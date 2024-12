Chủ động tham mưu sắp xếp tổ chức đảng trong các doanh nghiệp

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng ủy Khối chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức đảng của các doanh nghiệp phù hợp, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động của doanh nghiệp.

Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp Đảng bộ tỉnh: Lê Tiến Trị - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam; Phan Thị Hoan – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Chiều 19/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Năm 2024, trên cơ sở bám sát chủ trương của Trung ương và tỉnh, cùng với phương châm hướng về cơ sở, đồng hành cùng doanh nghiệp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng triển khai và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Trọng tâm là chỉ đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp rà soát các chỉ tiêu trong năm và cả nhiệm kỳ 2020-2025, đổi mới, linh hoạt trong điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ động triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 41, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới” và Nghị quyết số 04 của Đảng ủy ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về “Phát huy vai trò của tổ chức đảng và đảng viên trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin một số kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2024, đồng thời, biểu dương những kết quả, đóng góp của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cùng các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, các doanh nghiệp trong Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An.

Thu nhập của người lao động ở một số doanh nghiệp còn ở mức thấp so với mặt bằng chung, cá biệt, vẫn còn 3 đơn vị chậm lương, nợ lương của người lao động. Ý thức tham gia các hoạt động tập trung do Đảng ủy Khối tổ chức của một số cơ sở còn hạn chế. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ một số đơn vị chưa đảm bảo; công tác phát triển đảng viên của một số đơn vị không đạt kế hoạch đề ra…

Các đơn vị trong Đảng bộ Khối đã đóng góp hơn 55 tỷ đồng công tác an sinh xã hội; trong đó, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, luỹ kế đến ngày 31/10/2024 đã trao 108 căn nhà, vượt 8% kế hoạch tỉnh giao giai đoạn 2023 – 2025.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò “cầu nối” giữa doanh nghiệp với chính quyền và doanh nghiệp với doanh nghiệp. Trong năm 2024, tổng doanh thu các doanh nghiệp trong Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đạt hơn 53.357 tỷ đồng (tăng 7,4% so với cùng kỳ); kim ngạch xuất khẩu ước đạt 359 triệu USD.

Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, trước khi sắp xếp, tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo về thời gian, đúng quy định; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; tăng cường phối hợp với chuyên môn để đảm bảo việc làm và các chế độ, chính sách cho người lao động, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là việc vận động xây dựng sửa chữa nhà cho người nghèo và ủng hộ “Tết Vì người nghèo - Xuân Ất Tỵ 2025”.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen cho 12 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: Mai Hoa



Về chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Trung ương đã có chủ trương sắp xếp 2 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh để thành lập 2 tổ chức đảng mới; đề nghị lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chủ động phối hợp, tham mưu cho Ban Chỉ đạo của tỉnh để bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức đảng của các doanh nghiệp phù hợp, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động của doanh nghiệp.