Chủ nhà một mình khống chế bắt tên trộm lúc 2 giờ sáng

Chiều 22/5, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ xét xử vụ án hình sự đối với Cao Xuân An, sinh năm 1969, trú tại xóm 4, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, sau khi đã chuẩn bị đèn pin, bì xác rắn, dây cao su (dây chun), khoảng 02 giờ sáng ngày 25/3/2020, An điều khiển xe máy hiệu Honda Wave alpha, biển kiểm soát 37B1-137.47 từ nhà ở đến địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An để bắt trộm gà.

Trên đường đi An bịt ống xả xe máy để hạn chế tiếng nổ và dùng mảnh vải che biển số xe nhằm tránh sự phát hiện của mọi người. Sau đó An điều khiển xe máy đến xóm Phượng Kỳ, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ thì phát hiện tiếng gà gáy tại gia đình nhà chị Nguyễn Thị Hương. An đến dựng xe máy ở phía ngoài đường rồi đột nhập vào khu vực chuồng gà gia đình nhà chị Hương, dùng đèn pin dọi và bắt trộm 07 con gà bỏ vào bì xác rắn đưa ra ngoài để lên xe rồi tiếp tục đi bắt trộm gà.

Bị cáo Cao Xuân An tại phiên tòa. Ảnh: Phương Hảo

Đi được một đoạn thì An phát hiện có tiếng gà gáy tại gia đình anh Nguyễn Đình Sơn nên An dừng xe ở phía ngoài bờ rào đột nhập vào chuồng gà của gia đình anh Sơn mở lưới bảo vệ phía ngoài rồi dùng đèn pin dọi để bắt trộm gà.

Ngay lúc đó anh Sơn đang ngủ trong nhà nghe tiếng động phía chuông gà nên anh Sơn đi xuống nhà ngang lấy một con dao rồi đi ra khu vực chuồng gà thì phát hiện An đang dọi đèn pin tìm bắt trộm gà thì bị anh Sơn không chế, đồng thời tri hô mọi người xung quanh đến hỗ trợ bắt giữ An cùng chiếc xe máy và 07 con gà đã bắt trộm được của nhà chị Hương đưa lên giao nộp cho Ban Công an xã Kỳ Sơn và Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Kỳ để điều tra làm rõ.



Ngày 25/3/2020, Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Kỳ lập Hội đồng cân xác định 07 con gà mà An trộm cắp tại gia đình nhà chị Hương có tổng khối lượng là 13,5 kg và 21 con gà mà An chưa kịp lấy trộm tại gia đình anh Sơn có tổng khối lượng là 36,75 kg.

Bản kết luận định giá tài sản số 12/UBND-HĐĐG ngày 27/3/2020 của Hội đồng định giá tài sản huyện Tân Kỳ kết luận: 07 con gà thịt còn sống mà An bắt trộm tại gia đình nhà chị Hương trị giá 1.350.000 đồng; 21 con gà thịt còn sống mà An chưa kịp bắt trộm tại gia đình anh Sơn trị giá 3.675.000 đồng.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã thu hồi và trả lại cho chị Hương 07 con gà mà An bắt trộm. Quá trình thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, An chưa gây thiệt hại gì về tài sản nên các bị hại không yêu cầu An phải bồi thường về dân sự.

Tại Cơ quan điều tra Cao Xuân An đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được có tại hồ sơ vụ án. Căn cứ vào các tình tiết và chứng nêu trên, HĐXX tuyên án Cao Xuân An 3 tháng tù giam.

Trước đó, An đã từng bị Công an huyện Anh Sơn phạt hành chính 1,5 triệu đồng và chịu mức án 9 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.