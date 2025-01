Ngày hội việc làm ở Nghệ An sẽ mở ngay sau Tết Ất Tỵ, tìm hơn 43.000 lao động cho các khu công nghiệp

“

Dự kiến ngày hội việc làm đợt 1 tổ chức cả ngày 08/02/2025 (tức thứ Bảy, ngày 11 tháng Giêng, năm Ất Tỵ). Địa điểm tổ chức tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An (địa chỉ: Xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Có khoảng 20 doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp VSIP Nghệ An tham gia tuyển dụng trực tiếp tại ngày hội này.