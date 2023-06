Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện kịp thời các nhiệm vụ cấp bách về điện năng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sau khi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (ngày 7/6/2023), nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo EVN, các đơn vị thành viên của EVN và báo cáo của Giám đốc Sở Công Thương về tình hình cung cấp điện mùa khô năm 2023 và một số nội dung khác liên quan; Ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Tài Anh – Phó Tổng Giám đốc EVN và các thành phần dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận như sau:

1. Tình hình cung cấp điện mùa khô năm 2023, công tác tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian tới:

1.1. Các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/6/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023 và các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác tiết kiệm điện, cung cấp điện đảm bảo an toàn tin cậy.

1.2. Sở Công Thương

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Công điện số 517/CĐ-TTg ngày 06/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới; đồng thời là cơ quan đầu mối thường xuyên theo dõi, phối hợp, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc triển khai các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác tiết kiệm điện và cung cấp điện đảm bảo an toàn tin cậy.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tăng cường hướng dẫn, thúc đẩy các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, người dân, khu vực quản lý áp dụng các giải pháp cải tiến, thay thế các thiết bị tiêu hao năng lượng bằng các thiết bị tiết kiệm năng lượng.

- Phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An rà soát hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp để thực hiện các giải pháp sắp xếp, tiết giảm điện hợp lý nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh.

1.3. Công ty Điện lực Nghệ An

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát để lập phương án tiết giảm nguồn điện của các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn đảm bảo hợp lý nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng phương án vận hành cung cấp điện, đồng thời phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã thông báo lịch cắt điện trên các phương tiện truyền thông để người dân, doanh nghiệp có kế hoạch sinh hoạt và sản xuất.

- Phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An; Báo Nghệ An trong quá trình triển khai thực hiện việc xây dựng chuyên mục để tuyên truyền về công tác tiết kiệm điện.

1.4. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam

Chủ động, phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An rà soát hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để thực hiện các giải pháp sắp xếp, cắt giảm điện hợp lý nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh.

1.5. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Chủ động, phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An rà soát hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn (ngoài khu công nghiệp) để thực hiện các giải pháp sắp xếp, cắt giảm điện hợp lý nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh.

- Thành lập tổ kiểm tra tiết giảm công suất sử dụng điện đối với các hệ thống đèn chiếu sáng giao thông, chiếu sáng quảng cáo, trang trí và các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

1.6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nghệ An; Báo Nghệ An và cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn

Tập trung xây dựng chuyên mục để tuyên truyền về công tác tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023 đạt hiệu quả cao nhất.

2. Về công tác đầu tư cấp điện đối với các khu, cụm công nghiệp, dự án trọng điểm, các thôn, bản chưa có điện và giải quyết các vấn đề tồn tại vướng mắc liên quan đến tái định cư, hỗ trợ đời sống cho người dân sau lũ năm 2018 tại dự án Thủy điện Bản Vẽ

- UBND tỉnh Nghệ An đề nghị EVN quan tâm, chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ việc cấp điện cho các công trình, dự án trọng điểm, đề xuất đầu tư trạm biến áp 220kV Hoàng Mai, phương án hoàn thành việc cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An; giao Sở Công Thương phối hợp làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Nghệ An, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nội dung nêu trên.

- Về việc thống nhất các nội dung công việc và giá trị đề nghị hỗ trợ để giải quyết các tồn tại vướng mắc trong tái định cư dự án Thủy điện Bản Vẽ, giao Sở Công Thương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 3993/UBND-CN ngày 25/5/2023, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 20/6/2023.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả./.