Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết liệt thực hiện 'mục tiêu kép', không để tình trạng vui Xuân kéo dài

Sáng 23/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2/2021.



Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Văn Mão - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

NHÂN DÂN ĐÓN TẾT BÌNH YÊN, ẤM ÁP

Trong tháng 2/2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Ban chỉ đạo quốc gia về tăng cường phòng, chống Covid-19. Nhờ đó, tính đến ngày 22/2/2021, toàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19. Tỉnh đã thực hiện cách ly, giám sát theo dõi sức khỏe 24.797 trường hợp; thực hiện lấy 34.115 mẫu xét nghiệm Covid-19, có 33.893 mẫu âm tính, 222 mẫu chờ kết quả.

Song song với công tác phòng, chống dịch Covid-19, các cấp, ngành thực hiện nhiều biện pháp bảo đảm cho Nhân dân đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong 7 ngày nghỉ Tết ổn định, không có diễn biến bất thường, không xảy ra các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng Về nhiệm vụ phát triển kinh tế, sản xuất vụ đông trong điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi nên diện tích gieo trồng đạt thấp so với kế hoạch. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 2/2021 ước bằng 82,1% so với tháng 1/2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 30,47% so với cùng kỳ.



Trong tháng 2, tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, đồng thời rà soát tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020. Đến ngày 31/1/2021, giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 nguồn ngân sách tỉnh đạt 92,87%. Tính đến ngày 17/2/2021, đã cấp mới cho 14 dự án, với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 5.547,61 tỷ đồng; 236 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Thu ngân sách ước ước đạt 2.757,5 tỷ đồng, đạt 19,7% dự toán, bằng 88,8% cùng kỳ năm 2020.

Do thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nên các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật tập trung đông người không thật sự cần thiết trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và các Lễ hội Xuân năm 2021 được tạm dừng. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc. Trong dịp tết Nguyên đán 2021, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Đồng chí Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công thương báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Ảnh: Phạm Bằng Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, tỉnh thực hiện nhiệm vụ trong tháng 2/2021 trong bối cảnh vừa mừng, vừa lo. Mừng là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra thành công, nhưng lo là tình hình dịch Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp hơn, nguy cơ lây lan trong cộng đồng cao hơn, trùng với thời điểm tập trung chăm lo cho Nhân dân đón Tết.



Tuy nhiên, kết quả thực hiện các nhiệm vụ đạt được trong tháng 2/2020 của tỉnh là tích cực. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện quyết liệt, chủ động, tinh thần trách nhiệm cao. Nhân dân đón Tết bình yên, an toàn, đầm ấm, sum vầy, đặc biệt là công tác chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người nghèo. Thể hiện là tỉnh đã bố trí từ ngân sách hơn 55 tỷ đồng trao quà Tết, huy động nguồn xã hội hóa hơn 92 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người nghèo.

QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN "MỤC TIÊU KÉP", ĐỀ CAO TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình với 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày và nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, vấn đề cần đặc biệt quan tâm nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19, vì hiện diễn biến dịch ở các địa phương vẫn rất phức tạp. Trên tinh thần không chủ quan, lơ là, các cấp, ngành phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch và thực hiện đầy đủ khuyến cáo 5K của ngành Y tế.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

“Các ngành, cấp cần chỉ đạo, tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của người dân để đảm bảo công tác phòng, chống dịch có hiệu quả”, người đứng đầu UBND tỉnh nhấn mạnh và đề nghị ngành Y tế quan tâm công tác giám sát thực hiện việc khai báo, xét nghiệm y tế đối với những công dân trở về từ vùng dịch, đặc biệt trong dịp rằm tháng Giêng. Tuy nhiên, cũng cần tạo điều kiện cho lực lượng chuyên gia, người lao động của các doanh nghiệp vào địa bàn để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh.



Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, cấp tập trung triển khai ngay những nhiệm vụ liên quan đến đơn vị mình, với tinh thần bắt tay ngay vào làm việc, không để tình trạng vui Xuân kéo dài. Đặc biệt là triển khai nghiêm túc Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu 2021, nhằm thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch, vừa thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành phải chuẩn bị tốt việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; xây dựng Kế hoạch hành động của các cấp, ngành để thực hiện. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các nội dung trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đảm bảo đúng tiến độ.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng Song song với đó, tập trung triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách theo Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua và thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Quyết định số 138 ngày 18/1/2021 của UBND tỉnh. Trong đó có xác định các kịch bản tăng trưởng của từng quý.



Đi sâu vào từng ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị ngành Nông nghiệp phát huy kết quả của năm 2020, phấn đấu trong năm 2021 tiếp tục là bệ đỡ cho nền kinh tế của tỉnh, trong đó cần lưu ý công tác phòng chống dịch trên vật nuôi và cây trồng.

Ngành Công thương quan tâm tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại. Ngành dịch vụ - du lịch tiếp tục đặt ra mục tiêu vừa thực hiện phòng, chống dịch nhưng vừa thực hiện nhiệm vụ của ngành. Ngành LĐ-TB&XH quan tâm chính sách, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm, chủ động xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu nguồn lao động của các nhà đầu tư.

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp, ngành đẩy mạnh hoàn thiện các thể chế, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp để thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Phân tích sâu về nhiệm vụ cải cách hành chính, đồng chí Nguyễn Đức Trung cho biết, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 08 về đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính trong năm 2021. Vì thế, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện về những tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính ở đơn vị mình; đồng thời phải ký cam kết trong việc cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính với quan điểm nhanh - đúng - hiệu quả. Tất cả phải cùng chung sức với nhau để thay đổi hình ảnh về môi trường đầu tư của tỉnh.

Đồng chí Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

Liên quan đến thu hút đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam quan tâm giải quyết các vấn đề xây dựng đồ án quy hoạch chung của Khu kinh tế, quy hoạch xây dựng các phân khu để đảm bảo điều kiện mở rộng Khu kinh tế và có điều kiện về mặt bằng để thu hút đầu tư. Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam cần tham mưu cho UBND tỉnh, phối hợp với các ngành, địa phương hỗ trợ thủ tục cho các dự án, nhất là các dự án trọng điểm; tham mưu điều chỉnh mở rộng các KCN WHA, VSIP.

Ngành Kế hoạch và Đầu tư tham mưu sửa đổi các quy định liên quan đến thủ tục đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2020; hoàn thiện dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 26 về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là quan tâm hỗ trợ trực tiếp các doanh nghiệp đang thực hiện đầu tư đang hoạt động trên địa bàn. Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm sửa đổi các quy định về tiếp cận đất đai, kế hoạch sử dụng đất, đẩy nhanh công tác đấu giá các mỏ đất nguyên liệu.

Về nhiệm vụ thu ngân sách, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu ngành Tài chính tăng cường phối hợp với ngành Thuế, Hải quan rà soát từng khoản thu, các yếu tố ảnh hưởng nguồn thu, làm rõ các khoản có khả năng hụt thu, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo thu ngân sách đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao. Kiên quyết thực hiện mạnh tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm những khoản chi không cần thiết, kiểm soát chi chặt chẽ, dành nguồn lực cho mục tiêu phát triển.

Kết quả thu ngân sách của tỉnh 2 tháng đầu năm 2021. Đồ họa: Lâm Tùng

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, ngành trong năm 2021 tập trung chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo kế hoạch. Sở Kế hoạch và Đầu tư hàng tháng phải rà soát, tổng hợp, báo cáo tiến độ giải ngân từng dự án, từng đơn vị. Đến giữa năm 2021 sẽ xem xét, rà soát, kiên quyết điều chuyển vốn đối với những dự án không có khả năng giải ngân.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu các cấp, ngành tập trung triển khai tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Bên cạnh đó, các cấp, ngành tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định trên địa bàn. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh quan tâm thực hiện tốt công tác giao quân đầu năm, chuẩn bị tốt cho diễn tập Khu vực phòng thủ cấp tỉnh và cấp huyện năm 2021.