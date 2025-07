Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kiểm tra vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Lượng Minh Sáng 11/7, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đi kiểm tra vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Lượng Minh.

Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tư pháp, Dân tộc và Tôn giáo; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kiểm tra việc niêm yết bộ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lượng Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lượng Minh; động viên cán bộ, công chức, các đoàn viên, thanh niên nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra các điều kiện hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã; việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính; nắm bắt cụ thể những khó khăn và động viên cán bộ, công chức, các đoàn viên, thanh niên nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung thăm hỏi đời sống, trao đổi với người dân xã Lượng Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lượng Minh Nguyễn Văn Thắng cho biết, Lượng Minh là xã miền núi cao, cách trung tâm tỉnh Nghệ An hơn 210 km, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo có 975 hộ, chiếm 83,8%. Sau khi sắp xếp, tổng số cán bộ, công chức xã có 36 biên chế chính thức, 9 cán bộ bán chuyên trách.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác làm việc với lãnh đạo xã Lượng Minh. Ảnh: Phạm Bằng

UBND xã đã ban hành quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công và bố trí 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách và 5 cán bộ, công chức tham gia tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đã công khai thủ tục hành chính công, niêm yết danh sách mã QR các bộ thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực để người dân, tổ chức, cá nhân đến làm việc biết, thực hiện.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lượng Minh Nguyễn Văn Thắng báo cáo kết quả hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Phạm Bằng

Từ ngày 1-9/7, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lượng Minh đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 43 hồ sơ công việc thuộc lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, trả lời các vấn đề xung quanh hoạt động bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công; đồng thời, hướng dẫn một số nội dung cụ thể để xã giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Đánh giá xã đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đặt ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị xã Lượng Minh tập trung dứt điểm thủ tục hành chính cho người dân; giải quyết những tồn tại thuộc lĩnh vực thủ tục hành chính xã chưa làm; thực hiện cập nhật báo cáo kịp thời...

Kết luận cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của Đảng ủy xã Lượng Minh, các cán bộ, công chức trong triển khai các nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bước đầu đã có những kết quả quan trọng trong bối cảnh xã còn nhiều khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kết luận cuộc kiểm tra. Ảnh: Phạm Bằng

Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, mặc dù số lượng thủ tục hành chính phát sinh không nhiều, nhưng Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã bước đầu đã hoạt động cơ bản đáp ứng yêu cầu, kịp thời tinh thần phục vụ người dân.

Các đồng chí lãnh đạo xã Lượng Minh tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu, nhất là nhiệm vụ chuyển đổi số để đáp ứng giải quyết công việc trên môi trường số. Đối với địa bàn miền núi như xã Lượng Minh, nên thành lập tổ công nghệ số cộng đồng, huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên để hỗ trợ người dân trong thực hiện các công việc liên quan đến công nghệ thông tin.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị xã Lượng Minh tập trung chuẩn bị tốt nhất tổ chức Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp tục quan tâm công tác tư tưởng, chế độ, chính sách, điều kiện làm việc đối với đội ngũ cán bộ, công chức để yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình triển khai, kịp thời báo cáo những vướng mắc, phát sinh để tháo gỡ, giải quyết.

Cán bộ, công chức xã Lượng Minh tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng đó, với một địa bàn khó khăn, xã Lượng Minh phải chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo các điều kiện ứng phó với các tình huống có thể xảy ra như thiên tai, lũ lụt để đảm an toàn cho người dân; đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu các cơ quan của tỉnh nắm chắc chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền, theo phân cấp, phân quyền để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho các xã, đảm bảo công việc theo đúng tinh thần thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn xã Lượng Minh phát triển mô hình sinh kế. Ảnh: Phạm Bằng

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn xã Lượng Minh phát triển mô hình sinh kế.