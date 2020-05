Chủ tịch UBMTTQ tỉnh tặng quà các điểm cách ly tập trung tại thành phố Vinh

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng quà tại điểm cách ly tập trung Trường Quân sự tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Chiều 8/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại 2 điểm cách ly tập trung ở thành phố Vinh.



Cụ thể, hiện tại, tại điểm cách ly tập trung Trường cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã tiếp nhận với tổng số 346 người dân thuộc các tỉnh An Giang, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Đắc Nông, Nam Định, Thanh Hóa… và Nghệ An trở về từ CHDCND Lào. Trong đó có trẻ em có độ tuổi từ 1 đến 10 tuổi và 5 phụ nữ mang thai.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng quà tại điểm cách ly tập trung Trường CĐSP Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa Còn ở điểm cách ly tập trung Trường Quân sự tỉnh (cũ) có gần 100 là cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội quy tập hài cốt liệt sỹ, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Công ty Hợp tác Kinh tế Quân khu IV hoàn thành nhiệm vụ từ nước bạn Lào trở về nước.



Thăm, động viên và tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại 2 điểm cách ly tập trung, đồng chí Võ Thị Minh Sinh bày tỏ niềm tin tưởng và mong muốn các lực lượng nỗ lực, vượt khó, khắc phục khó khăn để giúp đỡ, hỗ trợ bảo đảm cuộc sống sinh hoạt bình thường cho cán bộ, chiến sỹ và công dân trong khu cách ly; đặc biệt là thực hiện nghiêm chế độ, biện pháp giám sát y tế theo quy định.