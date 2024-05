Được biết, trên địa bàn xã Nga My ngoài Diệp Linh còn có 9 em học sinh khác được các đơn vị như Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, các ban Đảng của Huyện ủy Tương Dương và các đơn vị trường học, Trạm y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đảng ủy xã Nga My nhận đỡ đầu. Đó đều là trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ, hoặc mồ côi bố, hoặc mồ côi mẹ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Cháu Lô Thị Tươi, sinh năm 2011, (con nuôi của Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Tương Dương) mồ côi cả bố và mẹ, ở với người bác sức khoẻ yếu, không có thu nhập ổn định; cháu Lương Mạnh Quân, sinh năm 2011 (con nuôi của Ban Tuyên giáo Huyện ủy), mẹ bị tâm thần – thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, hai mẹ con Quân ở với bà ngoại già yếu, bị tàn tật; cháu bé Sần Thị An Nhiên, sinh năm 2020 (con nuôi của Trường Tiểu học và Trạm Y tế xã Nga My), mồ côi mẹ, hiện đang được bố là Sần Văn Mằn (SN 1993) chăm sóc nhưng bố ốm đau lâu dài, nhà có 7 khẩu, kinh tế khó khăn…