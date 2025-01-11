Thời sự Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Ngày 31/10, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hai bên đánh giá cao những tiến triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước. Hai lãnh đạo nhất trí tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp, củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác thực chất, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, thúc đẩy quan hệ Việt - Trung phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững...

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên triển khai tốt các chuyến thăm cấp cao, tăng cường trao đổi lý luận giữa hai Đảng và mở rộng hợp tác cùng có lợi.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN

Tán thành với các đề xuất hợp tác của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam; đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hai Đảng, phát huy hiệu quả cơ chế hội thảo lý luận. Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực.

Hai bên cũng trao đổi về vấn đề trên biển và các vấn đề quốc tế, khu vực, nhất trí tiếp tục kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, cùng duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Hôm nay, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp ngắn với lãnh đạo các nền kinh tế dự hội nghị APEC.

Tại cuộc gặp, các lãnh đạo đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế, ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam. Các đối tác đều nhất trí tăng cường quan hệ song phương thực chất, hiệu quả với Việt Nam, trong đó ưu tiên các lĩnh vực thuộc lợi thế, nhu cầu mỗi bên như kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...

Trưởng đoàn các nền kinh tế chúc mừng Việt Nam được tín nhiệm làm chủ nhà APEC lần thứ ba vào năm 2027, khẳng định sẽ ủng hộ tích cực và phối hợp chặt chẽ với chủ nhà Việt Nam để tổ chức thành công năm APEC 2027.

Gặp Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah, Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh Quốc vương sẽ thăm Việt Nam trong năm nay, nhất trí duy trì triển khai các cơ chế hợp tác song phương; tăng cường hợp tác 4 lĩnh vực ưu tiên gồm dầu khí, hóa chất, chế biến thực phẩm Halal, du lịch và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước mong Brunei hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam về quy trình sản xuất, cấp chứng chỉ cho hàng nông sản và các sản phẩm Halal.

Chúc mừng Việt Nam tái đắc cử là thành viên của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028, Quốc vương cho rằng Việt Nam đang đóng vai trò ngày càng tích cực trong thúc đẩy hợp tác đa phương.

Quốc vương cho biết, Brunei sẽ tiếp tục duy trì hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ Việt Nam thông qua các chương trình học bổng, trong đó có chương trình đào tạo tiếng Anh.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời chúc mừng tới bà Takaichi Sanae được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Nhật Bản.

Thủ tướng Takaichi Sanae bày tỏ cảm ơn về lời chúc tốt đẹp và khẳng định Nhật Bản tiếp tục coi trọng, mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Trong cuộc gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của Malaysia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025, trong đó có chuỗi sự kiện cấp cao ASEAN 47 thành công.

Thủ tướng Ibrahim nhấn mạnh, Malaysia xem Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, tiếp tục dành ưu tiên cao cho phát triển quan hệ với Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ảnh: TTXVN

Trao đổi với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hai nước ngày càng phát triển, đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Thủ tướng New Zealand mong muốn phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong năm 2026 khi Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng CPTPP để đẩy mạnh liên kết giữa CPTPP với các đối tác.

Tại cuộc gặp Trưởng đoàn Hồng Kông (Trung Quốc) Lý Gia Siêu, hai bên đánh giá cao tiến triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hồng Kông.

Chủ tịch nước đề nghị phía Hồng Kông cử đoàn sang Việt Nam trao đổi hợp tác về phát triển trung tâm tài chính.

Trưởng đoàn Lý Gia Siêu chia sẻ các ý kiến của Chủ tịch nước, tin tưởng quan hệ hai bên sẽ tiếp tục phát triển thực chất hơn nữa, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính và du lịch. Ông Lý Gia Siêu cho biết, sẵn sàng đón đoàn Việt Nam sang học tập và trao đổi kinh nghiệm cũng như cử đoàn sang Việt Nam hỗ trợ chuẩn bị cho việc xây dựng các trung tâm tài chính.

Tối cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng các lãnh đạo APEC tham dự hội nghị.