Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm các mô hình kinh tế tại huyện Yên Thành ​

Nhà máy may An Hưng dự kiến sẽ giải quyết việc làm cho 8.000 lao động. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, hiệu quả lớn nhất của nhà máy may An Hưng khi đi vào hoạt động là giải quyết được hàng ngàn việc làm cho người lao động trên địa bàn. Nhiều công nhân cho biết, nhiều năm trước đã làm việc ở một số tỉnh phía Bắc nên đời sống khá vất vả. Khi được vào làm việc tại Nhà máy may An Hưng, được gần nhà, có thu nhập ổn định, nên chất lượng cuộc sống gia đình đã được nâng lên rất nhiều.