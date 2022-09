Chủ đầu tư dự án “đầu voi, đuôi chuột” bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng

Một tồn tại đã được Báo Nghệ An phản ánh, đó là dự án Xưởng chế biến gỗ dân dụng và xuất khẩu do Công ty TNHH Phát triển Đông Hồi làm chủ đầu tư, nhưng thực tế lại do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Long 68 tổ chức thực hiện, vận hành. Qua xác minh, từ ngày 11/7/2022, thời điểm Công ty TNHH Phát triển Đông Hồi bị Đoàn kiểm tra của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam lập Biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-VPHC cho đến nay, Xưởng chế biến gỗ dân dụng và xuất khẩu vẫn được Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Long 68 tổ chức vận hành, chưa bị đình chỉ hoạt động.

Tìm hiểu từ phía Công ty TNHH Phát triển Đông Hồi, được biết hiện nay nhân sự quản lý của công ty đã thay đổi. Vị đại diện pháp luật mới cho biết, công ty đã ý thức được những vi phạm trước đây tại dự án nên sẽ nghiêm túc chấp hành Quyết định số 1121/QĐ-XPHC của UBND thị xã Hoàng Mai. Đồng thời, sẽ tổ chức thực hiện dự án theo đúng nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, là sản xuất gỗ ván dân dụng và xuất khẩu; sản xuất viên nén Wood Pellets xuất khẩu; sản xuất, sơ chế gỗ và các sản phẩm từ gỗ. Với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Long 68, vị đại diện cho hay, thời gian qua đã làm việc đề nghị thanh lý hợp đồng đã ký kết trước đây nhưng chưa đạt kết quả. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục làm việc, nếu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Long 68 vẫn không đồng thuận, sẽ khởi kiện đến Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai.