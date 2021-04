Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 4

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp công dân Phạm Hồng Sơn (trú xóm 5, xã Nghi Kim, TP. Vinh), đại diện cho 23 hộ dân kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét mức giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án chia lô đất ở tại xóm 11, xã Nghi Kim.

Toàn cảnh phiên tiếp dân định kỳ tháng 4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng

Ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND TP. Vinh cho biết, dự án triển khai từ tháng 11/2020 và đến nay đã thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý. Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án là hơn 23.000 m2 đất nông nghiệp, có 23 hộ gia đình bị thu hồi đất, diện tích này nằm trong thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

TP. Vinh đã công khai dự thảo phương án bồi thường GPMB tại trụ sở UBND xã từ ngày 14/1/2021 đến ngày 3/2/2021. Theo đó, tổng mức bồi thường, hỗ trợ là 340.000 đồng/m2 và đến nay đã có 7 hộ đồng tình, 1 hộ không có ý kiến, 15 hộ chưa thống nhất.

Ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND TP. Vinh báo cáo kết quả giải quyết các nội dung công dân kiến nghị. Ảnh: Phạm Bằng

“TP. Vinh đã giải thích cho người dân, việc thu hồi đất là do Nhà nước thực hiện, mức giá bồi thường do Nhà nước quy định, chứ không phải do doanh nghiệp thu hồi nên không thể lấy giá của doanh nghiệp để áp giá bồi thường cho người dân”, ông Tú khẳng định và mong người dân đồng thuận, ủng hộ các chính sách của Đảng và Nhà nước vì mục tiêu phát triển chung của TP. Vinh.

Tại buổi tiếp dân, ông Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải thích chính sách áp giá bồi thường GPMB các dự án khi Nhà nước thu hồi đất cho công dân hiểu và cho biết thêm, tỉnh đã nghiên cứu, vận dụng các cơ chế, chính sách để hỗ trợ thêm cho người dân.

Ông Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu ý kiến. Ảnh: Phạm Bằng

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chia sẻ với những tâm tư của người dân và khẳng định chính quyền sẽ đảm bảo đầy đủ quyền lợi chính đáng của công dân theo quy định. Đến thời điểm này, TP. Vinh đang thực hiện đúng, đầy đủ quy định của các cấp thẩm quyền về phương án bồi thường GPMB.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND TP. Vinh tiếp tục tuyên truyền, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ tại trụ sở UBND xã Nghi Kim cho các hộ dân được biết và thực hiện vì mục tiêu phát triển chung của TP. Vinh và tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ rà soát hồ sơ, hướng dẫn UBND TP. Vinh lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho 23 hộ gia đình theo đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã tiếp công dân Lê Doãn Chương (trú phường Hưng Dũng, TP. Vinh), phản ánh gia đình ông Nguyễn Văn Mai xây dựng hàng rào, ki-ốt trái phép trên phần diện tích đất quy hoạch Cửa hàng dược thực phẩm 8/3.

Chủ tịch UBND TP. Vinh khẳng định, phản ánh của ông Chương về việc gia đình ông Mai lấn chiếm đất của gia đình là hoàn toàn chính xác. UBND TP. Vinh đã giao phường Hưng Dũng vận động gia đình ông Mai tự giác tháo dỡ và hiện nay đã tháo dỡ.

Công dân Lê Doãn Chương trình bày nội dung phản ánh. Ảnh: Phạm Bằng Kế luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, nội dung tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Lê Doãn Chương với gia đình ông Nguyễn Văn Mai đã được UBND TP. Vinh và UBND tỉnh giải quyết đúng quy định pháp luật. Vì vậy, đề nghị công dân chấp hành kết quả giải quyết của các cấp có thẩm quyền.



Đối với nội dung công dân Chương tố cáo gia đình ông Nguyễn Văn Mai xây dựng công trình lấn chiếm đất công, mặc dù đã được UBND TP. Vinh kiểm tra, trả lời cho công dân nhưng công dân không đồng tình. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hiện trường, hồ sơ quy hoạch, xác định mốc giới, chỉ giới liên quan để kết luận nội dung của tố cáo công dân theo quy định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/5/2021.