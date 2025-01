Kinh tế

Trước Tết, hơn 500 lao động trẻ ở huyện Con Cuông có việc làm ngay trên quê nhà Nhờ dự án May Minh Anh "vào" địa bàn, huyện Con Cuông có thêm 500 lao động có việc làm trước Tết.

Xã Yên Khê (Con Cuông) là một trong các xã (như Chi Khê, Bồng Khê, Lạng Khê…) có nhiều lao động đang làm việc tại Nhà máy may của Công ty CP May Minh Anh Nghệ An có cơ sở sản xuất tại xã Chi Khê.

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Khê cho biết, hiện xã có hơn 100 lao động được nhận vào làm việc tại cơ sở may mặc của Công ty CP May Minh Anh. Đây là cơ hội mới cho lao động của xã và huyện.

Quang cảnh lao động làm việc tại nhà máy may. Ảnh: Hoài Thu

Được biết, đến hết tháng 12/2024, đã có 530 lao động là người dân trên địa bàn huyện Con Cuông được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty CP May Minh Anh.

Theo các cam kết hợp tác giữa chính quyền địa phương và người lao động, công nhân được đảm bảo các quyền lợi, chế độ: Thu nhập trung bình 6 -10 triệu đồng/tháng; được tham gia đóng bảo hiểm xã hội; được miễn phí bữa ăn trưa và hưởng chế độ thưởng, phụ cấp khác như phụ cấp chuyên cần, phụ cấp tăng ca, bậc tay nghề… Đối với công nhân may hưởng lương sản phẩm, công ty đảm bảo thu nhập tối thiểu theo tay nghề từ 5 - 6 triệu đồng/tháng.

Công nhân Nhà máy may Minh Anh. Ảnh: Hoài Thu

Ông Lô Văn Thao - Chủ tịch UBND huyện Con Cuông cho biết, với mong muốn góp phần giải quyết việc làm cho nhân dân, từ cuối năm 2023, lãnh đạo huyện đã kết nối, xúc tiến kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy may trên địa bàn và đã được Tập đoàn Minh Anh đồng ý.

Huyện Con Cuông tập trung lo mặt bằng và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho dự án hoạt động. Đến tháng 5/2024, Tập đoàn đã triển khai dự án May Minh Anh tại huyện Con Cuông với quy mô 1.500 lao động. Trong đó, số lượng tuyển dụng và quy mô hoạt động giai đoạn đầu khoảng 500 công nhân. Hiện nay, đã có hơn 500 người dân các xã trên địa bàn huyện được nhận vào làm việc.