Thời sự Singapore - đối tác quan trọng trong hợp tác đầu tư, thương mại của tỉnh Nghệ An Trong chiến lược phát triển, Singapore được xác định là một trong những đối tác quan trọng trong hợp tác đầu tư, thương mại của tỉnh Nghệ An. VSIP là một trong những dự án FDI trọng điểm thành công của Nghệ An và được kỳ vọng sẽ tạo ra một cú đột phá lớn cho phát triển công nghiệp của tỉnh.

Đối tác quan trọng của tỉnh Nghệ An

Tỉnh Nghệ An đang là điểm đến hấp dẫn, tin cậy của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư đến từ Singapore.

Đến nay, tỉnh Nghệ An đã thu hút được 152 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 5,8923 tỷ USD, xếp thứ 22/63 địa phương về tổng vốn đầu tư đăng ký.

Trong các dự án FDI trên địa bàn tỉnh, có 13 dự án của các nhà đầu tư đến từ Singapore, với tổng vốn đầu tư gần 1,152 tỷ USD, chiếm hơn 19,5% tổng vốn FDI vào tỉnh Nghệ An. Singapore đứng thứ 7 về số dự án và đứng thứ 3 về tổng vốn trong 14 quốc gia đầu tư vào tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung, thời điểm đang là Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp. Từ năm 1996, Sembcorp đã hợp tác cùng với Công ty Becamex Bình Dương để cùng phát triển công nghiệp hóa của Việt Nam với tư cách là nhà đồng phát triển các khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP. Ảnh: Thục Trần

Trong đó, VSIP là một trong những dự án FDI thành công của tỉnh Nghệ An và đang trở thành dự án trọng điểm với kỳ vọng sẽ tạo ra một cú đột phá lớn cho phát triển công nghiệp của tỉnh.

Tập đoàn VSIP đến với Nghệ An vào năm 2015 với dự án Khu công nghiệp, đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An tại huyện Hưng Nguyên. Đến nay, VSIP đã đầu tư 4 dự án tại Nghệ An, bao gồm 3 dự án đầu tư hạ tầng KCN và 1 dự án nhà ở trong Khu đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An, với tổng vốn đăng ký 576,11 triệu USD.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung, thời điểm đang là Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm việc với ông Lenon Tan - Chủ tịch Liên đoàn sản xuất Singapore (SMF). Ảnh: Thục Trần

Các KCN do Công ty TNHH VSIP Nghệ An đầu tư đã thu hút được 54 dự án thứ cấp, tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 64.761,5 tỷ đồng, trong đó có 34 dự án FDI với tổng vốn 2,59 tỷ USD. Tổng vốn FDI tại các KCN của VSIP Nghệ An chiếm tỷ lệ 53,1% tổng vốn FDI của cả tỉnh.

Năm 2024, Nghệ An thu hút vốn FDI đạt gần 1,75 tỷ USD, đứng thứ 8/63 tỉnh thành trên cả nước, là năm thu hút vốn FDI thành công nhất của tỉnh Nghệ An từ trước tới nay. Đóng góp vào kết quả đó, riêng VSIP Nghệ An đã thu hút 8 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 1,4 tỷ USD - mức cao kỷ lục kể từ khi thành lập.

Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án VSIP Nghệ An II tại Khu công nghiệp Thọ Lộc cho lãnh đạo Tập đoàn VSIP. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Các dự án của các nhà đầu tư Singapore tập trung trong các lĩnh vực hạ tầng KCN, cho thuê nhà xưởng xây sẵn, sản xuất linh kiện điện tử, công nghiệp hỗ trợ.

Trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển dự án VSIP, tỉnh Nghệ An luôn đồng hành cùng nhà đầu tư với phương châm hành động “xem vướng mắc của doanh nghiệp là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, từ đó tập trung cùng tháo gỡ”, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; luôn lấy sự hài lòng và thành công của các nhà đầu tư là thước đo, là thành quả phát triển của tỉnh.

