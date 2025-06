Kinh tế Khởi công Eurowindow Sport Garden - khu đô thị xanh, thể thao tại trung tâm TP Vinh Ngày 20/06, tại thành phố Vinh, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Eurowindow Sport City (thành viên của Eurowindow Holding) tổ chức lễ khởi công dự án Khu đô thị xanh, thể thao, hiện đại tại trung tâm thành phố Vinh - Eurowindow Sport Garden.

Tham dự lễ khởi công có các ông: Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND TP Vinh; cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương.

Buổi lễ còn có sự tham dự của đại diện của chủ đầu tư, Đơn vị phát triển dự án Eurowindow Holding; đại diện Ngân hàng BIDV cùng các nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát dự án, các đơn vị phân phối bất động sản...

Ông Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: PV



Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Việc lựa chọn thành phố Vinh làm điểm đến đầu tư là một quyết định phù hợp với định hướng phát triển đô thị của tỉnh và góp phần hình thành không gian sống hiện đại, xanh - sạch - đẹp cho người dân. Tỉnh Nghệ An sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa để dự án được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ và sớm đưa vào vận hành hiệu quả. Tin tưởng Eurowindow Holding sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn thi công, bảo vệ môi trường và mang đến những giá trị thiết thực cho cộng đồng”.

Ông Nguyễn Cảnh Hồng - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Eurowindow Sport City nhấn mạnh: Với tiềm lực tài chính vững mạnh, kinh nghiệm triển khai nhiều dự án quy mô trong và ngoài nước, cùng sự đồng hành của các đối tác uy tín và tổ chức tài chính lớn sẽ triển khai dự án một cách bài bản, đồng bộ và quyết liệt, đóng góp thiết thực vào chiến lược phát triển của Nghệ An. Ảnh: PV



Chia sẻ về lý do phát triển Eurowindow Sport Garden - dự án đánh dấu sự trở lại của Eurowindow Holding tại thị trường bất động sản tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Cảnh Hồng - Phó Chủ tịch HĐQT công ty cho biết: “Thành phố Vinh sở hữu vị trí chiến lược, tốc độ đô thị hóa nhanh, hạ tầng được đầu tư mạnh, đồng bộ, môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch. Đây là nền tảng vững chắc để chúng tôi an tâm triển khai dự án mới.

Bên cạnh đó, nhận thấy nhu cầu sống xanh, sống khỏe ngày càng thiết yếu trong cuộc sống hiện đại, Eurowindow Holding phát triển Eurowindow Sport Garden khu đô thị xanh, thể thao, hiện đại lớn nhất trung tâm thành phố Vinh.

Với tiềm lực tài chính vững mạnh, kinh nghiệm triển khai nhiều dự án quy mô trong và ngoài nước, cùng sự đồng hành của các đối tác uy tín và tổ chức tài chính lớn, Eurowindow Holding cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực tốt nhất để triển khai Eurowindow Sport Garden một cách bài bản, đồng bộ và quyết liệt, đóng góp thiết thực vào chiến lược phát triển của Nghệ An”.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công. Ảnh: PV

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án. Ảnh: PV

Tọa lạc tại vị trí trung tâm thành phố Vinh, cắt giữa đường Trần Nguyên Hãn và đại lộ Vinh Quang, từ khu đô thị Eurowindow Sport Garden, cộng đồng cư dân dễ dàng tiếp cận chợ Vinh, siêu thị Go!Vinh, trường học, bệnh viện và trung tâm hành chính chỉ trong bán kính hơn 1km. Hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, thuận tiện giao thương.

Tại Eurowindow Sport Garden được đầu tư 7 công viên, vườn hoa, thảm thực vật đa tầng; sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường... Ảnh: PV



Eurowindow Sport Garden là dự án hiếm hoi tại thành phố Vinh, Nghệ An đáp ứng tiêu chí công trình xanh với cảnh quan xanh bao phủ bởi 7 công viên, vườn hoa, thảm thực vật đa tầng; sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng như: cửa hộp kính kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt Eurowindow giúp chống ồn, tiết kiệm điện; sử dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời cho hệ thống chiếu sáng mặt đứng các tòa nhà, đèn sân vườn, đèn tường tại tất cả biệt thự, liền kề, shophouse và một số khu vực trong công viên, vườn hoa; sử dụng hệ thống thông gió tự nhiên nâng cao chất lượng không khí trong nhà; ứng dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến và hệ thống thu gom rác thải thông minh.

