Pháp luật Chủ xe ở Nghệ An bị phạt 70 triệu đồng vì để tài xế chở hàng quá tải Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Quỳ Hợp.

Quyết định xử phạt ngày 18/4 nêu rõ, Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Quỳ Hợp (địa chỉ tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; do ông C.X.T làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật), bị xử phạt vi phạm hành chính vì để cho người làm công điều khiển phương tiện chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 100% đến 150%; quy định tại Khoản 15, Điều 32 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm Giấy phép lái xe.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe quá khổ, quá tải. Ảnh minh họa: Đ.C

Với vi phạm trên, Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Quỳ Hợp bị xử phạt hành chính 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 15, Điều 32, Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ; Khoản 4, Điều 23, Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Ngoài hình phạt tiền, Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Quỳ Hợp còn bị tước quyền sử dụng phù hiệu đối với xe ô tô mang biển kiểm soát 37F-005.19. Thời hạn tước phù hiệu là 2 tháng, tính từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.