Chuẩn bị điều kiện để đón khách du lịch ngay khi hết dịch do virus Corona

Hội nghị đối thoại có sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch, điểm đến trên địa bàn. Ảnh: Đức Anh

Chiều 10/2, Sở Du lịch Nghệ An phối hợp Hiệp hội Du lịch Nghệ An tổ chức hội nghị đối thoại ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV và bàn giải pháp phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Nghệ An; Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch; Nguyễn Đức Hiển - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nghệ An chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành, hãng hàng không, công ty và khu du lịch trên địa bàn tỉnh. Lượng khách sụt giảm



Do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV gây ra, các công ty du lịch trên địa bàn Nghệ An gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh như lượng khách sụt giảm, hủy tour, hủy tuyến nhiều... Từ ngày 01/02/2020 đến ngày 08/02/2020, Nghệ An có khoảng gần 100 đoàn với gần 7.000 lượt khách báo hủy lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Sở Du lịch Nghệ An kiểm tra công tác phòng chống nCoV tại các điểm di tích. Ảnh: Vương Bằng Dự kiến trong tháng 02/2020, lượng khách lưu trú du lịch chỉ đạt khoảng 128.000 lượt, doanh thu lưu trú dự ước đạt 36,8 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm 2019. Lượng khách đến các khu, điểm du lịch giảm 60%; doanh thu từ hoạt động lữ hành giảm 70% so với kế hoạch đề ra.

Tại hội nghị đối thoại, các doanh nghiệp du lịch đã nêu lên những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phòng chống dịch bệnh nCoV ở thời điểm hiện nay, đó là: Thiếu khẩu trang cho du khách và cán bộ nhân viên du lịch; chưa có phương hướng hoạt động trong thời điểm dịch và sau dịch...

Đại diện Chi hội khách sạn, Hiệp hội Du lịch Nghệ An nêu lên khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh nCoV. Ảnh: Đức Anh Các doanh nghiệp du lịch đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo một số nội dung như tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá trong và ngoài nước những nơi không có dịch nhằm thu hút khách; nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch; xem xét giảm thuế, giãn thuế cho các doanh nghiệp du lịch để hỗ trợ một phần những tổn thất doanh thu do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV gây ra.

Chuẩn bị sẵn sàng đón khách khi hết dịch

Sau khi lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Đình Long đã đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội nghị đối thoại của Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch Nghệ An nhằm tìm ra giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp; chia sẻ khó khăn và hoan nghênh sự vào cuộc quyết liệt trong công tác phòng chống dịch của các đơn vị.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thông tin về dịch bệnh nCoV. Ảnh: Đức Anh Đồng chí Bùi Đình Long nêu rõ: Dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV hiện vẫn đang diễn biến phức tạp, chưa có cơ sở khoa học để dự đoán thời điểm dịch bệnh thoái trào. Vậy nên, lúc này, Nghệ An đã, đang và sẽ tiếp tục ưu tiên, tập trung cao độ phòng chống dịch bệnh. Để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV hiệu quả thì quan trọng nhất là việc phát hiện sớm yếu tố gây bệnh. Hơn ai hết, các đơn vị doanh nghiệp du lịch trong tỉnh cần làm tốt công tác giám sát, thống kê du khách từng đi qua vùng dịch, báo cáo kịp thời về Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các đơn vị thực hiện tốt chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Du lịch về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV; làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phun hóa chất khử trùng; tuyên truyền về dịch bệnh cho du khách và cán bộ nhân viên; ổn định tổ chức; thực hiện công tác đào tạo nhân lực, nâng cao chất lượng phục vụ; xây dựng tâm thế và các sản phẩm du lịch để sẵn sàng đón du khách khi hết dịch.