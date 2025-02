Hàng nghìn lao động đến với cơ hội việc làm đợt 1 năm 2025 tại VSIP Nghệ An

Sáng 8/2, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND huyện Hưng Nguyên, Công ty TNHH VSIP Nghệ An tổ chức “Ngày hội việc làm giữa người lao động và các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp VSIP Nghệ An đợt 1, năm 2025”.

Tham dự ngày hội có các đồng chí: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Tiến Trị - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn cùng các địa phương, doanh nghiệp.

Ngày hội việc làm được là sự kiện đầu tiên trong chuỗi các nhiệm vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU và Đề án số 40-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kết nối cung - cầu lao động, giải quyết việc làm, thu hút lao động cho các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2025-2030.

Hàng ngàn lao động đến với ngày hội việc làm tại KCN VSIP Nghệ An. Ảnh: Quang An

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Tiến Trị - Trưởng Ban Quản lý KKT Đông Nam nhấn mạnh: Ngày hội việc làm là một trong các biện pháp quan trọng, thiết thực, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm trong nhiều lĩnh vực sản xuất truyền thống và thế hệ mới ngay trên quê hương Nghệ An.

Đây cũng là dịp để người lao động làm ăn xa về quê nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ có dịp được nắm bắt, tìm hiểu trực tiếp môi trường làm việc tại quê nhà, từ đó có thêm sự lựa chọn vị trí, việc làm phù hợp, giúp người lao động "ly nông, bất ly hương", ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc ngay trên chính quê hương của mình. Bên cạnh đó, sự kiện là hoạt động rất thiết thực, giúp cho học sinh, sinh viên có được những thông tin bổ ích để định hướng "việc làm - học nghề" trong tương lai của các em.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh vai trò của kết nối cung cầu lao động trên địa bàn. Ảnh: Quang An

Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An, ông Teng Wel Hong cho biết: KCN VSIP Nghệ An hiện đã đạt tỷ lệ lấp đầy lên đến 90%, với 52 nhà đầu tư đa quốc gia đến từ nhiều lĩnh vực như: Điện tử và cơ khí chính xác, Dệt may, Linh kiện ô tô, Chế biến thực phẩm, Hàng tiêu dùng, Hóa chất, Vật liệu xây dựng,... Hiện nay, có khoảng 23.000 lao động đang làm việc tại KCN. Với việc nhiều nhà máy hoàn thành xây dựng trong năm qua, KCN VSIP dự kiến sẽ tạo ra hơn 30.000 cơ hội việc làm mới trong năm 2025, cơ hội việc làm luôn rộng mở đối với con em xứ Nghệ.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho Ban tổ chức ngày hội việc làm. Ảnh: Quang An

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, đồng chí Bùi Thanh An – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá, về đích, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Với tinh thần đó, ngay từ những ngày đầu năm, tỉnh Nghệ An quyết tâm phấn đấu đạt và vượt ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Ban tổ chức tặng hoa cho các doanh nghiệp tuyển dụng. Ảnh: Quang An

Ngày hội việc làm là một sự kiện có ý nghĩa thiết thực và quan trọng để kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; góp phần quan trọng để môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Nghệ An ngày càng thực sự tin cậy, hiệu quả đối với các Nhà đầu tư, doanh nghiệp đã tin tưởng lựa chọn đầu tư vào tỉnh Nghệ An. Đồng thời, mang lại nhiều cơ hội việc làm tốt hơn cho người lao động, bảo đảm ổn định cuộc sống, gắn kết thường xuyên giữa người lao động tại nơi làm việc với gia đình, quê hương.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh cùng Ban tổ chức, các địa phương, doanh nghiệp. Ảnh: Quang An

Đồng chí Bùi Thanh An đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt, trách nhiệm cao của các sở, ban, ngành; cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư; đặc biệt vai trò của các cơ quan, đơn vị đầu mối: Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An, Công ty TNHH VSIP Nghệ An, UBND huyện Hưng Nguyên và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Đồng chí Bùi Thanh An trao đổi với các đơn vị tuyển dụng. Ảnh: Quang An

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ban ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án số 40-ĐA/TU của Tỉnh ủy; Chỉ thị số 33-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch triển khai của UBND tỉnh sát, đúng và phù hợp thực tiễn từng địa phương, nhất là các địa phương có khu công nghiệp đóng trên địa bàn, địa phương có nguồn nhân lực lớn cần giải quyết việc làm hiệu quả, khả thi. Làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Ngày hội việc làm để tạo sức hấp dẫn, lan tỏa rộng rãi, sâu sát, cụ thể đến người dân.

Ban Quản lý KKT Đông Nam cùng KCN VSIP trao đổi với các doanh nghiệp. Ảnh: Quang An

Tỉnh Nghệ An cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, người lao động trong kết nối cung – cầu lao động, hỗ trợ tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp để hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển nhanh, mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa; góp phần thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế nhanh hơn, mạnh hơn; tạo ra diện mạo phát triển mới năng động, hiệu quả cao trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các lao động được hướng dẫn, tư vấn tận tình. Ảnh: Quang An

Niềm vui của người lao động và doanh nghiệp khi kết nối được với nhau. Ảnh: Quang An

Được biết, năm 2025, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức 3 lần ngày hội việc làm tại 3 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, bao gồm VSIP, Khu công nghiệp Nam Cấm và Khu công nghiệp Hoàng Mai 1. Trong ngày hôm nay, dự kiến có khoảng 2.000 lao động ứng tuyển các công việc với 24 doanh nghiệp.