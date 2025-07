Chủ tịch Hạ viện Mỹ tiết lộ tỷ phú Elon Musk đổi số điện thoại sau cuộc khẩu chiến với ông Trump

Ông Johnson cho rằng ông Musk đã làm điều này khi ông đang cố gắng thuyết phục vị CEO của Tesla và SpaceX về những lợi ích mà dự luật khổng lồ của Tổng thống Donald Trump, có tên "Dự luật Lớn và Đẹp", sẽ mang lại.

Ông Musk, người ngày càng trở nên thân thiết với ông Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống của Đảng Cộng hòa và trong những tháng đầu của chính quyền ông, đã công kích dữ dội dự luật thuế và chi tiêu khổng lồ này. Điều này đã dẫn đến một sự rạn nứt công khai giữa người từng đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) và tổng thống.

Xuất hiện trong tập mới nhất của podcast "Pod Force One" do New York Post liên kết, được phát hành vào hôm 16/7, ông Johnson cho biết ông đã gửi cho Musk một "tin nhắn văn bản dài, và sau đó số điện thoại của ông ấy đã thay đổi".

"Sau đó tôi nhận ra rằng tôi đã gửi nó vào hư không ở đâu đó và ông ấy không bao giờ đọc nó, vì vậy tôi mong được gặp trực tiếp ông ấy", Chủ tịch Hạ viện Mỹ nói thêm, và cho biết ông đang cố gắng để ông Musk và ông Trump hòa giải. Ông Johnson giải thích rằng ông muốn vị tỷ phú "hiểu đầy đủ những gì chúng tôi đang làm và nhắc nhở ông ấy về chiến lược", đề cập đến dự luật chi tiêu.

Trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội X vào đầu tháng này, tỷ phú Musk đã cảnh báo rằng văn bản luật quan trọng của ông Trump, vốn dự kiến tăng mạnh chi tiêu, cắt giảm các chương trình xã hội và tăng mạnh giới hạn thâm hụt ngân sách, "sẽ làm phá sản đất nước".

Ông Trump đã đáp trả bằng cách gợi ý rằng ông có thể xem xét việc trục xuất Musk về quê hương Nam Phi của ông, và việc cắt bỏ các khoản trợ cấp của chính phủ cho xe điện có thể buộc vị tỷ phú phải "đóng cửa".

Trong bối cảnh mâu thuẫn về dự luật lớn này, ông Musk vào đầu tháng này đã công bố kế hoạch thành lập một "Đảng Nước Mỹ" mới.

Trong một bài đăng trên Truth Social ngay sau đó, Tổng thống Mỹ đã tuyên bố rằng cộng sự cũ của ông đã biến thành một "thảm hoạ tàu hoả", dự đoán rằng đảng mới của Musk sẽ thất bại, đồng thời có nguy cơ gây ra "sự đổ vỡ và hỗn loạn toàn diện và toàn bộ".