Phối cảnh tổng thể dự án. Ảnh: PV

Phối cảnh một góc của Eurowindow Sport Garden. Ảnh: PV

Eurowindow Sport Garden kiến tạo không gian sống lành mạnh, tăng cường các hoạt động thể chất thường xuyên giúp cơ thể dẻo dai, tăng cường miễn dịch và giảm căng thẳng. Lần đầu tiên tại trung tâm thành phố Vinh, công viên thể thao rộng 20.000m2 quy tụ hơn 20 bộ môn, ngoài trời có sân tập golf, tennis, bóng rổ, cầu lông… đến tổ hợp thể thao trong nhà tại cung thể thao gồm sân pickleball, phòng tập gym, yoga, bể bơi 4 mùa….

Eurowindow Sport Garden đã đặc biệt thiết kế các khu luyện tập với đa dạng các môn thể thao tại tất cả công viên, vườn hoa, phục vụ cư dân rèn luyện thể chất và duy trì lối sống năng động mỗi ngày.

Sản phẩm shophouse tại dự án. Ảnh: PV

Dự án quy hoạch hai phân khu với hai phong cách kiến trúc gồm: phân khu Địa Trung Hải phóng khoáng và phân khu Tân Cổ Điển sang trọng. Eurowindow Sport Garden sở hữu đa dạng sản phẩm gồm 476 căn liền kề, 121 biệt thự, 456 căn hộ chung cư, 34 shophouse khối đế, 66 shophouse và 164 shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che- sản phẩm độc bản chỉ có tại các dự án của Eurowindow Holding. Các sản phẩm được lắp đặt cửa hộp kính kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt Eurowindow đóng mở đa chiều, chống ồn, tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tái tạo - điện mặt trời cho hệ thống chiếu sáng mặt đứng các tòa nhà, đèn sân vườn, đèn tường biệt thự, liền kề, shophouse. Thiết kế không gian tinh tế, khoa học, tỉ mỉ đến từng chi tiết từ lắp ẩn điều hòa, máy giặt ở logia đến khu phơi đồ, bồn nước, đảm bảo sự hài hòa và thẩm mỹ.

Eurowindow Sport Garden sở hữu rất nhiều tiện ích nội khu đa dạng như: công viên thể thao, bể bơi, khu vui chơi trẻ em, đường dạo bộ, trường học, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng… Ảnh: PV



Sở hữu gần 100 tiện ích nội khu đa dạng như: công viên thể thao, bể bơi, khu vui chơi trẻ em, đường dạo bộ, trường học, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng… Eurowindow Sport Garden không đơn thuần là một chốn an cư đẳng cấp mà còn là chuẩn mực sống xanh - sống khỏe, kiến tạo cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn mỗi ngày, vun đắp một cộng đồng văn minh, tích cực và năng động.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Vũ Đức Hoàn - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý dự án số 1 (PCM1)- tổng thầu thi công dự án Eurowindow Sport Garden bày tỏ quyết tâm: “Với vai trò là tổng thầu thi công, PCM1 cam kết huy động đội ngũ kỹ sư, công nhân có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản, cùng hệ thống máy móc, thiết bị thi công hiện đại nhất tham gia triển khai dự án. Chúng tôi sẽ tổ chức thi công khoa học, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng cao nhất cho từng hạng mục. Đồng thời, PCM1 luôn tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, góp phần mang lại hiệu quả bền vững cho dự án”.

Các nhà thầu tập trung thiết bị, máy móc thi công dự án. Ảnh: PV

Đồng hành cùng chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án Eurowindow Sport Garden, tại buổi lễ, ông Nguyễn Kim Diệu - Giám đốc Chi nhánh Ba Đình, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao tiềm lực tài chính vững mạnh, kinh nghiệm, uy tín của chủ đầu tư, chúng tôi tin tưởng Eurowindow Sport Garden sẽ được nhanh triển khai, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, tiến độ. BIDV cam kết phát huy tối đa thế mạnh và thể hiện tinh thần hợp tác chặt chẽ, mang lại lợi ích tối ưu cho đôi bên. Đặc biệt, BIDV bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, giúp khách hàng và nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn dự án, đón đầu tiềm năng sinh lời bền vững”.

Với lợi thế vị trí, tiện ích và quy hoạch bài bản, Eurowindow Sport Garden được kỳ vọng sẽ tạo nên làn sóng đầu tư, an cư mới trên thị trường bất động sản thành phố Vinh trong thời gian tới.