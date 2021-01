Chủ tịch UBND tỉnh: Các cấp, ngành phải đảm bảo cho Nhân dân đón Tết bình yên, đủ đầy, ấm áp

Chiều 21/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 1/2021. Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thành viên UBND tỉnh.



Toàn cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 1/2021. Ảnh: Phạm Bằng

NHÌN VÀO ĐIỂM TÍCH CỰC ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC PHẤN ĐẤU

Tháng 1/2021, các ngành, các cấp tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh; triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; thực hiện công tác tổng kết năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021; chuẩn bị các hoạt động đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trong đó, tập trung thực hiện các chính sách đối với người có công và các hoạt động an sinh xã hội; chỉ đạo thu hoạch vụ đông và tiến hành sản xuất vụ xuân, phòng, chống dịch bệnh...

Kết quả cụ thể, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp do ảnh hưởng của thời tiết nên diện tích gieo trồng cây vụ đông và vụ xuân không đạt kế hoạch đề ra. Tỉnh đang tập trung hoàn thành công tác thẩm tra cho 2 đơn vị cấp huyện (Nghi Lộc và TX. Hoàng Mai) hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Nguyễn Xuân Đức - Giám đốc Sở KH&ĐT báo cáo kết quả tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2021. Ảnh: Phạm Bằng Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 37,42% so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt là tổng mức bán lẻ, doanh thu dịch vụ, lượng khách du lịch, doanh thu vận tải đều tăng. Tính đến ngày 15/1/2021, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới cho 3 dự án, thành lập mới 91 doanh nghiệp. Thu ngân sách ước đạt 1.260 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, đã chuẩn bị tốt các điều kiện cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết. Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020-2021, đoàn Nghệ An có 81/102 học sinh đạt giải, trong đó, có 7 giải Nhất, 25 giải Nhì, 27 giải Ba và 22 giải Khuyến khích, nằm trong tốp đầu cả nước; Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Ông Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH báo cáo công tác chuẩn bị chế độ, chính sách cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo trong dịp Tết. Ảnh: Phạm Bằng Về công tác đầu tư công, đến ngày 10/1/2021, nguồn ngân sách tỉnh quản lý đã giải ngân hơn 7.812 tỷ đồng, đạt 84,26% kế hoạch giao. Trong đó, có 6 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên 90%, có 5 đơn vị giải ngân dưới 75%. Các dự án trọng điểm đều có tỷ lệ giải ngân đạt khá và dự kiến đến hết ngày 31/1/2021 sẽ giải ngân hết chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Năm 2021, kế hoạch đầu tư công, đối với vốn ngân sách địa phương được giao 1.480 tỷ đồng, đã phân bổ chi tiết đến 158 dự án với số vốn hơn 1.446 tỷ đồng, đạt 97,7%. Đối với ngân sách Trung ương, được giao 2.166 tỷ đồng; đã phân bổ chi tiết đến 50 dự án với số vốn hơn 839 tỷ đồng, đạt 54,7%.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, bước vào tháng 1/2021, tỉnh có nhiều thuận lợi từ nền tảng kết quả đạt được trong năm 2020. Từ đây, tạo đà để các cấp, ngành triển khai các nhiệm vụ của năm 2021 và cả nhiệm kỳ.



Đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 1 là tích cực, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, kết quả thu hút đầu tư những tháng đầu năm 2021 đã khởi sắc. Tỉnh đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam với mức đầu tư 200 triệu USD; khởi công nhà máy của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Goertek Vina với mức đầu tư 100 triệu USD.

“Đây là những dự án hết sức có ý nghĩa, phù hợp với điều kiện của tỉnh, phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của tỉnh, tạo ra được nhiều việc làm, thu nhập cho người lao động”. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Trong công tác an sinh xã hội, tỉnh cũng đã huy động được sự đóng góp rất lớn của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cho Chương trình Tết Vì người nghèo - Xuân Tân Sửu 2021. Đến tối 19/1, tổng số tiền huy động được đã gần 89 tỷ đồng.

“Chúng ta phải nhìn vào những điểm tích cực trong những khó khăn do dịch bệnh, thiên tai gây ra, nhằm tạo động lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.



