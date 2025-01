Thể thao Chuyện các cầu thủ Sông Lam Nghệ An về quê ăn Tết Trong không khí Tết Nguyên đán, việc các cầu thủ được trở về bên gia đình để đón Tết luôn là khoảnh khắc đặc biệt, mang lại cảm giác sum vầy, ấm áp sau một năm phải bận rộn với lịch thi đấu dày đặc.

Trải qua 10 vòng đấu đầu tiên tại V-League 2024/25, Sông Lam Nghệ An không có được thành tích như mong muốn. Đội chủ sân Vinh chỉ biết hòa và thua. Tuy nhiên, bước đến vòng đấu cuối cùng trước khi chào đón năm Ất Tỵ, Câu lạc bộ xứ Nghệ đã giải được cơn khát để giành chiến thắng trước Bình Dương. Kết quả này không chỉ cải thiện điểm số cho Sông Lam Nghệ An, mà còn giúp các cầu thủ xứ Nghệ cởi bỏ được áp lực để chào đón năm mới với niềm tin và hy vọng.

Các cầu thủ SLNA chia sẻ niềm vui cùng người hâm mộ sau chiến thắng đầu tiên tại V-League 2024/25. Ảnh: FBNV

Tết năm nay, các học trò của huấn luyện viên Phan Như Thuật chỉ được nghỉ vỏn vẹn 5 ngày. Trưa 26/1 (tức 27 Tết), các cầu thủ được trở về quê để sum họp gia đình và đón Tết cùng người thân, bạn bè.

Đối với Trần Mạnh Quỳnh, Hồ Khắc Ngọc, Hồ Văn Cường và Phan Bá Quyền, Tết không chỉ là dịp nghỉ ngơi sau những ngày tập luyện, thi đấu vất vả, mà còn là cơ hội để họ tận hưởng sự ấm áp, đoàn viên trong vòng tay người thân.

Mạnh Quỳnh sắm Tết cùng mẹ

Đối với Trần Mạnh Quỳnh, anh vẫn luôn giữ trong mình tình yêu sâu đậm với quê hương. Quỳnh đã phải trải qua một năm đầy bận rộn. Chính vì vậy, Tết Nguyên đán là dịp để anh gác lại mọi công việc, trở về sum họp với gia đình và tận hưởng không khí làng quê. Đặc biệt, Tết năm nay có lẽ sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho chàng tiền vệ 24 tuổi. Bởi, Trần Mạnh Quỳnh chính là tác giả mang về bàn thắng giúp Sông Lam Nghệ An giành trọn 3 điểm đầu tiên tại V-League 2024/25.

Màn ăn mừng của Mạnh Quỳnh sau khi giúp SLNA ghi bàn thắng ở những giây phút cuối cùng của trận đấu. Ảnh: Chung Lê

Trở về quê, Mạnh Quỳnh thích thú khi được đi chợ Tết cùng mẹ. "Chợ quê ngày cuối năm mang một nét rất riêng, vừa tấp nập lại vừa ấm áp. Được cùng mẹ lựa chọn từng bó rau, hay gói kẹo... khiến tôi cảm nhận rõ nét truyền thống và sự sum vầy của ngày Tết”, Mạnh Quỳnh nói.

Mạnh Quỳnh chia sẻ: "Mồng 3 Tết chúng tôi đã phải hội quân để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo của mùa giải. Tôi hy vọng năm mới bản thân và toàn đội sẽ gặp nhiều may mắn, qua đó đạt được mục tiêu như đã đề ra".

Niềm háo hức của Hồ Văn Cường

Cũng giống như Mạnh Quỳnh, hậu vệ Hồ Văn Cường luôn xem Tết là dịp quan trọng nhất trong năm để sum họp với gia đình, sau những ngày tháng xa nhà thi đấu. Với anh, Tết không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn là khoảnh khắc để gắn kết, sẻ chia những niềm vui giản dị nhưng tràn đầy ý nghĩa.

