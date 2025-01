Nghệ An cuối tuần

Xã hội Diễn Châu nỗ lực đạt kết quả cao nhất các Chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đồng chí Hà Xuân Quang - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Diễn Châu trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An trước thềm năm mới Ất Tỵ 2025.

Ngày xuất bản: 27/1/2025

Thực hiện: Thanh Thuỷ - Kỹ thuật: Diệp Thanh

Đồng chí Hà Xuân Quang - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Diễn Châu trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An nhân dịp năm mới Ất Tỵ 2025.

P.V: Đồng chí có thể cho biết những thuận lợi, khó khăn của huyện Diễn Châu trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá khóa 31, nhiệm kỳ 2020-2025?

Đường nông thôn mới được mở rộng, rợp bóng cây xanh tại xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu. Ảnh: Quang An

Đồng chí Hà Xuân Quang: Đảng bộ và nhân dân Diễn Châu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 31 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi: Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/07/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ nhiệt tình của các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; những thành quả và kinh nghiệm phát triển các lĩnh vực từ những nhiệm kỳ trước tạo nền tảng quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 31, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Một góc thị trấn Diễn Thành (Diễn Châu). Ảnh: Xuân Hoàng

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, cũng gặp nhiều khó khăn như tình hình an ninh, chính trị thế giới diễn biến phức tạp, xung đột Nga - Ukraina kéo dài; các đợt bùng phát dịch Covid-19 với diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân; thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Tình hình an ninh trật tự, an ninh vùng đặc thù còn tiềm ẩn phức tạp; Chính phủ thực hiện chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, tái cấu trúc nền kinh tế, thắt chặt đầu tư công; số doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh phục hồi chậm sau đại dịch Covid - 19; một số đối tượng phản động, cơ hội, bất mãn chính trị với nhiều thủ đoạn chống phá, gây mất ổn định đã tác động đến tình hình kinh tế - xã hội của huyện.

P.V: Giai đoạn 2020-2024 (có tính đến năm 2025), huyện Diễn Châu đã đạt được những thành quả nào trong việc thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 31?

Làng nghề bánh tráng xã Ngọc Bích. Ảnh: Thanh Thủy

Đồng chí Hà Xuân Quang: Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân huyện nhà, các chỉ tiêu chủ yếu đề ra cơ bản đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 31. Cụ thể: Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất giai đoạn 2021 - 2025 ước tăng bình quân 12,5% (mục tiêu đề ra 10,5 - 11%). Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm bình quân giai đoạn 2021 - 2025 ước 10,4%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 78 triệu đồng, gấp 1,4 lần so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng từ 74% năm 2020 lên 85% năm 2025; nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm từ 26% năm 2020 xuống còn 15% năm 2025.

Thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhiều cách làm hay, sáng tạo được khơi dậy tạo sức lan tỏa cho phong trào xây dựng nông thôn mới. Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển nhanh, bộ mặt nông thôn thay đổi, khởi sắc. Công tác chỉ đạo xây dựng mô hình phát triển sản xuất, tăng thu nhập được chú trọng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn từng bước được nâng lên. 100% số xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Diễn Châu đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt huyện nông thôn mới năm 2023.

Phong trào xây dựng những tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp được người dân Diễn Châu hưởng ứng. Ảnh: Quang An

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân từng bước được đảm bảo, chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được nâng lên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được quan tâm đầu tư, một số kỹ thuật cao trong y tế tiếp tục được ứng dụng. Chính sách người có công, an sinh xã hội được cải thiện.

Công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại được chú trọng. Hàng năm, huyện hoàn thành công tác giao quân theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không phát sinh điểm nóng.

Những tuyến đường rợp bóng cờ tại huyện Diễn Châu. Ảnh: Quang An

Tập trung quy hoạch đô thị, xây dựng vùng huyện Diễn Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Hoàn thành chương trình phát triển đô thị Phủ Diễn đến năm 2030; đề án công nhận đô thị Phủ Diễn đạt tiêu chí đô thị loại IV; Đề án công nhận thị trấn Diễn Châu mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại V. Nâng tỷ lệ đô thị hóa toàn huyện từ 2,2% (năm 2020) lên 23,4% (năm 2025).

Về công tác xây dựng Đảng, củng cố và xây dựng chính quyền, huyện Diễn Châu thực hiện có hiệu quả công tác nắm bắt tình hình dư luận, định hướng thông tin, quan tâm, xử lý kịp thời các vấn đề nổi lên về tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được huyện thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định; xử lý dứt điểm các đơn thư, vụ việc, đặc biệt là các thông tin liên quan đến cán bộ, đảng viên, người đứng đầu… Công tác dân vận đã tạo động lực mới trong nhân dân thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh.

Huyện Diễn Châu có đa dạng sản phẩm OCOP. Ảnh: Quang An

Đến nay, huyện Diễn Châu có 26/31 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết đạt và vượt mục tiêu đề ra; Có 01/10 chỉ tiêu kinh tế không đạt kế hoạch; Có 01/14 chỉ tiêu văn hóa - xã hội không đạt kế hoạch; Có 1/6 chỉ tiêu môi trường không đạt kế hoạch.

P.V: Là 1 trong 4 địa phương, đơn vị được Đảng bộ tỉnh Nghệ An chọn làm đại hội điểm. Từ nay đến đại hội thời gian không còn nhiều, vậy huyện Diễn Châu cần tập trung quyết liệt những giải pháp nào để tiếp tục hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra?

Đồng chí Hà Xuân Quang: Huyện Diễn Châu xác định: Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 về “Xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An trong đó định hướng huyện Diễn Châu trở thành thị xã trước năm 2030 đóng vai trò là trung tâm công nghiệp - dịch vụ lớn của tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển huyện Diễn Châu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cơ hội phát triển từ việc các dự án giao thông quan trọng đang được đầu tư hoặc khởi động như: Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển,... là điều kiện vàng để Diễn Châu tiếp tục mở rộng không gian phát triển, trở thành đô thị lớn ở phía Đông Nghệ An, kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế của cả nước.

Xóm Phúc Thiêm, xã Diễn Phúc là một trong những xóm "điểm" về miền quê đáng sống trên địa bàn huyện. Nơi đây có hệ thống giao thông được đầu tư nâng cấp, hồ nước giữa trung tâm xóm với hàng cây xanh, dãy ghế đá bao quanh, các tuyến đường luôn được người dân giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Ảnh: Xuân Hoàng

Hiện nay, các đảng bộ, chi bộ cơ sở tiếp tục rà soát, cập nhật kết quả thực hiện những mục tiêu, các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, quyết tâm về đích và vượt các chỉ tiêu năm 2024 cũng như nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Trong đó, tích cực thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm… Đồng thời, các đơn vị thực hiện phát động phong trào thi đua, gắn với ngày lễ lớn, dịp kỷ niệm trong năm 2025 nhằm tạo khí thế sôi nổi trong toàn đảng bộ.

Thời gian từ nay đến khi diễn ra đại hội đảng bộ các cấp không còn nhiều. Cùng với việc tiếp tục xin ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị; rà soát, hoàn tất các bước, các quy trình đối với nhân sự đại hội… cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Diễn Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. Chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện Diễn Châu lần thứ 32, nhiệm kỳ 2025 -2030. Phấn đấu đưa huyện Diễn Châu trở thành thị xã trước năm 2030, từng bước trở thành một trong những trung tâm công nghiệp - dịch vụ lớn của tỉnh.

P.V: Cảm ơn đồng chí!