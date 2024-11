Xã hội Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở huyện Thanh Chương Sáng 27/11, lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An cùng với đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương tổ chức Lễ bàn giao nhà cho 4 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương.

Tham dự Lễ bàn giao có đồng chí Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An; cùng đại diện lãnh đạo các ban; các đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương;

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và các đơn vị tài trợ bàn giao nhà tình nghĩa cho 4 hộ khó khăn ở xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương. Ảnh: Khánh Hồng

Thực hiện lời kêu gọi của Tỉnh ủy về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023 - 2025, dịp này Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã kêu gọi và vận động các đơn vị đồng hành hỗ trợ xây dựng và bàn giao 4 căn nhà cho hộ nghèo tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Các đơn vị đồng hành dịp này gồm có 4 đơn vị: Công ty Bảo hiểm Petrolimex Nghệ An; Công ty TNHH 1TV Thủy Lợi Nam Nghệ An; Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam- Chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Cửa Lò, mỗi đơn vị ủng hộ 50 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh ghi nhận tấm lòng sẻ chia, tinh thần trách nhiệm, tích cực, đồng hành của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối và các đơn vị đồng hành. Bày tỏ chia sẻ với những khó khăn của địa phương và các hộ gia đình, đồng chí mong muốn các hộ gia đình nỗ lực, cố gắng, vươn lên ổn định cuộc sống cũng như góp phần xây dựng xóm làng, địa phương ngày càng phát triển.