Nhiều dự án thành công

Dự án Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An (VSIP Nghệ An 1) được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 6/2015 với diện tích 750 ha. Tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng do Công ty TNHH VSIP Nghệ An đầu tư 359 triệu USD.

Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An (VSIP1 Nghệ An). Ảnh: Thành Cường

Hiện diện tích đất đã giải phóng mặt bằng đạt 684,2ha/750ha. KCN đã hoàn thành san lấp mặt bằng 96,98%; Khu Đô thị và Dịch vụ đã hoàn thành san lấp 43,03%. Khu công nghiệp đã cơ bản hoàn thành xây dựng hạ tầng đồng bộ để thu hút đầu tư; Khu đô thị, dịch vụ đang triển khai xây dựng và giải phóng mặt bằng.

Đến nay, VSIP 1 đã thu hút được được 53 dự án thứ cấp, tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 49.985,1 tỷ đồng, trong đó có 33 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD. Tỷ lệ lấp đầy KCN đạt khoảng 95%. Các ngành nghề thu hút đầu tư chính bao gồm điện tử & cơ khí chính xác, kim loại, vận tải và cho thuê nhà xưởng xây sẵn, dệt may và các ngành nghề khác…

Kết quả thu hút FDI của tỉnh Nghệ An ngày càng tăng trưởng có sự đóng góp rất quan trọng của các khu công nghiệp VSIP. Đồ hoạ: Phạm Bằng

VSIP Nghệ An 1 đã thu hút được các nhà đầu tư lớn bao gồm Luxshare ICT, Luxcase, Luxvision, Merry & Luxshare, Innovation Precision, Radiant, Everwin Precision, Matsuoka, Jtec, …

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Mega Textile Vietnam do Tập đoàn Best Pacific đầu tư tại Khu công nghiệp Thọ Lộc – Giai đoạn 1 (VSIP 2). Ảnh: Phạm Bằng

Dự án Khu công nghiệp Thọ Lộc - Giai đoạn 1 (VSIP Nghệ An 2) tại huyện Diễn Châu được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 2/2023, với diện tích 500 ha, tổng vốn đầu tư 164,6 triệu USD. Dự án đã triển khai giải phóng mặt bằng 438,64ha, đạt 88%. Hoàn thành San lấp mặt bằng 13,4%.

Hiện dự án đang tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng phần diện tích hơn 60 ha còn lại để hoàn thiện hạ tầng phục vụ công tác thu hút đầu tư, tỷ lệ lấp đầy khoảng 13,5%.

Tháng 1/2025, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tham quan dây chuyền sản xuất của Nhà máy may An Nam Matsuoka trong Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Đến nay, VSIP Nghệ An 2 đã thu hút được 1 dự án FDI, đó là dự án Mega Textile Vietnam. Đây là dự án do Tập đoàn Best Pacific International Limited làm chủ đầu tư trên diện tích 51,18 ha, tổng vốn đầu tư 590 triệu USD.

Đến thời điểm này, dự án Mega Textile Vietnam là dự án có tổng mức đầu tư, quy mô vốn đầu tư lớn nhất tại Nghệ An; suất đầu tư trên diện tích đất của dự án cũng cao nhất đối với lĩnh vực dệt may trên địa bàn tỉnh.

Công nhân làm việc tại một doanh nghiệp FDI đầu tư ở KCN VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dự án VSIP Nghệ An 3 tại huyện Hưng Nguyên có diện tích 181,12ha với tổng vốn đầu tư 52,5 triệu USD vừa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại huyện Hưng Nguyên. Dự kiến, Giấy chứng nhận đầu tư sẽ được trao cho Tập đoàn VSIP trong chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm vào ngày 11/3.

Trong chiến lược phát triển của tỉnh Nghệ An, Singapore được xác định là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với Tập đoàn VSIP để cùng chia sẻ khó khăn, cùng nhau xây dựng mối quan hệ hợp tác hiệu quả, hài hoà lợi ích.