Ông Phan Thanh Miễn – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghệ An chia sẻ: Trong điều kiện bình thường, kinh doanh bất động sản sôi động là tín hiệu đáng mừng của nền kinh tế, vì đây là kênh đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, môi trường pháp lý phải đầy đủ, sản phẩm giao dịch phải đủ điều kiện mới được đưa lên sàn giao dịch thì giao dịch mới an toàn và Nhà nước cũng thu được các loại thuế, phí..

Thế nhưng, do môi trường pháp lý về kinh doanh bất động sản nước ta chưa đầy đủ, Nhà nước thiếu các kênh thông tin giám sát dòng tiền và giá nhà đất do Nhà nước quy định là căn cứ tính thuế quá bất cập so với giá thị trường nên thất thu thuế ngày càng lớn. Tại các diễn đàn triển khai nhiệm vụ 2 năm gần đây, đại diện Chi cục Thuế TP. Vinh từng chia sẻ: Từ thực tế làm thủ tục, chỉ cần để ý đối soát thì không khó để nhận ra nhiều giao dịch có mức giá ghi trên các hợp đồng chuyển nhượng quá thấp so với giao dịch thực tế, nhưng do không thấp hơn mức giá do Nhà nước quy định nên ngành không thu được số thuế lẽ ra thu được.