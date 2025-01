Thể thao Sông Lam Nghệ An và những mục tiêu quan trọng trước mắt Sau những ngày nghỉ đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ, đội bóng xứ Nghệ sẽ trở lại với guồng quay của bóng đá nước nhà.

V.League 2024/2025

Trải qua 11 vòng đấu, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 12 với thành tích 1 thắng, 6 hòa và 4 thua. Hiện tại, đội bóng xứ Nghệ chỉ nhiều hơn Hải Phòng - chủ nhân của vị trí đá play-off đúng bằng số điểm của một trận hòa (1 điểm). Đây là khoảng cách hết sức mong manh.

Dẫu vậy, người hâm mộ xứ Nghệ vẫn cảm thấy yên tâm với đội nhà. Bởi, Sông Lam Nghệ An đã có thêm sự phục vụ của trung vệ Hoàng Văn Khánh và tiền vệ Hồ Khắc Ngọc. Sức mạnh của Sông Lam Nghệ An còn được tăng lên đáng kể với sự trở lại của Michael Olaha sau quãng thời gian dưỡng thương.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật là trụ hạng thành công. Ảnh tư liệu Chung Lê

Nhìn chung, với thực lực và điểm số đang có, mục tiêu quan trọng nhất của đội bóng xứ Nghệ là tránh rơi vào 2 vị trí cuối trên bảng xếp hạng. Rõ ràng, nhiệm vụ dành cho thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật là không quá khó khăn, khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp chưa có nhiều chuyển biến tích cực về lực lượng.

Theo lịch thi đấu, 3 đối thủ sắp tới của Sông Lam Nghệ An là Câu lạc bộ Hà Nội (vòng 12), Hải Phòng (vòng 13) và Becamex Bình Dương (vòng 14). Nếu phát huy hết khả năng của mình, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ thu về không dưới 4 điểm từ 3 trận đấu trên và sớm thoát ra xa khỏi khu vực "nguy hiểm".

Cúp Quốc gia 2024/2025

Bên cạnh đấu trường V.League, Sông Lam Nghệ An còn đang tranh tài ở sân chơi Cúp Quốc gia khi đã có mặt tại vòng tứ kết. Đối thủ tiếp theo của huấn luyện viên Phan Như Thuật và các đồng đội là Đồng Tháp. Lúc này, Đồng Tháp đang đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng của Giải hạng Nhất Quốc gia.

Theo quy định của VPF thì Sông Lam Nghệ An sẽ không có sự phục vụ của 3 ngoại binh là Sebastian Zaracho, Michael Olaha và Benjamin Kuku trong màn so tài với Đồng Tháp. Dù vậy, chất lượng nội binh của đội bóng xứ Nghệ vẫn nhỉnh hơn khá nhiều so với các đồng nghiệp đến từ "xứ sen hồng".

Cơ hội tiến sâu và thậm chí giành chức vô địch tại sân chơi Cúp Quốc gia của Sông Lam Nghệ An (áo vàng) là khá lớn. Ảnh: VPF

Chỉ cần thi đấu đúng khả năng, tấm vé đi tiếp sẽ khó thoát khỏi đôi tay của thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật. Trong trường hợp vượt qua được đội bóng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Sông Lam Nghệ An sẽ đối đầu với Becamex Bình Dương hoặc Phù Đổng Ninh Bình tại vòng bán kết.

Có thể khẳng định, hành trình của Sông Lam Nghệ An ở Cúp Quốc gia 2024/25 là khá thuận lợi. Hy vọng rằng, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ thi đấu với trên 100% sự quyết tâm. Đừng quên, chức vô địch Cúp Quốc gia 2017 là danh hiệu gần nhất mà đội chủ sân Vinh đã mang được về phòng truyền thống./.