Thể thao Huấn luyện viên Phan Như Thuật: Để thoát khỏi nhóm 'cầm đèn đỏ', các cầu thủ phải nỗ lực hơn nữa Huấn luyện viên Phan Như Thuật - Sông Lam Nghệ An bày tỏ niềm hạnh phúc khi đội nhà giành 1 điểm trước chủ nhà Công an Hà Nội tại vòng 10 V.League 2024-2025.

Sông Lam Nghệ An bước vào trận đấu gặp chủ nhà Công an Hà Nội với lối chơi phòng ngự chủ động và sẵn sàng tổ chức lên bóng để tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Với đấu pháp phù hợp, đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật đã mở được tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, sau đó, Sông Lam Nghệ An lại bị thủng lưới với pha phối hợp đá phạt được tổ chức khá biến hóa từ đối thủ.

Huấn luyện viên Phan Như Thuật bày tỏ niềm hạnh phúc khi đội nhà giành 1 điểm quý giá trước chủ nhà Công an Hà Nội. Ảnh: Sỹ Hiếu

Sang hiệp 2, Sông Lam Nghệ An phải chơi thiếu người do Văn Bách phạm lỗi nguy hiểm và bị trọng tài truất quyền thi đấu. Dẫu vậy, với tinh thần thi đấu kiên cường đội bóng xứ Nghệ đã mang về 1 điểm quý giá trước Công an Hà Nội.

Sau trận đấu huấn luyện Phan Như Thuật không giấu được sự phấn khởi và cho rằng: Tôi rất vui khi Sông Lam Nghệ An đã giành được 1 điểm trước đội bóng giàu tiềm lực Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy.

Huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An lý giải nguyên nhân đội nhà giành được 1 điểm quý giá trên sân khách. "Ở trận này các học trò của tôi đã chiến đấu với tinh thần quyết chiến. Ngoài ra, chúng tôi cũng có chút may mắn để làm nên trận hoà đầy quý giá này".

Ông Thuật nói thêm: "Trước mỗi trận đấu chúng tôi đều phân tích đối thủ, và đưa ra chiến thuật phù hợp. Hôm nay các cầu thủ đã thi đấu nỗ lực và tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện đề ra".

Niềm vui của các cầu thủ xứ Nghệ sau khi ghi bàn thắng vào lưới CAHN. Ảnh: Hải Hoàng

Dù giành được 1 điểm quý giá trên sân khách trước Công an Hà Nội, nhưng con đường để Sông Lam Nghệ An trụ hạng ở mùa giải năm nay vẫn đầy chông gai.

"Để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ, chúng tôi xác định từng trận đấu một, các cầu thủ phải nỗ lực hơn nữa trong chặng đường sắp tới", huấn luyện viên Phan Như Thuật chia sẻ.