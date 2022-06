Chung tay giảm thải rác nhựa - Tập đoàn TH giảm số lượng thìa sữa chua đi kèm sản phẩm TH true YOGURT

Với hành động cắt giảm này, Tập đoàn TH mong muốn góp phần tăng cường nhận thức về rác thải nhựa, cân chỉnh hành vi tiêu dùng, khuyến khích người tiêu dùng giảm sử dụng thìa nhựa dùng 1 lần, thúc đẩy phát triển bền vững, bảo vệ môi trường.

Việc cắt giảm 50% và dần tiến tới 100% lượng thìa nhựa dùng 1 lần cung ứng miễn phí kèm các sản phẩm sữa chua ăn TH true YOGURT của Tập đoàn TH sẽ giúp giảm được từ 130 đến 260 tấn rác thải nhựa ra môi trường hàng năm, trong bối cảnh hàng năm thế giới phát sinh tới 8,3 tỷ tấn rác thải từ nhựa dùng 1 lần, gây ô nhiễm môi trường (số liệu năm 2018 của Hiệp hội Nghiên cứu biển Hoa Kỳ).

Việc Tập đoàn TH tiên phong giảm cung ứng thìa sữa chua dùng 1 lần là bước đi tiếp theo trong hành trình “Trân quý mẹ thiên nhiên” và phát triển bền vững của Tập đoàn. Với tôn chỉ “Trân quý mẹ thiên nhiên” cùng tầm nhìn trở thành một doanh nghiệp thân thiện với môi trường và phát triển bền vững, Tập đoàn TH – đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK không chỉ tiên phong làm ra những ly sữa tươi sạch từ đồng đất Việt Nam, phát triển nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp công nghệ cao, mà hiện đã trở thành một doanh nghiệp dẫn dắt trong việc tìm kiếm, ứng dụng những giải pháp tiêu dùng thân thiện với môi trường, sử dụng nguyên liệu sinh học có thể tái tạo.

Trước khi có bước đi cắt giảm 50% số lượng thìa sữa chua dùng 1 lần, trong 4 năm qua, từ năm 2018, thìa sữa chua dùng 1 lần của Tập đoàn TH đã được chuyển sang làm hoàn toàn từ nguyên liệu nhựa thân thiện hơn với môi trường – có nguồn gốc chủ yếu từ tinh bột thực vật như ngô, sắn, mía, thay thế hoàn toàn loại thìa từ nguyên liệu nhựa PE.

Được chế tạo từ công nghệ hiện đại nhất, những thìa sữa chua dùng 1 lần thân thiện hơn với môi trường chỉ mất khoảng 6 tháng (khi tiếp xúc với đất, vi sinh vật và độ ẩm của đất hoặc được chôn lấp) để phân hủy sinh học hoàn toàn, tạo thành CO 2 , nước và chất mùn dinh dưỡng cho đất, hạn chế sinh ra các thành phần có hại cho môi trường. Đó là con số ấn tượng khi so sánh với thời gian phân hủy hàng trăm năm của nhựa PE thông thường. Cho đến nay, Tập đoàn TH vẫn là doanh nghiệp sữa tiên phong và duy nhất trên thị trường Việt Nam ứng dụng giải pháp thìa nhựa thân thiện với môi trường từ các nguyên liệu có thể tái tạo.

Những hành động tiên phong của Tập đoàn TH - từ sử dụng chất liệu thân thiện hơn tới giảm số lượng thìa nhựa dùng 1 lần cung ứng ra thị trường - đã góp phần khẳng định vị thế của tập đoàn trong việc áp dụng các giải pháp sản phẩm gắn với tiêu dùng có lợi cho thiên nhiên, tạo ra tác động tích cực tới nhận thức và hành động của người tiêu dùng, cộng đồng doanh nghiệp cũng như công chúng trong tiêu dùng bền vững hơn, mang lại nhiều lợi ích cho môi trường. Những hoạt động bền vững đó xuất phát từ sự thấu hiểu sâu sắc những giá trị tốt đẹp mà thiên nhiên mang lại, mong muốn mang đến những điều tốt đẹp và “Hạnh phúc đích thực” cho con người, lấy đi của thiên nhiên ít nhất và trả về thiên nhiên những điều tốt đẹp nhất.

VỀ CÁC GIẢI PHÁP TIÊU DÙNG THÂN THIỆN HƠN VỚI MÔI TRƯỜNG CỦA TẬP ĐOÀN TH

Chấm dứt sử dụng túi ni lông tại hệ thống cửa hàng TH true mart

Từ tháng 5/2018, hệ thống gần 300 cửa hàng TH true mart trên toàn quốc – nơi bán và giới thiệu các sản phẩm của Tập đoàn TH đã chấm dứt sử dụng túi ni lông. Thay vào đó TH true mart sử dụng túi đựng sản phẩm với chất liệu có thành phần nhựa thân thiện với môi trường. Với sự thay đổi này, Tập đoàn TH đã khuyến khích và đồng hành cùng khách hàng trong tiêu dùng thông thái, sống xanh, bảo vệ môi trường và thực hiện phát triển bền vững từ những chi tiết tỉ mỉ, nhỏ bé nhất.

TH true mart tham gia Liên minh các nhà bán lẻ giảm sử dụng túi ni lông

Ngày 14/1/2022, hệ thống TH true mart tham gia Liên minh các nhà bán lẻ giảm tiêu thụ túi ni lông để chung tay bảo vệ môi trường sống.

