Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhân Đại lễ Phật đản 2020

Cùng đi có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ. Tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi lời chúc tới chư tôn đức, tăng ni, phật tử một mùa Phật đản an lạc, hạnh phúc, cát tường.



Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nói chung và các chư tôn đức, tăng ni, phật tử nói riêng trong việc giữ gìn, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Giáo hội Phật giáo tỉnh tham gia rất nhiều trong các hoạt động từ thiện, xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, các tăng ni, phật tử đã tích cực ủng hộ, tham gia cùng cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và giúp đỡ những đối tượng xã hội gặp khó khăn do dịch.



Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới, các tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng chính quyền địa phương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; xây dựng Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An hứa sẽ cùng Giáo hội đồng hành cùng sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Thượng tọa Thích Thọ Lạc chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh dành cho Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân Đại lễ Phật đản 2020.



Thượng tọa Thích Thọ Lạc hứa Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An sẽ đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Nghệ An. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các tăng ni, phật tử chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tham gia các phòng trào thi đua yêu nước, ủng hộ người nghèo, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn… góp phần xây dựng một xã hội bình an, hạnh phúc.