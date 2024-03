Chương trình nghệ thuật 'Sáng mãi lời dạy của Bác'

Đây là chương trình nhằm ôn lại chặng đường lịch sử 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với 76 năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2024) và nhân dịp Công an tỉnh Nghệ An vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Dàn nhạc kèn biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Thành Cường

Dự chương trình, lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Cùng dự có đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, Trường Công an nhân dân; đại diện lãnh đạo Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; các tướng lĩnh Công an nhân dân quê Nghệ An. Đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Trưởng các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo 21 huyện, thành, thị tỉnh Nghệ An. Dự chương trình có Giám đốc Công an các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; đại diện Ban Giám đốc Công an các tỉnh: Lào Cai, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Quảng Ngãi, Đắk Nông. Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An có đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí nguyên Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; Anh hùng Lực lượng vũ trang Công an nhân dân…

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Bộ Công an, tỉnh Nghệ An và các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Thành Cường

Sinh thời, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với lực lượng Công an nhân dân. Vào ngày 11/3/1948, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai - Giám đốc Công an Khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu Sáu nội dung về “Tư cách người Công an cách mệnh”, đó là: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính/Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ/Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành/Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép/Đối với công việc, phải tận tụy/Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

Đó vừa là lời dạy, nhưng cũng là quan điểm, tư tưởng của Bác về chuẩn mực đạo đức, phương châm hành động, thái độ ứng xử, mục tiêu phấn đấu của lực lượng Công an nhân dân. Với ý nghĩa đó, ngày 11/3 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Ghi nhớ công ơn của Bác, lực lượng Công an nhân dân luôn thấm nhuần sâu sắc, học tập và thực hiện Sáu điều của Người dạy; đây là “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động; là động lực tinh thần to lớn làm nên những thành tích, chiến công của lực lượng Công an nhân dân.

Tiết mục biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Sáng mãi lời dạy của Bác". Ảnh: Thành Cường

Sinh ra trong cách mạng, trưởng thành cùng cách mạng, lực lượng Công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Ở bất kỳ giai đoạn nào, lực lượng Công an nhân dân luôn thể hiện phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, lấy lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân làm lý tưởng, đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Quân khu 4, các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh dự chương trình. Ảnh Thành Cường

Hòa chung với không khí thi đua sôi nổi của lực lượng Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An luôn đoàn kết, đồng lòng vượt qua gian khổ, khó khăn, thử thách, đã lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Để ghi nhận những thành tích, chiến công xuất sắc đó, ngày 7/2/2024, Công an tỉnh Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là niềm vinh dự, tự hào của lực lượng Công an nhân dân nói chung, của lớp lớp thế hệ Công an trên quê hương Bác Hồ nói riêng; cũng như của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

Khán giả theo dõi trực tiếp Chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Sáng mãi lời dạy của Bác". Ảnh: Thành Duy

Với ý nghĩa đó, Chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Sáng mãi lời dạy của Bác” đã biểu diễn những tiết mục nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, quê hương, đất nước; khắc họa chân dung người chiến sỹ Công an nhân dân; lan tỏa sâu sắc hơn nữa nội dung, ý nghĩa khoa học và tầm quan trọng của Sáu điều Bác Hồ dạy đến cán bộ, chiến sĩ Công an và Nhân dân.

Đông đảo khán giả theo dõi trực tiếp Chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Sáng mãi lời dạy của Bác". Ảnh: Thành Duy

Từ đó, tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.