Cho xuân ấm một vùng tái định cư trên quê hương Nghệ An

Không còn ai lo không có Tết

Con đường dẫn về khu tái định cư Ngọc Lâm (Thanh Chương) đã thực sự đi lại thuận lợi, dễ dàng, dấu tích của trận lũ mấy tháng trước cơ bản đã được khắc phục. Hai bên đường, bà con treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc thành từng dãy dài, những tuyến đường nhỏ cũng rợp màu cờ đỏ.

Không khí mùa Xuân trên khu tái định cư xã Ngọc Lâm (Thanh Chương). Ảnh: Công Kiên

“Phải thừa nhận năm 2020 rất khó khăn, nắng hạn kéo dài khiến cây chè khô héo, lúa không thể trổ bông, rồi mưa lũ tàn phá hoa màu, đường sá, gây cô lập. Nhưng bà con đã nhanh chóng khắc phục và ổn định đời sống, cùng sự quan tâm của các cấp chính quyền và các nhà hảo tâm nên chắc chắn vẫn có một cái Tết no ấm”. - Ông Lương Văn Hùng, người dân bản Tân Ngọc- Riêng ông Hùng, gạo nếp và lá dong đã có con gái gửi về từ Tương Dương, gà tự nuôi, cùng với số tiền dành dụm được sẽ mua bánh kẹo, gia đình đã sẵn sàng đón một cái Tết vui vẻ, đủ đầy. Hoàn cảnh khó khăn hơn so với gia đình ông Hùng, ông Vi Văn Tiến ở bản Tân Ngọc cho hay, năm qua thời tiết khắc nghiệt nên nguồn thu nhập từ các loại cây trồng đều sụt giảm.

Cán bộ xã Ngọc Lâm (Thanh Chương) cấp phát gạo hỗ trợ cho người nghèo đón Tết. Ảnh: Công Kiên Những tháng cuối năm, ông tập trung chăn nuôi gà và chăm sóc vườn chè để “cứu vãn” tình thế. Nhờ đó, gia đình đã có một khoản tiền để mua sắm lương thực, thực phẩm và vật dụng cho dịp Tết, không quá nhiều nhưng chắc chắn cũng đủ vui.



Từ bản Tân Ngọc, chúng tôi tiếp tục ngược lên bản Tân Tiến và chứng kiến niềm vui của những người nghèo khi được tiếp nhận gạo Nhà nước hỗ trợ trong dịp đón tết Nguyên đán Tân Sửu. Ở đây, cán bộ xã Ngọc Lâm và Ban Quản lý bản đang tổ chức cấp phát, những hộ nghèo đặc biệt khó khăn đã tập trung đông đủ.

Vừa nhận xong suất gạo của gia đình, ông Lữ Văn Công (SN 1956) chia sẻ: “Vậy là không còn phải lo thiếu cái ăn trong những ngày Tết, với 60 kg gạo này có thể ăn được cả tháng. Sắp tới còn được nhận tiền trợ cấp và quà, tôi sẽ sắm thêm một số thứ để ăn Tết”.

Niềm vui của ông Lữ Văn Công, bản Tân Tiến, xã Ngọc Lâm (Thanh Chương) khi được nhận gạo hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Công Kiên Ông Công hiện ở cùng với con gái và hai cháu nhỏ, bản thân đã già yếu, lại có vấn đề về trí não, con gái không có công việc ổn định, nguồn thu nhập bấp bênh nên gia đình rất khó khăn. Dịp này, mỗi khẩu được hỗ trợ 15 kg gạo, hộ ông Lữ Văn Công được nhận tổng số 60 kg, góp phần mang đến một “Tết ấm”.



Bản Tân Tiến, ngoài ông Lữ Văn Công còn có thêm một số hộ đặc biệt khó khăn được Nhà nước hỗ trợ gạo trong dịp Tết. Điển hình là ông Lương Văn Kỳ, sức khỏe yếu, vợ tàn tật, các con đã lập gia đình nhưng cũng gặp hoàn cảnh khó khăn. Ông Vi Văn Dưỡng cũng sức khỏe yếu, vợ vừa bị gãy tay không còn khả năng lao động, các con đi làm ăn xa không có điều kiện hỗ trợ cho bố mẹ. Anh Vi Văn Nguyên vợ vừa qua đời, sống cảnh “gà trống nuôi con”, hai con đang tuổi ăn tuổi lớn, một mình anh gồng gánh nên không thể kể hết gian nan…

“Bản có 287 hộ, trong đó có 122 hộ nghèo, nhiều hộ thuộc diện đặc biệt khó khăn được nhận hỗ trợ gạo của Nhà nước trong dịp Tết. Ban Quản lý bản cũng đang vận động bà con quyên góp tiền, gạo, quà, bánh ủng hộ, động viên những người già cả, neo đơn và đau ốm để cùng đón một cái Tết đầm ấm, vui vẻ”. Ông Vi Văn Tuyển – Trưởng bản Tân Tiến Ngập tràn Xuân yêu thương Những ngày này, Ban Quản lý các bản Mà, Tân Lâm, Tân Ngọc, Tân Sáng và Tân Hợp cũng đang tổ chức cấp phát gạo cho những hộ đặc biệt khó khăn. Theo bà Lô Thị Hiền – Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Lâm, xã đã tiếp nhận gần 20 tấn gạo hỗ trợ người nghèo trên địa bàn đón tết Nguyên đán Tân Sửu và đang tổ chức cấp phát tận tay cho các gia đình. Bình quân mỗi khẩu thuộc gia đình đặc biệt khó khăn được nhận 15 kg gạo, đủ để ấm lòng trong những ngày vui Tết, đón Xuân.

Trước khi có khuyến cáo phòng dịch Covid-19, các nhà hảo tâm đã tổ chức bữa tiệc tất niên cho các em học sinh ở xã Ngọc Lâm (Thanh Chương). Ảnh: CTV Toàn xã Ngọc Lâm hiện có gần 1.470 hộ, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo chiếm khoảng 36% (576 hộ). Hiểu rõ những khó khăn, vất vả và thiếu thốn của bà con vùng tái định cư Thủy điện Bản Vẽ, các cấp chính quyền và cộng đồng xã hội đã cùng chung tay chăm lo, động viên và có những việc làm thiết thực để giúp đỡ.



Nhất là dịp đón Tết Nguyên đán, nhiều tổ chức, đơn vị và các đoàn thiện nguyện đã liên hệ tổ chức các hoạt động vui Xuân và trao tặng quà Tết. Tiêu biểu là Chương trình “Xuân ấm biên cương” do Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức với hoạt động giao lưu văn nghệ, trao quà cho hộ nghèo và các em học sinh nghèo trên địa bàn vui Tết cổ truyền của dân tộc.

Các em nhỏ ở Ngọc Lâm luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng xã hội, nhất là dịp vui Xuân, đón Tết. Ảnh: CTV Đoàn sinh viên tình nguyện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) cũng vừa về xã Ngọc Lâm trao 90 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó và 65 suất quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.



Đồng thời, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ và vệ sinh môi trường, mang đến không khí vui tươi, phấn khởi. Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng cũng vừa trao 200 suất quà Tết cho hộ nghèo và gia đình chính sách. Hiện tại, nhiều tổ chức và đoàn thiện nguyện đã kết nối để tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương”, trao quà giúp người dân Ngọc Lâm vui đón Tết...