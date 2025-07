Thời sự Chủ động các phương án phòng, chống lụt bão tại các hồ đập trước cơn bão số 3 - bão Wipha Chiều 21/7, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3 (bão Wipha) tại một số công trình thủy lợi trọng điểm trên địa bàn tỉnh.



Tham gia đoàn có đại diện các sở, ngành: Sở Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại công trình hồ chứa nước Sông Sào. Ảnh: Thanh Lê



Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại công trình hồ chứa nước Sông Sào.

Công trình được Nhà nước đầu tư xây dựng từ năm 1999, nằm trên địa bàn xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn (cũ). Công trình cung cấp tưới cho diện tích 3.324,5 ha đất sản xuất nông nghiệp, cấp nước nuôi trồng thủy sản, nước phục vụ chăn nuôi, nước dân sinh cho địa bàn 14 xã, phường của huyện Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa (cũ) và phòng lũ cho hạ du.

Hồ Sông Sào được xây dựng từ năm 1999. Ảnh: Thanh Lê



Tại điểm kiểm tra hồ sông Sào, hiện tại mực nước đang thấp. Tuy nhiên dự báo Nghệ An, trong đó vùng phía Bắc của tỉnh sẽ có mưa to lượng nước đổ về sẽ lên nhanh. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ lưu ý đối với đơn vị quản lý công trình cần theo dõi diễn biến lưu lượng nước đổ về hồ để có kế hoạch kịp thời xả lũ đảm bảo an toàn hồ chứa và vùng hạ du.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra tại hồ Khe Lại. Ảnh: Thanh Lê

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Đệ đã kiểm tra tại hồ Khe Lại, công trình phục vụ cấp nước tưới cho 1.524 ha đất canh tác (gồm 180 ha lúa và 1344 ha cây công nghiệp), tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 11.700 người, bổ sung nguồn nước cho hồ Vực Mấu 13,4 triệu m3/năm và tham gia cắt giảm lũ cho sông Hoàng Mai.

Hồ Khe lại được sửa chữa, nâng cấp. Ảnh: Thanh Lê



Đối với hồ Khe Lại và Đồi Tương - nơi có thân đập vừa mới được đầu tư nâng cấp xây dựng cần cử lực lượng theo dõi sát sao các yếu tố kỹ thuật liên quan để có biện pháp xử lý các sự cố ngay từ đầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra tại công trình hồ Đồi Tương. Ảnh: Thanh Lê



Đoàn đã đến kiểm tra công trình hồ Vực Mấu. Công trình được xây dựng năm 1978, Công trình nằm trên địa bàn xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai (cũ) nay là phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Đoàn kiểm tra các hạng mục được nâng cấp tại hồ Đồi Tương. Ảnh: Thanh Lê



Công trình cấp nước tưới cho diện tích 2.944,16 ha đất nông nghiệp, cấp nước nuôi trồng thủy sản 400 ha và nước sinh hoạt cho 17.173 hộ dân thuộc địa bàn các xã: Quỳnh Văn, Quỳnh Thạch, Quỳnh Hoa, Quỳnh Tân và Quỳnh Mỹ thuộc huyện Quỳnh Lưu (cũ); các phường: Quỳnh Xuân, Mai Hùng, Quỳnh Thiện, Quỳnh Dị và các xã Quỳnh Vinh, Quỳnh Trang thuộc thị xã Hoàng Mai (cũ); cấp nước cho Nhà máy nước Hoàng Mai với công suất 80.000 m3/ngày đêm; phòng, giảm lũ cho khu vực hạ lưu gồm 19 phường, xã của thị xã Hoàng Mai (cũ) và huyện Quỳnh Lưu (cũ).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trao đổi với các ngành, đơn vị, địa phương tập trung hoàn thành nâng cấp công trình hồ Đồi Tương. Ảnh: Thanh Lê



Sau khi kiểm tra thực tế tại hồ Vực Mấu, đồng chí Nguyễn Văn Đệ đã yêu cầu Ban Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Bắc Nghệ An cử cán bộ trực 24/24h, có diễn biến bất thường báo cáo lãnh đạo thị xã để kịp thời xử lý.

Bên cạnh đó, đề nghị Xí nghiệp Thủy lợi có phương án xả tràn theo quy trình vận hành điều tiết nước cũng như vận hành tràn đón lũ, nhằm hạn chế gây ngập lụt ở vùng hạ nguồn, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, phải có thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về lịch trình việc xả nước để nhân dân được biết, chủ động di dời tài sản an toàn.

Đoàn kiểm tra thực tế tại hồ Vực Mấu. Ảnh: Thanh Lê

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, bão sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây gió mạnh, mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở trung du và miền núi, ngập lụt tại các vùng thấp trũng.

Theo dõi vận hành Hồ Vực Mấu. Ảnh: Thanh Lê



Do đó, ban quản lý các hồ đập công ty, xí nghiệp thủy lợi, chính quyền các xã cần kiện toàn các phương án phòng chống lụt bão các hồ đập trước cơn bão số 3. Thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến của cơn bão và hoàn lưu bão để có phương án xử lý kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, các địa phương, đơn vị tập trung cao cho công tác phòng chống cơn bão số 3. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; thực hiện theo phương án "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng".