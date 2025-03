Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án VSIP Nghệ An 3 cho lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3.

Sáng 12/3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm cấp cao với Thủ tướng, Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore Lawrence Wong.

Kết thúc hội đàm, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp 2 nước đã trao các văn kiện hợp tác.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung và Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đặng Khánh Toàn trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án VSIP Nghệ An 3 và Quyết định Chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hải Long (VSIP Nam Định) giai đoạn 1 cho lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp và VSIP. Ảnh: K.T

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 cho lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp.

Quy mô sử dụng đất của dự án KCN VSIP Nghệ An 3 là hơn 181 ha tại huyện Hưng Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đông Nam, vốn đầu tư 52,5 triệu USD. Đây là Khu công nghiệp VSIP thứ 3 tại Nghệ An, sau dự án KCN VSIP Nghệ An 1 và dự án KCN VSIP Nghệ An 2.

Lãnh đạo tỉnh Hà Nam cùng lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp và VSIP trao Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác nghiên cứu và đề xuất các dự án đầu tư tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Ảnh: K.T

Đến nay, các KCN do Công ty TNHH VSIP Nghệ An đầu tư đã thu hút được 54 dự án thứ cấp, tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 64.761,5 tỷ đồng, trong đó có 34 dự án FDI với tổng vốn 2,59 tỷ USD. Tổng vốn FDI tại các KCN của VSIP Nghệ An chiếm tỷ lệ 53,1% tổng vốn FDI của cả tỉnh.

Tập đoàn VSIP đến Nghệ An vào năm 2015 với dự án Khu công nghiệp, đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An (VSIP Nghệ An 1) tại huyện Hưng Nguyên. Dự án có quy mô sử dụng đất trên diện tích 750 ha với tổng đầu tư 359 triệu USD.

Quan cảnh Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Đến nay, KCN đã hoàn thành san lấp mặt bằng 96,98%; Khu Đô thị và Dịch vụ đã hoàn thành san lấp khoảng 45%. Khu công nghiệp đã cơ bản hoàn thành xây dựng hạ tầng đồng bộ để thu hút đầu tư; Khu đô thị, dịch vụ đang triển khai xây dựng và giải phóng mặt bằng.

VSIP Nghệ An 1 đã thu hút được 53 dự án thứ cấp, tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 49.985,1 tỷ đồng, trong đó có 33 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD; tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 95%.

Năm 2024, Nghệ An thu hút vốn FDI đạt gần 1,75 tỷ USD, đứng thứ 8/63 tỉnh, thành; riêng VSIP Nghệ An đã thu hút được 8 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 1,4 tỷ USD.

Kết quả thu hút FDI của tỉnh Nghệ An từ năm 2020 đến hết năm 2024. Đồ hoạ: Phạm Bằng

Tháng 2/2023, VSIP tiếp tục đầu tư xây dựng dự án Khu công nghiệp Thọ Lộc - Giai đoạn 1 (VSIP Nghệ An 2) tại huyện Diễn Châu. KCN có quy mô sử dụng đất 500 ha, tổng vốn đầu tư 164,6 triệu USD. Đến nay, dự án đã hoàn thành san lấp mặt bằng được 13,4% và thu hút được 1 dự án Mega Textile Vietnam do Tập đoàn Best Pacific International Limited làm chủ đầu tư.

VSIP là một trong những dự án FDI thành công của tỉnh Nghệ An và đang trở thành dự án trọng điểm với kỳ vọng sẽ tạo ra một cú đột phá lớn cho phát triển công nghiệp của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 11/3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Tow Heng Tan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sembcorp. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung và lãnh đạo các bộ, ban, ngành cùng dự.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Tow Heng Tan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sembcorp. Ảnh: K.T

Ông Tow Heng Tan đề xuất chính sách thí điểm cho Khu công nghiệp VSIP và cho biết, bên cạnh việc phát triển hạ tầng công nghiệp, Tập đoàn mong muốn đầu tư mạnh mẽ vào ngành điện tại Việt Nam, đặc biệt là năng lượng tái tạo và tua-bin khí trong tương lai gần; mong muốn chính phủ hai nước xem xét cùng phát triển các chương trình đào tạo và hợp tác trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi.

Đánh giá cao việc phát triển mô hình khu công nghiệp VSIP, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, hiện nay Chính phủ Việt Nam đang xem xét điều chỉnh Quy hoạch điện lực theo hướng phát triển mạnh nguồn điện năng lượng tái tạo.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tham dự buổi tiếp. Ảnh: K.T

Việt Nam rất hoan nghênh các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Sembcorp tham gia đầu tư vào lĩnh vực điện tại Việt Nam, đặc biệt là năng lượng sạch và năng lượng tái tạo. Việt Nam cam kết sẽ đồng hành với Sembcorp để hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư kinh doanh của tập đoàn có hiệu quả và thành công tại Việt Nam.