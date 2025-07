Sức khỏe Nghệ An thành lập 5 đoàn công tác hỗ trợ việc triển khai các hoạt động y tế trong tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp Song hành với hoạt động hỗ trợ, các đoàn công tác cũng sẽ thực hiện khảo sát, đánh giá, đề xuất phương án bố trí, sắp xếp các trạm y tế, trung tâm y tế.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung kiểm tra công tác tiêm vắc-xin sởi. Ảnh: SYTNA

Ngày 10/7, Sở Y tế Nghệ An đã ban hành quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra, giám sát, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế trong tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2025. 5 đoàn công tác này do đồng chí Giám đốc Sở Y tế và 4 đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn; cùng tham gia có cán bộ thuộc các phòng chức năng của Sở Y tế.

Mỗi đoàn công tác sẽ đến trực tiếp từ 3-5 xã, phường; thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát, hỗ trợ giúp các xã, phường, trạm y tế đảm bảo tốt hoạt động y tế khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đoàn công tác hoạt động từ ngày 10/7 cho đến trước ngày 10/8/2025.

Đồng thời, các đoàn công tác cũng sẽ thực hiện khảo sát, đánh giá và đề xuất phương án bố trí, sắp xếp bộ máy, cơ sở vật chất... để xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị y tế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt.