Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chung vui ngày hội Đại đoàn kết với người dân xóm 8, xã Nam Anh (Nam Đàn)

Sáng 18/11, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã về chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân xóm 8, xã Nam Anh (Nam Đàn) nhân Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Cùng tham gia ngày hội có các đồng chí: Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Huyện uỷ Nam Đàn.

Xóm 8, xã Nam Anh (Nam Đàn) có 256 hộ, 1.026 khẩu, chi bộ có 22 đảng viên. Toàn xóm có 566 lao động, trong đó có 120 lao động đi làm ăn xa và xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Xóm 9 là một trong những đơn vị đi đầu thực hiện Đề án số 07 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về xây dựng tổ tự quản ở cộng đồng dân cư trên địa bàn xóm. Xóm hiện có 15 tổ tự quản với 256 thành viên hộ gia đình, nhiều tổ tự quản hoạt động hiệu quả.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn khởi sắc rõ nét, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, mối quan hệ bà con được gắn bó, đoàn kết. Nhân dân hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, xây dựng xóm không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân tích cực ủng hộ 200 triệu đồng để nâng cấp được 1 trục đường xóm, chiều dài 300m; đóng góp 70 triệu đồng để đầu tư các thiết chế văn hóa.

Phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình được lan toả sâu rộng, nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất. Xóm đã xây dựng được mô hình trồng cây hoa thiên lý trên diện tích 5ha, thu nhập 200-220 triệu đồng/ha/vụ. Người dân còn phát triển mô hình nuôi bò vỗ béo, mỗi hộ trung bình nuôi 2-5 con, thu nhập 50-70 triệu đồng/hộ/năm.

Bên cạnh đó, công tác giảm nghèo, hoạt động nhân đạo, từ thiện, khuyến học khuyến tài; chăm sóc trẻ em và chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Xuất hiện nhiều gương tốt điển hình trong các gia đình, dòng họ và trong các tổ chức hội. Năm 2022, số hộ nghèo trong xóm còn 6 hộ, chiếm tỷ lệ 2%, số hộ cận nghèo còn 6 hộ, chiếm tỷ lệ 2%.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng, phấn khởi được về chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời gửi lời chúc đoàn kết, thành công, thắng lợi tới toàn thể người dân xóm 8, xã Nam Anh (Nam Đàn).

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, đến với xóm 8, xã Nam Anh đã cảm nhận được không khí phấn khởi, đoàn kết của người dân, đúng với tinh thần của ngày hội Đại đoàn kết và tin tưởng rằng đây là không khí thường xuyên của người dân. Chính đoàn kết là sức mạnh, là động lực để nhân dân ta qua các thời kỳ thực hiện được nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức hằng năm giúp củng cố, thắt chặt hơn tinh thần đoàn kết, gắn bó trong nhân dân, cộng đồng, lan toả trong các cơ quan, đơn vị. Đây cũng là dịp đánh giá các phong trào thi đua yêu nước; biểu dương, tôn vinh các tập thể, gia đình, cá nhân có thành tích trong đời sống, sản xuất kinh tế, phát triển văn hoá.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà nhân dân xóm 8, xã Nam Anh đạt được trong phát triển kinh tế với nhiều mô hình sản xuất thành công; tỷ lệ các hộ khá, giàu đạt cao; thu nhập bình quân đầu người hơn 58 triệu đồng. Mặt khác, đời sống văn hoá, tinh thần của người dân ngày được nâng cao, xuất hiện nhiều tấm gương, điển hình trong các phong trào, hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt ấn tượng với hoạt động hiệu quả của 15 Tổ tự quản trên địa bàn xóm, đóng góp tích cực vào sự phát triển, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà người dân đạt được trong thời gian qua.

Để phát huy các kết quả đã đạt được, xây dựng xóm 8 ngày càng phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn, xóm 8 tiếp tục duy trì được không khí đoàn kết, chia sẻ, gắn bó; tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở; tập hợp, huy động được sức mạnh tinh thần, trí tuệ, năng lực của từng người dân để tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; đóng góp vào mục tiêu xây dựng xã Nam Anh đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng mong bà con luôn sống chân thành, bao dung, duy trì tình làng nghĩa xóm bền chặt, ấm áp; phát triển các mô hình gia đình văn hoá, thôn xóm văn minh, đảm bảo an ninh trật tự; tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa 15 tổ tự quản; thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, trước hết là làm giàu cho gia đình, sau đó cho cộng đồng, cho xã hội, nâng tỷ lệ hộ khá, giàu, phấn đấu không còn hộ nghèo, khó khăn.