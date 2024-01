Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà, chúc Tết gia đình người có công, hộ nghèo tại huyện Yên Thành

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về thăm, tặng quà cho gia đình người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Thành tại địa điểm xã Tăng Thành. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo Trung ương cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội; Phạm Thái Hà - Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo huyện Yên Thành.

"CÓ THÊM NHIỀU LÀNG QUÊ GIÀU CÓ, TRÙ PHÚ HƠN Ở YÊN THÀNH"

Trong không khí đầm ấm, thân tình, trò chuyện cùng cán bộ, người dân tại trụ sở xã Tăng Thành, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng khi có dịp về thăm lại huyện Yên Thành, gặp mặt bà con tại xã Tăng Thành trong những ngày đầu năm mới 2024.

Các cháu học sinh xã Tăng Thành tặng hoa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Thành Duy

Về Yên Thành lần này, Chủ tịch Quốc hội cho biết, rất phấn khởi khi Yên Thành đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2019 và tiếp tục là địa phương đi đầu xây dựng nông thôn mới khi có nhiều đơn vị phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt Tăng Thành là một trong những xã đầu tiên của Nghệ An được công nhận đạt tiêu chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An về tặng quà, chúc Tết gia đình người có công, hộ nghèo tại huyện Yên Thành. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế, xã hội của huyện Yên Thành, nhất là nông nghiệp đã phát triển theo hướng ngày càng quy mô, hợp tác hóa và năng suất, chất lượng cao.

Huyện cũng có nhiều mô hình làm giàu sáng tạo, ngày càng có tiếng trong cả nước, thậm chí thế giới, nổi bật là xây dựng “phố trong làng” khi có những làng tỷ phú như ở xã Đô Thành bằng phương châm “2 mũi giáp công”: Một số đi học đại học, một số đi xuất khẩu lao động.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu trò chuyện, chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân huyện Yên Thành. Ảnh: Thành Duy

Chuẩn bị Tết đến, Xuân về, nhắc lại truyền thống “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, từ Trung ương đến địa phương đều thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người dân được vui Xuân, đón Tết, ai cũng được đón Xuân, cũng được vui Tết.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh Nghệ An để chăm lo cho người dân, đặc biệt là các hộ nghèo có điều kiện đón Tết khi cả tỉnh đang tích cực hưởng ứng Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo đón Tết; trong đó có Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Yên Thành với tinh thần đoàn kết, thương yêu nhau.

Với sự cố gắng, nỗ lực của cả nước, cả Trung ương, cả ở địa phương; trách nhiệm chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, sự chung tay của các nhà hảo tâm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin rằng, cả nước nói chung, cũng như huyện Yên Thành, xã Tăng Thành sẽ đón năm mới 2024, đón mùa Xuân mới và đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, vui tươi, tiết kiệm, tạo ra một khí thế mới để phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của năm 2024 - năm bản lề đặc biệt quan trọng để có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ 5 năm (2021 - 2025) và chuẩn bị bước sang giai đoạn mới, nhiệm kỳ mới, hướng đến mục tiêu năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Riêng tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Bộ Chính trị, Trung ương đặc biệt quan tâm. Sau khi tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045; để tạo động lực cho tỉnh bứt phá, vươn lên, xứng đáng với quê hương của Bác Hồ kính yêu!

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho đại diện 15 gia đình người có công. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, Bộ Chính trị giao Đảng đoàn Quốc hội phối hợp với Chính phủ tổng kết đánh giá Nghị quyết số 36 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh Nghệ An và nghiên cứu để ban hành Nghị quyết mới ngay trong năm 2024 với chính sách, thể chế mạnh mẽ, đột phá hơn nữa để phát triển Nghệ An và thành phố Vinh thực sự là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao tặng quà cho 15 gia đình hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Duy

