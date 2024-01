Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự chương trình 'Tết nhân ái' tại xã biên giới tỉnh Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 17/1, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dự chương trình “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024 tổ chức tại xã biên giới Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự chương trình “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024 tổ chức tại xã biên giới Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có các đồng chí: Lê Khánh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Uỷ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bùi Thu Hòa - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng; Trung tướng Hoàng Khánh Hưng - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự chương trình có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và lãnh đạo huyện Thanh Chương.

ĐẢNG, NHÀ NƯỚC LUÔN ĐẶT NGƯỜI DÂN Ở VỊ TRÍ TRUNG TÂM CỦA CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN

Thanh Chương là huyện miền núi, diện tích tự nhiên hơn 1.127 km2, dân số gần 258.000 người, gồm 3 dân tộc cư trú (Kinh, Thái, Khơ Mú). Toàn huyện có 38 xã, thị trấn với 234 thôn, xóm, khối, bản; Có 5 xã với gần 60 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Bôlykhămxay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đảng bộ huyện Thanh Chương có 70 tổ chức cơ sở Đảng với 13.400 đảng viên.

Chương trình “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024 được tổ chức tại xã biên giới Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Năm 2023, kinh tế huyện tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 7,22%, thu nhập bình quân đạt 48,2 triệu đồng/người/năm. Phong trào xây dựng nông thôn mới được nhân dân hưởng ứng tích cực, toàn huyện có 30/37 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thanh Chương vẫn là huyện khó khăn, sản xuất nông nghiệp thuần túy; các điều kiện tự nhiên không thuận lợi cho thu hút đầu tư các dự án. Đối tượng chính sách lớn, tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 là 3,4% và hộ cận nghèo 5,67%.

Đồng chí Nguyễn Hải Dương – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Chương báo cáo tóm tắt tình hình của huyện năm 2023 và kết quả công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo đón Xuân Giáp Thìn. Ảnh: Thành Duy

Hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ “Tết Vì người nghèo” của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, huyện Thanh Chương đã phát động ủng hộ, giúp đỡ người nghèo và đăng ký ủng hộ tại Chương trình “Tết Vì người nghèo – Giáp Thìn 2024” với số tiền 3,6 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng khi những ngày đầu năm mới 2024, cận Tết cổ truyền của dân tộc, cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương đến thăm và chúc Tết nhân dân ở xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Chương trình “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024 được tổ chức tại xã biên giới Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương, đồng chí Võ Văn Thưởng gửi những lời chúc năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn.

Qua nghe báo cáo của lãnh đạo huyện Thanh Chương, Chủ tịch nước rất vui mừng khi thấy rằng huyện biên giới đất rộng, xã nhiều, người đông, tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An và sự nỗ lực của huyện, đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi.

Người dân địa phương dự Chương trình “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, đồng chí Võ Văn Thưởng rất ấn tượng trước thành tích vận động bà con làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương. Xuất phát điểm từ một huyện miền núi giáp biên giới, hoàn cảnh rất khó khăn nhưng huyện đã nỗ lực, phấn đấu giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn 3,4%, hộ cận nghèo còn khoảng 5,7% - thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của tỉnh Nghệ An.

Trong xây dựng nông thôn mới, nhiều xã hoàn thành tiêu chuẩn xã nông thôn mới, có xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là cố gắng rất lớn, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, cùng nhau nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc huyện Thanh Chương dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi hoan nghênh, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà huyện Thanh Chương đã đạt được trong thời gian vừa qua. đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước

Chương trình “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024 được tổ chức tại xã biên giới Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dân tộc Việt Nam có truyền thống văn hóa rất đặc sắc, trong đó, phải nói đến truyền thống đoàn kết, yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Trong hoàn cảnh khó khăn, “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”… Trong quá trình vận động, luôn phấn đấu để ai cũng có cuộc sống tốt hơn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ân cần thăm hỏi hộ nghèo của huyện Thanh Chương đến dự Chương trình “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024 được tổ chức tại xã biên giới Thanh Thủy. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Tình cảm ấy, nét đẹp đặc sắc trong truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam ấy được kế thừa, vun trồng, nuôi dưỡng từ thế hệ này qua thế hệ khác, mang lại những hiệu quả rất thiết thực, góp phần tích cực vào việc chăm lo đời sống của người dân. Mỗi dịp lễ, Tết là dịp chúng ta sum họp, nhìn lại một năm, hướng tầm nhìn và suy nghĩ vào tương lai với mong muốn vào những điều tốt đẹp, thì truyền thống ấy lại được phát huy rất mạnh mẽ".

