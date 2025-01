Thể thao Sông Lam Nghệ An và ‘được - mất’ trong năm Giáp Thìn Có thể nói, năm Giáp Thìn - 2024 là quãng thời gian đầy khó khăn và nhiều biến động với đội bóng xứ Nghệ, từ lực lượng cho đến thành tích trên sân cỏ.

1.Sông Lam Nghệ An khởi đầu năm mới với chiến thắng 2 - 0 trước Quy Nhơn Bình Định, ở vòng 9 của V.League 2023/2024, diễn ra vào ngày 18/2/2024, tức ngày 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Tiếc rằng, hành trình tiếp theo của Sông Lam Nghệ An lại gặp vô vàn trắc trở với chuỗi trận bết bát ở cả đấu trường V.League và Cúp Quốc gia.

Đội bóng xứ Nghệ khép lại năm Giáp Thìn với chiến thắng quý giá trước đội khách Becamex Bình Dương. Ảnh tư liệu Chung Lê

Những kết quả thất vọng đã khiến đội chủ sân Vinh luôn nằm trong nhóm "cầm đèn đỏ" của V.League 2023/2024. Với chiến thắng 2 - 0 trước Thể Công - Viettel tại vòng 26, đội bóng xứ Nghệ đã chính thức giành quyền trụ hạng, đồng thời trao lại tấm vé đá trận play-off cho "người hàng xóm" Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Một cú thoát hiểm đầy may mắn.

Ở sân chơi Cúp Quốc gia, Sông Lam Nghệ An cũng sớm phải rời khỏi cuộc đua với thất bại 0 - 1 trước SHB Đà Nẵng ngay trên sân Vinh tại vòng 1/8. Đừng quên, mùa giải 2023/2024, đội bóng sông Hàn vẫn đang phải thi đấu tại Giải hạng Nhất Quốc gia. Đủ thấy, dàn nội binh của Sông Lam Nghệ An còn quá non nớt về mặt kinh nghiệm.

2. Bước vào mùa giải 2024/2025, đội hình của Sông Lam Nghệ An có nhiều xáo trộn. Mario Zebic, Raphael Success, Trần Văn Tiến, Mai Sỹ Hoàng, Đặng Văn Lắm và Nguyễn Văn Việt đã đồng loạt phải xách hành lý rời sân Vinh. Ở chiều ngược lại, đội bóng xứ Nghệ cũng có được sự phục vụ của Sebastian Zaracho, Benjamin Kuku và sự trở về của Hồ Văn Cường.

Đánh giá một cách khách quan thì so với mùa giải trước, sức mạnh của Sông Lam Nghệ An không có sự thay đổi theo hướng tích cực. Bằng chứng là Michael Olaha và các đồng đội đã trải qua những kết quả vô cùng thất vọng. Cụ thể là phải đến vòng đấu thứ 11, đội bóng xứ Nghệ mới có được trận thắng đầu tiên sau khi đánh bại Becamex Bình Dương với tỉ số 1 - 0.

Mặc dù, Trần Mạnh Quỳnh là người lập công, nhưng chiến thắng vừa nêu có công không nhỏ của bộ đôi Hoàng Văn Khánh - Hồ Khắc Ngọc. Sự trở lại sân Vinh của họ đã bước đầu giúp lối chơi của Sông Lam Nghệ An khởi sắc hơn. Chắc chắn, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật đã cởi bỏ được những áp lực mà họ phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.

Bên cạnh đó, ở đấu trường Cúp Quốc gia, Sông Lam Nghệ An đã xuất sắc vượt qua SHB Đà Nẵng ở vòng 1/8 với tỉ số 1 - 0. Đối thủ tiếp theo của đội bóng xứ Nghệ tại vòng tứ kết là Đồng Tháp, đại diện của Giải hạng Nhất Quốc gia. Rõ ràng, cơ hội góp mặt tại vòng 4 đội mạnh nhất - vòng bán kết đang rộng mở với thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Vậy là hành trình của Sông Lam Nghệ An trong năm Giáp Thìn đã khép lại với những thăng trầm. Hy vọng rằng, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ thi đấu xuất sắc, gặt hái được những thành công trong năm Ất Tỵ.