Đánh giá rất cao nhiều chủ trương, cố gắng, nỗ lực, thành tích của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Yên Thành đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt trong năm 2023, cũng như thành tích đặc biệt xuất sắc của xã Tăng Thành, Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng nông thôn mới, vì đây là chương trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà chúc Tết cụ Trần Văn Đẩu, sinh năm 1923 là đảng viên đã nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, thuộc Chi bộ Yên Muội, Đảng bộ xã Long Thành. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội tặng quà, chúc Tết cụ Trần Văn Liêu, sinh năm 1933, là đảng viên đã nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, hiện đang thờ cúng anh trai là liệt sĩ. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh phương châm: Đã về đích nông thôn mới thì phải phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao, đã có nông thôn mới nâng cao thì phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Xã hay huyện đã đạt nông thôn mới kiểu mẫu thì ngày càng củng cố, tăng cường nâng cao chất lượng các tiêu chí liên quan để đạt được mục tiêu, khát vọng của Đảng, Nhà nước ta là xây dựng “nông thôn hiện đại, nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh”, biến những làng quê trở thành những nơi đáng sống, có thêm nhiều làng quê giàu có, trù phú hơn ở Yên Thành.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho các hộ nghèo huyện Yên Thành. Ảnh: Thành Duy

Chúc huyện Yên Thành mãi mãi bình yên và thành công, chúc xã Tăng Thành thành công hơn nữa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng thời chúc cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân huyện Yên Thành năm mới 2024 và đón Xuân mới, Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, vui tươi, tiếp tục lập được nhiều thành tích mới.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh tặng quà cho các hộ nghèo huyện Yên Thành. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà cho các hộ nghèo huyện Yên Thành. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao 200 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình người có công, gia đình hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Thành; mỗi suất quà gồm có 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 200 ngàn đồng.

ĐOÀN KẾT, ĐỒNG LÒNG, HOÀN THÀNH CAO NHẤT CÁC MỤC TIÊU ĐỀ RA

Trước đó, báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Thành cho biết: Năm 2023, kinh tế - xã hội của huyện phát triển khá toàn diện và có nhiều điểm sáng; có 25/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Thành báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: Thành Duy

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,15%; thu nhập bình quân đạt 65 triệu đồng/người/năm. Phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện đứng ở vị trí tốp đầu của tỉnh, hiện có 12/61 xã nông thôn mới nâng cao toàn tỉnh; 2/10 xã nông thôn mới kiểu mẫu của toàn tỉnh.

Văn hóa, xã hội có bước phát triển tích cực, đặc biệt chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà được nâng lên, xếp thứ 3 toàn tỉnh về học sinh giỏi cấp tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi cụ Trần Văn Đẩu, sinh năm 1923 là đảng viên đã nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Ảnh: Thành Duy

Công tác an sinh xã hội đặc biệt được huyện quan tâm, đẩy mạnh. Số hộ nghèo toàn huyện hiện nay là 877 hộ, 2.915 khẩu, chiếm tỷ lệ 1,09%; có 3.702 liệt sĩ, 253 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 6 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, gần 5.000 thương, bệnh binh. Số gia đình người có công đang hưởng chính sách hàng tháng là trên 6.000 người.

Trong năm qua, huyện đã vận động, tiếp nhận được gần 18 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn; đã khởi công xây dựng, sửa chữa được hơn 160 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với các bậc cao niên và người dân địa phương. Ảnh: Thành Duy

Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể có nhiều khởi sắc. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo.

Về công tác cải cách hành chính, Yên Thành có tỷ lệ số hóa hồ sơ và giải quyết thủ tục hành đứng thứ nhất tỉnh với số lượng hồ sơ xử lý trên dịch vụ công trực tuyến chiếm 1/4 cả tỉnh, đặc biệt số hồ sơ giải quyết trước hạn chiếm tỷ lệ hơn 97%.

Năm 2024, huyện đã đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu, và đặt quyết tâm phấn đấu đưa huyện về đích nông thôn mới nâng cao trước 1 năm so với mục tiêu đề ra; hoàn thành hơn 300 ngôi nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo huyện Yên Thành. Ảnh: Thành Duy

“Yên Thành xin hứa với đồng chí Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác sẽ đoàn kết, đồng lòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra”, Bí thư Huyện ủy Yên Thành Lê Thị Hoài Chung phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với các đoàn viên huyện Yên Thành. Ảnh: Thành Duy

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thực hiện có Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, huyện đã lên kế hoạch kêu gọi được 3,5 tỷ đồng.