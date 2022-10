Chống lãng phí, thực hành tiết kiệm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Bệnh lãng phí được Người chỉ rõ, là tiêu dùng bừa bãi, lãng phí sức lao động, thời gian, tiền bạc, của cải vật chất của nhân dân và đất nước. Theo Người, lãng phí sức lao động là việc gì ít người cũng làm được, mà lại vẫn dùng nhiều người; do tính toán không cẩn thận, điều động hàng trăm người đến công trường, nhưng chưa có việc làm hay là người nhiều, việc ít; bố trí nhân sự không đúng, nên người quản lý quá nhiều, người trực tiếp sản xuất ít. Lãng phí thời gian chính là việc gì có thể làm trong một ngày, một buổi thì lại kéo dài đến mấy ngày; lãng phí tiền, lãng phí của cải vật chất của Nhà nước, cơ quan, đơn vị; bản thân thì “ăn tiêu xa xỉ, liên hoan, sắm sửa lu bù, xài tiền như nước”, sử dụng vật tư, vật liệu một cách phí phạm. Ví dụ như, ngân hàng không khéo sử dụng tiền bạc để tiền bạc ứ đọng, không bổ ích cho việc tăng gia sản xuất; cơ quan kinh tế làm kế hoạch không thiết thực, không sát với hoàn cảnh, để Chính phủ phải lỗ vốn, làm một cái mà không hợp thức, làm xong rồi lại phải phá đi làm lại,… Do đó, chúng ta thấy được, lãng phí là tiêu xài không hợp lý, lãng phí là mắc bệnh “phô trương hình thức”, gây tốn kém không cần thiết. Lãng phí có khi còn gây hại về vật chất nhiều hơn tham ô, do vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân, cho Chính phủ. Có khi tai hại hơn nạn tham ô”(1). Vì thế, Người kêu gọi phải kiên quyết chống nạn lãng phí ở các cơ quan nhà nước và trong sinh hoạt của mỗi người; cần chống cách tiêu dùng lãng phí của cải của nhân dân và của Nhà nước. Chống lãng phí có mối quan hệ chặt chẽ với tiết kiệm và theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để góp sức cho sự nghiệp cách mạng thì cần tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền của…; theo đó, tất cả mọi người, mọi cơ quan đều phải tiết kiệm. Người coi tiết kiệm là một quy luật đi lên của một đất nước, một phương pháp vận hành của một chế độ kinh tế; không phải chỉ nước nghèo mới thực hành tiết kiệm, mà ngay cả nước giàu cũng cần phải tiết kiệm. Trong thực tế, đã tiết kiệm thì không được lãng phí và lãng phí tức là không tiết kiệm.