Hồ Văn Cường trong màu áo SLNA. Ảnh: FBNV

Năm nào cũng vậy, gia đình Hồ Văn Cường đều chờ anh về mới bắt đầu gói bánh chưng. Với Cường, đây không chỉ là một phong tục truyền thống mà còn là khoảnh khắc đặc biệt giúp cả nhà có được những phút giây vui vẻ, ấm áp sau một năm bận rộn với những công việc riêng. “Tết là phải có bánh chưng do cả nhà cùng nhau làm", Cường chia sẻ.

Dù tự nhận mình không giỏi trong việc gói bánh, Cường nói: "Tôi rất thích phụ giúp mọi người, từ việc cắt lá, xếp gạo cho đến canh lửa". Đối với anh, việc ngồi bên bếp lửa hồng, kể những câu chuyện cũ và đợi từng mẻ bánh chín mang lại cảm giác thư thái, ấm áp lạ thường.

Hồ Văn Cường đã trải qua một mùa giải không mấy may mắn, khi liên tục dính chấn thương. Vì thế, anh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để ra sân trong màu áo Sông Lam Nghệ An. “Tôi mong mình sẽ gặp may mắn và trở lại phong độ tốt nhất, qua đó góp sức giúp Sông Lam Nghệ An giành được nhiều kết quả thuận lợi trong hành trình tìm kiếm chiếc vé trụ hạng”, Cường nói với tinh thần lạc quan và để khẳng định cho sự quyết tâm khi bước đến một năm mới đầy hy vọng.

Hạnh phúc của Khắc Ngọc

Tết năm nay có ý nghĩa đặc biệt với tiền vệ Khắc Ngọc. Bởi sau thời gian dài thi đấu xa nhà, anh đã được trở về đầu quân cho đội bóng quê hương.

Sự hiện diện của Khắc Ngọc đã mang lại những chuyển biến tích cực cho đội bóng xứ Nghệ. Tại vòng 11, tiền vệ sinh năm 1992 đã giúp Sông Lam Nghệ An thi đấu khởi sắc, giành chiến thắng quan trọng trước Bình Dương. Thành tích này không chỉ gia tăng sự tự tin cho cá nhân Khắc Ngọc mà còn làm cho cái Tết năm nay của anh trở nên ý nghĩa hơn.

Khắc Ngọc góp công lớn vào chiến thắng của SLNA. Ảnh: Chung Lê

Trở về thi đấu cho Sông Lam Nghệ An cũng giúp Khắc Ngọc gần gũi hơn với gia đình. Những năm trước, vào mỗi dịp Tết, Khắc Ngọc thường bận rộn với lịch trình thi đấu, không thể ở nhà chia sẻ công việc cùng vợ. Tuy nhiên, năm nay, Khắc Ngọc đã được đồng hành với vợ, san sẻ những công việc chuẩn bị Tết. Từ việc dọn dẹp, chọn cây đào cho đến sửa soạn mâm cỗ cúng tổ tiên, mọi thứ đều được vợ chồng anh cùng nhau thực hiện.

Khắc Ngọc và những người bạn của mình trong bữa tiệc tất niên. Ảnh FBNV

Không chỉ dành thời gian cho người thân, Hồ Khắc Ngọc còn tranh thủ gặp gỡ những người bạn thân thiết. Những câu chuyện trong bữa tiệc Tất niên là cách mà anh và những người bạn cùng nhìn lại một năm đã qua, chia sẻ những thành công, những bài học và cả những dự định còn dang dở.

Trong năm mới, Khắc Ngọc đặt rất nhiều kỳ vọng vào bản thân với mong muốn giúp đội bóng quê hương thoát khỏi giai đoạn khó khăn này. Anh chia sẻ: “Bằng kinh nghiệm mà bản thân đã tích lũy được sau nhiều năm thi đấu, tôi mong sẽ cùng các cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An đạt được mục tiêu mà đội bóng đã đề ra”.

Dù mỗi người có những cách đón Tết riêng, điểm chung giữa các cầu thủ Sông Lam Nghệ An là khát vọng và quyết tâm trong năm mới. Họ hy vọng rằng, sự đoàn viên bên gia đình sẽ tiếp thêm sức mạnh để cùng đội bóng vượt qua thử thách, mang lại niềm vui cho người hâm mộ xứ Nghệ.