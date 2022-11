Chung tay vì người nghèo bằng hành động cụ thể, thiết thực

Năm 2022 này, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” diễn ra trong bối cảnh nhiều địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, làm thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản của nhân dân. Do vậy, việc triển khai các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” lại càng có ý nghĩa hơn, thể hiện sâu sắc tinh thần đùm bọc, sẻ chia của cộng đồng. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 94/KH-MTTQ-BTT, ngày 29/8/2022, về tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 với 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường vận động, kêu gọi xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và triển khai các hoạt động phân bổ, hỗ trợ kịp thời nguồn Quỹ đến với các đối tượng thụ hưởng. Trong đó, xác định nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, kêu gọi là trọng tâm; phân bổ kịp thời, đúng đối tượng là nòng cốt.

Vì vậy, để Tháng cao điểm “Vì người nghèo” có hiệu quả, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với Đài PT-TH Nghệ An, Báo Nghệ An xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về Tháng hành động “Vì người nghèo”; phối hợp với Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tích cực hưởng ứng, phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động vào cuộc chia sẻ yêu thương thông qua ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Có thể nói, trong điều kiện cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đang đồng sức, đồng lòng khắc phục hậu quả thiên tai, việc tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” lại càng tô thắm thêm tinh thần yêu thương, lá lành đùm lá rách của dân tộc và khẳng định giá trị văn hóa con người xứ Nghệ “cuộc sống dù khó khăn nhưng trọng nghĩa tình”.