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao quà hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng và đánh giá cao trong nhiều năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và nhiều tổ chức đoàn thể khác, với sự sáng tạo, gắn bó, thấu hiểu, chia sẻ với hoàn cảnh của nhân dân đã có nhiều sáng kiến rất hay trong tổ chức hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho người dân vào dịp Tết.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao quà đến 16 gia đình chính sách và hộ nghèo của huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy

Ủy ban MTTQ các cấp hằng năm kiên trì với chương trình Vì người nghèo; Liên đoàn Lao động nhiều năm liền kiên trì với Tết sum vầy; Hội Chữ thập đỏ nhiều năm qua lan tỏa sáng kiến tổ chức “Tết Nhân ái” khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn…, mang đến sự chia sẻ ấm áp ngày Tết, ngày Xuân.

Chương trình hôm nay cũng là sự kiện rất cụ thể của sự nỗ lực, cố gắng ấy của Ủy ban MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các hội, đoàn thể, quần chúng khác.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao quà cho 16 công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Võ Văn Thưởng mong rằng, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các thành viên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần này ngày một tốt hơn để chăm lo tốt hơn, cụ thể hơn đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là gia đình có công, gia đình thương binh, liệt sĩ.

Đến nay, đất nước ta đã đổi mới gần 40 năm, đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Từ năm 2000 - 2010, Việt Nam được đánh giá là một điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc; và hiện nay đang vững vàng thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Các đồng chí: Lê Khánh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Hoàng Công Thủ - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bùi Thu Hòa - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Trung tướng Hoàng Khánh Hưng - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trao quà cho các hộ nghèo. Ảnh: Thành Duy

Trong thực hiện các mục tiêu đó, việc xóa đói, giảm nghèo, chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công, gia đình thương binh, liệt sĩ là nội dung mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đường lối của Đảng ta là luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm của các chính sách phát triển.

Về xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương lần này, Chủ tịch nước rất vui mừng khi chứng kiến đường giao thông, trụ sở khang trang, cuộc sống người dân từng bước phát triển. Hộ nghèo, hộ cận nghèo dù thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của tỉnh, tốt hơn nhiều địa phương khác, nhưng Chủ tịch nước mong muốn chính quyền và nhân dân huyện Thanh Chương tiếp tục đoàn kết, chia sẻ, nỗ lực, xây dựng cuộc sống ngày một khá hơn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quà cho các hộ nghèo. Ảnh: Thành Duy

Tôi mong muốn xã Thanh Thủy nói riêng, huyện Thanh Chương và các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An nói chung sẽ không ngừng phát triển, năm sau cao hơn năm trước, số hộ nghèo và cận nghèo năm sau ít hơn năm trước, đời sống người dân ngày càng khá hơn. Mỗi lần gặp lại sẽ luôn gặp được niềm vui, nụ cười trên gương mặt các cô, các bác, các anh, các chị. Tôi mong muốn các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để chăm lo, phát triển kinh tế - xã hội, để đời sống người dân ngày càng tốt hơn. đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước

Chủ tịch nước cũng chia sẻ, chúng ta đã nhiều chục năm liền mong muốn đời sống miền núi phải tiến kịp miền xuôi, phải bằng với miền xuôi, bây giờ mục tiêu đó vẫn còn đang ở phía trước, đang đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu cả hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An đoàn kết một lòng, sớm hiện thực hóa mục tiêu đó, đưa Nghệ An thành tỉnh khá của cả nước. “Tỉnh khá của cả nước có ý nghĩa đầy đủ và trọn vẹn khi chúng ta không còn hộ nghèo. Tôi mong điều đó sẽ không còn xa nữa đối với Nghệ An” - đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

