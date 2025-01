Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 31/1 Tổng Bí thư dự Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư; Mừng thọ hơn 6.000 cụ ông, cụ bà ở Thanh Chương; Nuôi rắn không độc ở Yên Thành… là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 31/1.

*Sáng 31/1 (tức mùng 3 tháng Giêng năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ năm 2025, tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, với truyền thống lịch sử lâu đời, với sự quyết tâm, đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực, bảo vệ tốt môi trường sinh thái để thực hiện thành công chiến lược phát triển nhanh và bền vững khi bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

* Cùng ngày, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dâng hương tại Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và Đền thờ Vua Lê Đại Hành, tưởng nhớ các bậc tiên đế có công với đất nước.

* Ngày 31/1, (tức mùng 3 tháng Giêng năm Ất Tỵ), Hội Người cao tuổi huyện Thanh Chương phối hợp với Hội Người cao tuổi của các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện, tổ chức lễ mừng thọ cho hơn 6.000 cụ ông, cụ bà, bậc cao niên từ 70 đến trên 100 tuổi. Chúc thọ người cao tuổi là nét đẹp trong văn hóa người Việt từ bao đời nay.

Huyện Thanh Chương tổ chức mừng thọ cho hơn 6.000 người cao tuổi nhân dịp đầu Xuân Ất Tỵ. Ảnh: Đình Hào

* Ngày Tết, khi mọi người đang quây quần bên người thân, gia đình đón năm mới, thì những người lính Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) vẫn đang tập trung làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững an ninh trật tự an toàn trên khu vực biên giới biển.

Thiếu tá Trương Văn Bịch - Hải đội trưởng Hải đội 2 chỉ đạo tác nghiệp bản đồ trước khi tàu tuần tra trên biển. Ảnh: Hải Thượng

* “Bác sĩ người Mông tình nguyện... về bản” là bài viết về bác sĩ Và Bá Tùng ở xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Bác sĩ Bá Tùng trở thành niềm tự hào của người Mông nơi mảnh đất này khi là một trong những người đầu tiên của bản thi đậu và tốt nghiệp một trường đại học y khoa.

Bác sĩ Và Bá Tùng thăm khám cho một bệnh nhi ở xã Nhôn Mai. Ảnh: Tiến Đông

* Nếu như bánh chưng là món ăn không thể thiếu trong ngày Tết của người Kinh, thì bánh dày, mọc rêu là món ăn không thể thiếu vào dịp lễ, Tết của đồng bào dân tộc Mông, Thái ở vùng cao Nghệ An.

Với đồng bào người Mông ở bản Lưu Thông, xã Lưu Kiền (Tương Dương), gần như nhà nào cũng đều không thể thiếu món bánh dày trong ngày tết. Nguyên liệu chính để làm bánh dày là nếp rẫy. Nếp sau khi được ngâm với nước, sẽ được cho lên bếp để hông. Theo chị Vừa Y Dở, ở bản Lưu Thông, xã Lưu Kiền, để làm bánh dày thì chọn gạo nếp cũng là một khâu rất quan trọng, phải chọn được gạo nếp thơm và dẻo. Khi hông nếp, cần đun nhỏ và đều lửa, thời gian đồ khoảng một tiếng, để xôi được chín kỹ cho thật mềm và dẻo.

Bánh dày không chỉ để thờ cúng tổ tiên, trong ngày lễ, tết mà còn là món ăn đãi khách, làm quà cho khách đến thăm nhà trong dịp Tết. Ảnh: Đình Tuân

* Gia đình anh Nguyễn Văn Sáu ở xã miền núi Kim Thành, huyện Yên Thành vốn làm đủ thứ nghề như chặt keo thuê, sửa xe máy, làm điện lạnh… nhưng cuộc sống vẫn không ít khó khăn. Nhận thấy nuôi rắn phù hợp với khả năng của gia đình, anh chuyển sang phát triển nghề nuôi rắn.

Nhờ nuôi loài rắn ráo mỗi năm, gia đình anh Nguyễn Văn Sáu ở xã Kim Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) có thêm thu nhập để cải thiện cuộc sống.