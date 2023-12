Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động cho 5 cá nhân của tỉnh Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 5/12, tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, tỉnh Nghệ An tiến hành công tác thi đua - khen thưởng, trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba cho 5 cá nhân.

Toàn cảnh phiên làm việc chiều 5/12 của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Ảnh: Thành Cường

Dự lễ trao Huân chương Lao động có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu khách mới.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho 5 cá nhân. Ảnh: Thành Cường

Tại Lễ trao thưởng, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho 5 cá nhân, cụ thể:

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

Trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các đồng chí: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An.

Trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các đồng chí: Lê Đình Lý - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Chu Thế Huyền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An.