ĐẢM BẢO CHO NHÂN DÂN ĐÓN TẾT AN LÀNH, ĐỦ ĐẦY

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2/2021, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình với 10 nhiệm vụ, giải pháp mà Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày; đồng thời nhấn mạnh 7 nhiệm vụ lớn cần tập trung triển khai thực hiện.

Nhiệm vụ thứ nhất, theo Chủ tịch UBND tỉnh là phải đảm bảo an ninh, trật tự thật tốt, đặc biệt là trong dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời chuẩn bị tốt cho Nhân dân đón Xuân Tân Sửu năm 2021 thật bình yên, ấm áp, đủ đầy, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng Để đạt được mục tiêu đó, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành phải đảm bảo đầy đủ cung - cầu hàng hóa, phòng, chống buôn bán hàng giả, đảm bảo vận tải hành khách được thông suốt; đảm bảo chính sách đối với người lao động, người có công, hộ nghèo, cận nghèo.



Ngành Văn hóa phải có hướng dẫn để các địa phương tổ chức đón Xuân vui tươi, lành mạnh, tổ chức các lễ hội đảm bảo thuần phong, mỹ tục, tiết kiệm. Ngành Y tế đảm bảo chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân. Các lực lượng chức năng phải đảm bảo an ninh - quốc phòng, kiểm soát tốt biên giới, đường mòn, tránh việc người nhập cảnh trái phép.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành phải quyết liệt tập trung phòng, chống dịch Covid-19 với quan điểm không lơ là, chủ quan vì dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường; chuẩn bị tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp nhận sự ủng hộ của các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp cho Chương trình Tết Vì người nghèo Xuân Tân Sửu 2021. Ảnh: Thành Duy

Mặc dù phải chuẩn bị cho hoạt động đón tết, nhưng theo Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vẫn phải được thực hiện thường xuyên. Trên cơ sở các Nghị quyết, Quyết định đã ban hành, các cấp, ngành căn cứ nhiệm vụ để thực hiện. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cần thường xuyên họp đánh giá để chỉ đạo, điều hành trên từng lĩnh vực hiệu quả hơn, đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Cho rằng, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư đã được cải thiện, song vẫn còn hạn chế, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu quan tâm mạnh hơn nữa công tác này, đặc biệt là người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương.

“Năm 2021 là năm đề cao trách nhiệm người đứng đầu, với phương châm nhanh - đúng - hiệu quả; chuyển từ giải thích, giải trình sang giải pháp và giải quyết. Bởi cải cách hành chính vẫn là nút thắt, phải làm sao cho người dân, doanh nghiệp khi nói đến Nghệ An là nghĩ: tỉnh mở, huyện mở, sở mở” Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung Để đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành quan tâm đầy đủ các điều kiện để thu hút đầu tư như mặt bằng, nguồn nhân lực, hạ tầng giao thông nhằm đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư. Những vấn đề gì khó thì các ngành phải thực sự quan tâm, ngồi lại với nhau để tìm ra giải pháp giải quyết. Đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đẩy nhanh công tác điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế, điều chỉnh quy hoạch trong các phân khu, điều chỉnh các KCN hiện hữu với quan điểm, cố gắng dành diện tích đất để thu hút các dự án động lực.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, KCN WHA, nhà đầu tư thực hiện nghi thức khởi công dự án nhà máy chế tạo thiết bị điện tử thông minh có vốn đầu tư 100 triệu USD tại KCN WHA. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cũng cần phối hợp tốt hơn với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án. Về phát triển doanh nghiệp, hiện tỉnh đang có điểm sáng về khởi nghiệp sáng tạo thì cần tập trung thúc đẩy.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh năm 2020 nằm trong nhóm tích cực của cả nước, song vẫn còn 5 ngành, 6 huyện có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 75%.

Vì vậy, đồng chí giao cho ngành Kế hoạch và Đầu tư rà soát các dự án chưa giải ngân hết, có vướng mắc thì tham mưu cho kéo dài thời gian thực hiện. Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2021, đề nghị các ngành, địa phương có cam kết thực hiện giải ngân, hàng tháng ngành Kế hoạch và Đầu tư phải báo cáo cụ thể để đôn đốc, chỉ đạo./.