NGHỆ AN TIẾP TỤC HẾT SỨC QUAN TÂM CHĂM LO CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An rất vui mừng, phấn khởi được đón đồng chí Chủ tịch nước cùng với các đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể Trung ương về thăm, chúc Tết nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; và rất xúc động khi Chủ tịch nước và đoàn công tác về tận xã biên giới Thanh Thủy, huyện Thanh Chương thăm, tặng những phần quà ý nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các công nhân có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh bán trú của huyện Thanh Chương và tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại chương trình "Tết nhân ái" Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã báo cáo với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác Trung ương về công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, cùng với phát triển kinh tế, tỉnh Nghệ An hết sức quan tâm chăm lo để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình có công với cách mạng, các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ yếu thế.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi người dân tại phiên chợ Tết Nhân ái. Ảnh: Thành Duy

Nhiều hoạt động, chương trình hết sức có ý nghĩa đã được tỉnh triển khai có hiệu quả. Đặc biệt, liên tục 10 năm qua, Nghệ An đã tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo”, kêu gọi cộng đồng xã hội chung tay cùng tỉnh chăm lo cho người nghèo; qua đó đã huy động được tổng kinh phí trên 720 tỷ đồng, đảm bảo mỗi hộ nghèo được tặng 1 suất quà tối thiểu 500 ngàn đồng vào dịp Tết.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm các gian hàng tại phiên chợ Tết Nhân ái được tổ chức tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, đầu năm 2023, Nghệ An đã phát động triển khai Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho hơn 15.800 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023 - 2025. Đến nay, sau 1 năm triển khai, toàn tỉnh đã xây dựng, bàn giao được 7.517 nhà (đạt 48%), với tổng số tiền là trên 350 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

“Đây là một trong những hoạt động được cả hệ thống chính trị vào cuộc và triển khai một cách bài bản giúp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở có cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ, phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định, toàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để cùng nhau hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đặt ra trong thời gian tới, đặc biệt là thực hiện tốt chính sách, quan tâm, chăm lo đối với người có công với cách mạng; chăm lo cho người nghèo, người yếu thế.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm các gian hàng tại phiên chợ Tết Nhân ái được tổ chức tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể Trung ương, đặc biệt là cá nhân đồng chí Chủ tịch nước đã dành sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ, hỗ trợ, theo dõi, giúp đỡ tỉnh Nghệ An và Nhân dân tỉnh trong thời gian vừa qua; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi và giúp đỡ trong thời gian tới.

Dịp này, Chủ tịch nước và đoàn công tác đã trao các phần quà có tổng giá trị 20,26 tỷ đồng, bao gồm: 60.000 bếp tiết kiệm năng lượng trị giá 19,2 tỷ đồng; 200 suất quà (mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng, trong đó 1 triệu đồng tiền mặt, 200 nghìn đồng tiền quà) với tổng giá trị 240 triệu đồng; 308 suất quà (bằng phiếu mua hàng và tiền mặt, trị giá 500 nghìn đồng) với tổng giá trị 204 triệu đồng; 15 suất tặng gia đình liệt sĩ (mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng, trong đó 1 triệu đồng tiền mặt, 200 nghìn đồng tiền quà) với tổng giá trị 18 triệu đồng; 1 điểm bếp ăn bán trú tặng Trường Mầm non Thông Thụ, huyện Quế Phong (300 triệu đồng) và 1 nhà Chữ thập đỏ (50 triệu đồng) tặng gia đình nghèo; tặng 200 phần quà cho công nhân tỉnh Nghệ An, mỗi phần quà 1,3 triệu (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 300 ngàn tiền quà), với tổng giá trị 260 triệu đồng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm các gian hàng tại phiên chợ Tết Nhân ái được tổ chức tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tại xã Thanh Thủy, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu đã thăm phiên chợ Tết Nhân ái cùng bà con nhân dân xã biên giới này.