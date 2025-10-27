Chuỗi cháy xe điện và hybrid tại Trung Quốc trong 2 tuần Hai tuần qua, Trung Quốc ghi nhận nhiều vụ cháy xe năng lượng mới gồm Porsche, Li Auto, Volkswagen, Xiaomi và NIO. Dữ liệu quý I/2022: 2,88/10.000 so với 2/10.000 xe xăng; cường độ cháy được cảnh báo lớn.

Trong vòng hai tuần, Trung Quốc liên tiếp ghi nhận nhiều vụ cháy xe năng lượng mới, bao gồm xe điện và xe hybrid, tại các đô thị lớn. Các sự cố trải rộng từ trường hợp không va chạm đến sau va chạm, hầu hết không gây thương vong, ngoại trừ một vụ tử vong được báo cáo. Dữ liệu chính thức được trích dẫn cho thấy tỷ lệ cháy của xe năng lượng mới ở một giai đoạn khảo sát cụ thể cao hơn xe xăng, và khi cháy xảy ra, cường độ được cảnh báo lớn.

Thông tin dưới đây tổng hợp các vụ việc đã được ghi nhận, cùng một số điểm đáng chú ý về an toàn và phản hồi ban đầu từ nhà sản xuất liên quan.

Chiếc xe điện của hãng Porsche bất ngờ bốc cháy ở Tây An, Thiểm Tây hôm 24/10. Ảnh: Sanxiang Metropolis Daily.

Chuỗi sự cố được ghi nhận

Các vụ cháy xảy ra trong khoảng thời gian từ 13/10 đến 24/10, ở nhiều địa phương khác nhau. Nguồn tin ghi nhận cụ thể từng trường hợp như sau.

Ngày Mẫu xe/Hãng Loại Địa điểm Diễn biến chính Thương vong 24/10 Porsche (xe điện) Xe điện Tây An, Thiểm Tây Bốc cháy bất ngờ, không va chạm; cháy rụi còn khung; hãng cho biết đang phối hợp điều tra Không 23/10 (đêm) Li Auto MEGA Xe Thượng Hải Bốc cháy sau khi xuất hiện tia lửa từ gầm xe; xe bị thiêu rụi Không (2 người thoát an toàn) 23/10 (sáng) Volkswagen Tiguan L (SAIC) Hybrid Thượng Hải Bốc cháy trên cao tốc trên cao; xe bị thiêu rụi Không 13/10 (sáng sớm) Xiaomi SU7 Ultra Xe điện Đại lộ Thiên Phủ, Thành Đô Va chạm với xe khác rồi bốc cháy 1 tài xế tử vong (mắc kẹt) 13/10 NIO ET7 Xe điện Đại Lý, Vân Nam Bất ngờ bốc cháy Không (gia đình 4 người thoát kịp)

Những gì dữ liệu cho biết

Tại một hội nghị gần đây, một ý kiến được trích dẫn từ giới học thuật cho biết các vụ cháy xe năng lượng mới đã gia tăng nhanh những năm gần đây. Dẫn dữ liệu chính thức của quý I/2022, tỷ lệ cháy được nêu là 2,88/10.000 xe năng lượng mới, so với 2/10.000 đối với xe chạy xăng trong cùng giai đoạn.

Đáng chú ý, nhận định đi kèm cho rằng khả năng xảy ra cháy nổ của xe năng lượng mới tương tự xe xăng, nhưng khi cháy xuất hiện, cường độ cháy được đánh giá là lớn hơn nhiều so với xe chạy xăng truyền thống. Đây là điểm cần được đặc biệt lưu ý trong công tác an toàn, cứu hộ và thiết kế hệ thống phòng cháy đối với dòng xe này.

Các mẫu hình sự cố: không chỉ sau va chạm

Chuỗi sự cố cho thấy bối cảnh khởi phát cháy không đồng nhất:

Có trường hợp không ghi nhận va chạm trước khi cháy (Porsche ở Tây An; NIO ET7 ở Đại Lý).

Có trường hợp cháy sau va chạm (Xiaomi SU7 Ultra ở Thành Đô).

Có trường hợp xuất hiện tia lửa từ gầm trước khi bị thiêu rụi (Li Auto MEGA ở Thượng Hải).

Một mẫu hybrid cũng nằm trong số xe bốc cháy (Volkswagen Tiguan L do SAIC sản xuất tại Thượng Hải).

Về hậu quả, hầu hết xe liên quan đều bị thiêu rụi; phần lớn người trên xe thoát nạn an toàn, ngoại trừ vụ việc xảy ra sau va chạm tại Thành Đô dẫn đến một trường hợp tử vong.

Phản ứng ban đầu và điều tra

Trường hợp Porsche tại Tây An ghi nhận phản hồi chính thức: hãng cho biết đã nắm thông tin và phối hợp với lực lượng cứu hỏa trong quá trình điều tra nguyên nhân. Với các vụ việc khác, nguồn tin chưa nêu bình luận hay kết quả điều tra của nhà sản xuất hoặc cơ quan chức năng.

Hàm ý an toàn nhìn từ chuỗi sự cố

Những ghi nhận nêu trên một lần nữa làm dấy lên quan ngại về an toàn đối với xe năng lượng mới trong dư luận tại Trung Quốc. Dù tỷ lệ cháy theo dữ liệu được dẫn cho thấy mức độ rủi ro xảy ra tương đương về xác suất so với xe xăng ở một giai đoạn khảo sát cụ thể, mức độ nghiêm trọng khi cháy bùng phát là điểm cần chú ý. Đây là cơ sở để các bên liên quan tiếp tục tập trung vào công tác điều tra nguyên nhân, tiêu chuẩn an toàn và biện pháp ứng phó.

Hiện tại, các vụ việc đang trong quá trình làm rõ. Những thông tin như nguyên nhân kỹ thuật cụ thể, quy trình xử lý hiện trường hay biện pháp khắc phục của từng hãng chưa được công bố trong nguồn tin.

Kết luận ngắn

Trong hai tuần, Trung Quốc đã ghi nhận nhiều vụ cháy liên quan đến xe điện và hybrid ở nhiều thành phố. Chuỗi sự cố phản ánh phổ tình huống đa dạng từ không va chạm đến sau va chạm. Theo dữ liệu được trích dẫn, tỷ lệ cháy của xe năng lượng mới ở giai đoạn khảo sát cụ thể cao hơn xe xăng, và cường độ cháy được cảnh báo lớn. Các điều tra đang diễn ra, và những cập nhật tiếp theo từ nhà sản xuất và cơ quan chức năng sẽ có ý nghĩa then chốt để làm rõ bức tranh an toàn của dòng xe này.