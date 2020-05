Chuẩn bị tốt cho Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 7/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp để rà soát lại các nội dung chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); hội nghị biểu dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng kết kế hoạch số 196-KH/TU, ngày 13/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.



Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan, đơn vị đã báo cáo kết quả triển khai các công việc trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, bao gồm việc chuẩn bị các nội dung lễ nghi, khánh tiết; chương trình nghệ thuật; đại biểu tham dự lễ kỷ niệm; các phương án đảm bảo đảm bảo an ninh…

Đồng chí Kha Văn Tám - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị, kết luận nội dung này, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường nhấn mạnh: Việc tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tưởng nhớ, tri ân, tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Thông qua đó nâng cao trách nhiệm của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong việc thực hiện Di chúc của Người, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm 2015 – 2020 và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bởi vậy, yêu cầu tổ chức lễ kỷ niệm đảm bảo trang trọng, cảm xúc và có ý nghĩa thiết thực. Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan quê Nội, quê Ngoại Bác Hồ. Ảnh: Cảnh Hùng Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đưa ra một số yêu cầu cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ phục vụ lễ kỷ niệm.



Đối với ngành Văn hóa – Thể thao quan tâm xây dựng chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm sâu lắng, gắn với tình cảm sâu nặng của Bác Hồ với quê hương Nghệ An; đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền cổ động trực quan đậm nét, đảm bảo về không gian và điểm nhấn trọng tâm, nhất là quê Bác – Nam Đàn, thành phố Vinh, tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 46…

Đồng chí Lê Văn Tâm - Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí và Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tiến độ thực hiện các công việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác. Ảnh: Mai Hoa

Đối với Báo Nghệ An, Đài Truyền hình Nghệ An tiếp tục tăng thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện, kênh truyền thông của đơn vị về chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác”; các gương điển hình về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác sẽ được tổ chức vào sáng ngày 17/5/2020 tại thành phố Vinh,

Cũng trong sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thống nhất các nội dung, công việc cho hội nghị biểu dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng kết kế hoạch số 196-KH/TU, ngày 13/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 16/5/2020 tại thành phố Vinh.