Thời sự Đóng điện Trạm biến áp 110kV Nam Cấm Chiều 6/5, Công ty Điện lực Nghệ An đã tổ chức đóng điện đường dây và Trạm biến áp 110kV Nam Cấm. Đây là dự án thuộc phạm vi dự án thành phần nằm trong chương trình “Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ” giai đoạn 2.

Tham dự buổi lễ có bà Helga Margarete Barth - Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam. Cùng dự còn có ông Daniel Plankermann - Giám đốc Văn phòng Ngân hàng tái thiết Đức (KfW) tại Việt Nam và các thành viên của Đại sứ CHLB Đức, Văn phòng KfW tại Việt Nam.

Dự lễ có các đồng chí: Lương Minh Thanh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Phùng Thành Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có ông Bành Hồng Hiển - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An và lãnh đạo các sở, huyện Nghi Lộc, Khu công nghiệp Nam Cấm, Khu kinh tế Đông Nam và cán bộ chủ chốt Công ty Điện lực Nghệ An.

Toàn cảnh buổi khánh thành trạm biến áp 110kV Nam Cấm. Ảnh: Thành Cường

Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Nam Cấm, tỉnh Nghệ An thuộc phạm vi dự án thành phần nằm trong chương trình “Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ” - giai đoạn 2 vay vốn Chính phủ Đức thông qua Ngân hàng tái thiết Đức KfW.

Dự án được khởi công ngày 29/9/2021, thực hiện xây dựng mới Trạm biến áp 110kV Nam Cấm có quy mô 2 máy biến áp kiểu trạm nửa trong nhà, nửa ngoài trời; xây dựng đường dây 110kV đấu nối với chiều dài 1,137km với 2 mạch đường dây. Trạm và đường dây được xây dựng trên địa bàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An với tổng mức đầu tư gần 76 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Giám đốc Ban quản lý dự án lưới điện báo cáo về dự án. Ảnh: Thành Cường

Với định hướng phát triển Nghệ An trở thành tỉnh công nghiệp - dịch vụ trọng điểm khu vực Bắc Trung Bộ, việc đưa vào vận hành Đường dây và TBA 110kV Nam Cấm giúp giảm tải cho các trạm lân cận, tăng độ tin cậy và ổn định cho hệ thống điện toàn huyện Nghi Lộc cho khu công nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải trên địa bàn rộng lớn.

Dự án không chỉ góp phần nâng cao chất lượng điện năng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người dân địa phương. Đây là công trình có ý nghĩa chiến lược đối với huyện Nghi Lộc và tỉnh Nghệ An trong quá trình công nghiệp hóa.

Đồng chí Lương Minh Thanh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Minh Thanh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết, trong nhiều năm qua EVNNPC đã nhận được sự hỗ trợ tài chính bằng các khoản vốn vay ưu đãi từ Chính phủ CHLB Đức thông qua Ngân hàng KfW.

Với việc được tiếp cận nguồn vốn vay của Chính phủ Đức, hệ thống lưới điện của EVNNPC đã đạt được mục tiêu tăng cường khả năng cung cấp điện, cải thiện chất lượng điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn lưới điện phân phối, đồng thời tạo tiền đề cho quá trình phát triển lưới điện thông minh theo lộ trình hiện đại hóa hệ thống điện Việt Nam.

Các đại biểu của CHLB Đức tham dự buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Trạm biến áp 110kV Nam Cấm là một trong những dự án được xây dựng từ nguồn vốn vay của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức thông qua Ngân hàng tái thiết Đức KfW, là một trong những kết quả hiện hữu cho sự hợp tác giữa hai nước và đặc biệt cho ngành điện Việt Nam.

Đồng thời Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tài chính, kỹ thuật từ các đối tác, trong đó có CHLB Đức để tiếp tục nâng cao hạ tầng lưới điện để đáp ứng được sự đa dạng của nguồn điện đặc biệt là sự tăng trưởng của nguồn năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bà Helga Margarete Barth - Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Bày tỏ ấn tượng trước tốc độ phát triển của hệ thống mạng lưới điện, chất lượng cung ứng điện và giảm tổn thất điện năng của Việt Nam trong những năm qua, bà Helga Margarete Barth đánh giá tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện liên tục giảm trong 15 năm qua của Việt Nam đã góp phần xây dựng hệ thống năng lượng ít phát thải các-bon hơn.

Bà Helga Margarete Barth cho biết, trong suốt 15 năm qua, CHLB Đức đã hỗ trợ Việt Nam, cụ thể là EVN trong công tác hiện đại hóa hạ tầng năng lượng, theo hướng công bằng, bền vững, phù hợp với sự phát triển của xã hội.

Việc mở rộng hạ tầng lưới điện để đảm bảo nguồn cung như dự án Trạm biến áp 110kV Nam Cấm là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo.

Các đại biểu cắt băng đóng điện Trạm biến áp 110kV Nam Cấm. Ảnh: Thành Cường

Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam khẳng định, việc hợp tác trong các lĩnh vực như bảo vệ khí hậu, năng lượng tái tạo và hợp tác kinh tế là dịp để chúng ta tôn vinh mối quan hệ gắn bó lâu dài, và ngày càng sâu sắc giữa hai nước Việt Nam và CHLB Đức.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phùng Thành Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Nghệ An, các nhà thầu thi công, đơn vị giám sát và các đơn vị liên quan để hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và an toàn.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: tỉnh Nghệ An luôn xác định phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng điện, một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo nền tảng vững chắc cho phát triển công nghiệp và kinh tế - xã hội. Việc hoàn thành và đóng điện đường dây và trạm biến áp 110kV Nam Cấm hôm nay là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp chính quyền, ngành Điện lực, các nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn, giám sát.

Trong sự phát triển chung của tỉnh nhà, UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng sự hỗ trợ, hợp tác đầu tư của ngành Điện nói chung, của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Nghệ An nói riêng. Thời gian qua, ngành điện đã kịp thời triển khai các giải pháp đồng bộ đảm bảo nguồn điện để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An, đặc biệt là các dự án cấp điện cho các khu công nghiệp đáp ứng tiến độ sản xuất của các nhà đầu tư thứ cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi cùng các đại biểu của CHLB Đức. Ảnh: Thành Cường

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Nghệ An luôn nhận thức rõ và chia sẻ với khó khăn, áp lực với ngành Điện trong việc đầu tư hệ thống nguồn và lưới điện cũng như quá trình quản lý vận hành, nhất là trong bối cảnh nguồn cung năng lượng sơ cấp trong nước ngày càng cạn kiệt, tác động của biến đổi khí hậu ngày càng nặng nề; xung đột chính trị đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến thị trường năng lượng thế giới; tác động tiêu cực đến mọi hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh Nghệ An cam kết sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định và tạo điều kiện tốt nhất để Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và các đơn vị thành viên trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư để kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân, doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trạm biến áp 110kV Nam Cấm. Ảnh: Thành Cường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, sau khi trạm biến áp 110kV Nam Cấm đi vào hoạt động, các doanh nghiệp tại khu công nghiệp sẽ yên tâm đầu tư, sản xuất, góp phần tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

Đồng thời khẳng định, Trạm biến áp 110kV Nam Cấm đi vào hoạt động là biểu tượng tốt đẹp cho sự hợp tác, phát triển giữa CHLB Đức với Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.