Trong chính sách phát triển bền vững của Tập đoàn TH, “Môi trường” là 1 trong 6 trụ cột chính. Từ trước khi tham gia Liên minh các nhà bán lẻ giảm tiêu thụ túi ni lông, Tập đoàn TH vẫn luôn tiên phong trong việc đưa ra nhiều giải pháp, sáng kiến tiêu dùng thân thiện với môi trường, các mô hình sản xuất xanh, tuần hoàn để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường.

Để khuyến khích người tiêu dùng giảm thiểu túi nhựa, túi ni-lon dùng một lần khi đi mua sắm hay trong các hoạt động thường ngày, Tập đoàn TH đã tặng và sau đó chính thức bán túi vải canvas tại hệ thống cửa hàng TH true mart trên toàn quốc từ tháng 10/2020. Một phần doanh thu từ bán túi vải canvas cũng đã được Tập đoàn được sử dụng để đồng hành cùng các tổ chức bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam.

Ngoài ra, Tập đoàn TH từng thực hiện nhiều chương trình khuyến khích khách hàng sống “xanh” hơn như thu gom vỏ hộp sữa để tái chế, góp phần giảm rác thải từ bao bì – vốn đang là vấn nạn của Việt Nam và thế giới.

Chấm dứt sử dụng thìa sữa chua bằng nhựa

Tháng 10/2018, Tập đoàn TH trở thành doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất trong ngành sữa sử dụng thìa sữa chua làm từ chất liệu nhựa sinh học. Thị trường chứng kiến thìa ăn sữa chua TH true YOGURT được thay đổi chất liệu, từ nhựa thông thường sang vật liệu thân thiện với môi trường, có thành phần sinh học từ tinh bột, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng và góp phần bảo vệ môi trường. Với loại thìa sữa chua từ chất liệu thân thiện với môi trường, những sản phẩm cao cấp từ sữa tươi sạch của Tập đoàn TH đã có vị ngon “thật sự thiên nhiên” một cách trọn vẹn, thực thi giá trị cốt lõi “Hoàn toàn từ thiên nhiên” mà sản phẩm của Tập đoàn TH luôn hướng đến.

Ngưng sử dụng màng co plastic ở phần nắp chai sản phẩm

Từ tháng 02/2021, các sản phẩm nước tinh khiết TH true WATER loại chai 350ml chính thức ngưng sử dụng màng co plastic ở nắp chai. Đây là bước đi đầu tiên trong quá trình lược bỏ màng co nắp chai đối với dòng sản phẩm nước tinh khiết TH true WATER, nằm trong nỗ lực góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Tập đoàn TH. Ra mắt sản phẩm đầu tiên từ tháng 12/ 2018, sản phẩm nước tinh khiết TH true WATER đã và đang nhận được sự ủng hộ rất tích cực từ đông đảo người tiêu dùng với bộ sản phẩm: chai 350ml, 500ml và bình úp 19L. Nước tinh khiết TH true WATER được khai thác từ nguồn nước ngầm núi lửa triệu năm tại khu vực Núi Tiên, Nghệ An, sản xuất với công nghệ hiện đại của châu Âu, dây chuyền xử lý nước và đóng chai hiện đại, khép kín, quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, tạo ra sản phẩm nước tinh khiết, tốt cho sức khoẻ.

Sáng lập Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam

Tháng 6/2019, Tập đoàn TH tham gia cùng 8 công ty đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam sáng lập tổ chức Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (Packaging Recovery Organization – PRO Vietnam) với mục tiêu góp phần vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp thông qua việc tạo ra nền kinh tế tuần hoàn, thu gom để tái chế 100% bao bì các sản phẩm đã ra thị trường.

Với việc trở thành một trong 9 nhà sáng lập tiên phong của PRO Vietnam, Tập đoàn TH một lần nữa bày tỏ khát vọng xây dựng nên một hệ sinh thái xanh – sạch từ chất lượng sản phẩm đến môi trường sống.

Sáng lập Liên minh Doanh nghiệp Vì môi trường Việt Nam (VB4E)

Tháng 5/2020, Tập đoàn TH cùng Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), Viện Chính sách Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tham gia sáng lập Liên minh Doanh nghiệp vì Môi trường Việt Nam (VB4E).

Liên minh tập trung vào 3 hoạt động chính: xây dựng ngân hàng ý tưởng trực tuyến; hỗ trợ vận động chính sách và nâng cao năng lực cho các tổ chức, đơn vị trong công tác bảo tồn. Đặc biệt, ngân hàng ý tưởng là nơi các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp cùng các bên liên quan có thể hợp tác xây dựng và thực hiện các dự án bảo tồn. Cùng tham gia sáng lập VB4E, Tập đoàn TH một lần nữa thể hiện vai trò tiên phong, thúc đẩy tư duy và hành động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong ngành sữa nói riêng, cộng đồng doanh nghiệp nói chung.

Mỗi cán bộ nhân viên TH là một “đại sứ” sống xanh

Tập đoàn TH luôn tạo môi trường khuyến khích người lao động đề xuất các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo vì môi trường, đóng góp vào phát triển bền vững trong quá trình làm việc. Tiêu biểu trong các hoạt động đó có thể kể đến: Hoạt động thu gom pin tại văn phòng; Bảo tồn đa dạng sinh học tại các trang trại, nhà máy; Các chương trình “Không plastic trong văn phòng”, “Tái chế để phát triển bền vững”, trồng cây xanh, giảm sử dụng đồ nhựa dùng một