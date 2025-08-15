Pháp luật Chủ nhà tá hỏa khi kẻ trộm tiền, vàng và trang sức là… người quen Biết rõ vị trí gia đình chị N cất giữ tài sản nên mỗi lần đến nhà chị N, đối tượng Trương Công Phương đã lén lút lấy trộm tiền mặt, vàng và trang sức với tổng trị giá 216.250.000 đồng. Số tài sản này được Phương bán tại các tiệm vàng trên địa bàn để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Sáng 15/8, Công an phường Phú Xuân (TP Huế) cho biết, qua công tác điều tra, đơn vị vừa làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản” của Trương Công Phương (SN 1983, trú tại 28 Nguyễn Cư Trinh, phường Phú Xuân) khi đối tượng này nhiều lần trộm tiền, vàng của một hộ dân ở địa phương.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7/2025, lợi dụng quen biết với gia đình chị C.X.H.N (trú tại đường Hàn Thuyên, phường Phú Xuân, TP Huế) nên Trương Công Phương nhiều lần đến chơi tại nhà chị N.

Đối tượng Trương Công Phương tại cơ quan Công an.

Biết rõ vị trí gia đình chị N cất giữ tài sản nên mỗi lần đến nhà chị N, đối tượng Phương đã lén lút lấy trộm tiền mặt, vàng và trang sức.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của gia đình chị N về việc bị kẻ gian lấy trộm tài sản, Công an phường Phú Xuân đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác minh, truy xét, qua đó làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Trương Công Phương nên tiến hành bắt giữ đối tượng này.

Tại cơ quan Công an, Trương Công Phương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cụ thể, Phương đã 5 lần trộm cắp tiền mặt, vàng và trang sức của gia đình chị N với tổng trị giá trên 216 triệu đồng. Số tài sản này được Phương bán tại các tiệm vàng trên địa bàn để lấy tiền tiêu xài cá nhân.