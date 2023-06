Chương trình 'Tự hào cờ Tổ quốc' trao tặng quà tại Nghệ An

Tham dự sự kiện có các đồng chí: Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc"; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện Nam Đàn và các học sinh, sinh viên được nhận học bổng.

Phát biểu tại sự kiện, TS. Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, khẳng định, nhiều năm qua, cả nước luôn có nhiều hoạt động thiết thực hướng về các vùng biển, đảo, biên giới. Trong các hoạt động đó, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động là một chương trình có ý tưởng sáng tạo, có quy mô và ý nghĩa to lớn, tạo được tiếng vang lớn trên toàn quốc.

Đến nay, sau hành trình tròn 4 năm thực hiện, Báo Người Lao Động đã trao tặng 1.787.620 lá cờ Tổ quốc đến đồng bào các tỉnh, thành toàn quốc, trong đó đã trao và ký kết trao 1.150.370 lá cờ trong chương trình "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho ngư dân 28/28 tỉnh, thành phố có biển; 325.550 lá cờ từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" đến 24 tỉnh có biên giới trên bộ và 311.700 lá cờ từ hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" để xây dựng đường cờ đến các Di tích lịch sử - văn hóa tại 33 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Ngày 1/6, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" tổ chức lễ trao 5.000 lá cờ Tổ quốc thuộc hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" và 5.000 lá cờ Tổ quốc trong hợp phần "Đường cờ Tổ quốc". Ngày 4/6 tới, chương trình sẽ tiếp tục tặng các ngư dân tỉnh Nghệ An 10.000 lá cờ từ hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".

Chương trình "Tự hào Cờ Tổ quốc" đã trao tặng tỉnh Nghệ An 45.000 lá cờ Tổ quốc. Nghệ An là một trong những tỉnh được nhận số cờ từ chương trình nhiều nhất cả nước" - ông Tô Đình Tuân cho biết.

Dịp này, Tổng Biên Tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân trao bảng tượng trưng 150 triệu đồng cho ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An, với sự chứng kiến của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và lãnh đạo tỉnh Nghệ An; Chương trình "Học bổng hỗ trợ Học sinh - Sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do đồng chí Trương Hòa Bình sáng lập cách đây gần 20 năm, hiện giao cho Báo Người Lao Động quản lý, cũng tặng 100 suất học bổng hỗ trợ (trị giá 1 triệu đồng /suất) cho các em học sinh nghèo hiếu học của huyện Nam Đàn; trao tặng 150 triệu đồng cho Hội Khuyến học của tỉnh Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo huyện Nam Đàn, đồng chí Vương Hồng Thái - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Nam Đàn, cảm ơn sự quan tâm và tình cảm đặc biệt của ông Trương Hòa Bình, của Báo Người Lao Động và các nhà tài trợ đã trao tặng những món quà quý báu, thực sự có ý nghĩa sâu sắc trong việc khích lệ, động viên nhân dân và học sinh huyện Nam Đàn cũng như trong tỉnh Nghệ An, giúp giảm bớt khó khăn cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, đồng chí Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng phu nhân; đoàn công tác của Báo Người Lao Động, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, nguyện hứa tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn; nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, xây dựng đơn vị, địa phương, đất nước ngày càng giàu mạnh.