Chúng ta cần lương thực, không cần thuốc lá

Phóng viên: Vì sao Tổ chức Y tế thế giới lại chọn ngày 31/5 hàng năm là ngày Thế giới không thuốc lá? Hưởng ứng thông điệp này, thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã có những hoạt động tuyên truyền cụ thể như thế nào để giảm thiểu người hút thuốc lá, thưa bác sĩ?

Bác sĩ Nguyễn Thị Trang: Năm 1987, các thành viên trong Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã quyết định chọn ngày 31/5 hàng năm là ngày Thế giới không thuốc lá (World No Tobacco Day – WNTD) nhằm gây sự chú ý, nâng cao ý thức của cộng đồng về tác hại do thuốc lá gây ra.