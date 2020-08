Chuyện 'đánh án' của thượng úy cảnh sát hình sự trẻ tuổi

Nhiệt huyết của chiến sỹ trẻ

Ấn tượng đầu tiên khi gặp Thượng úy Nguyễn Văn Lãm, SN 1989 - Trưởng công an xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai) chính là sự giản dị, gần gũi, thân thiện với nụ cười lúc nào cũng thường trực trên khuôn mặt.

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Hoàng Mai, thượng úy Nguyễn Văn Lãm sớm nuôi cho mình lý tưởng được cống hiến cho bình yên quê hương. Sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, năm 2014, anh trở về công tác tại Đội Cảnh sát ĐTTP về trật tự xã hội (sau này là Đội ĐTTP Hình sự, Kinh tế, Ma túy) của Công an thị xã Hoàng Mai với lòng yêu nghề và nhiệt huyết tuổi trẻ.

Là một Cảnh sát hình sự đối mặt với nhiều khó khăn, gian khổ có cả những nguy hiểm cận kề khi đối mặt với những tên tội phạm sừng sỏ, nhưng anh vẫn luôn nhiệt huyết, kiên định với con đường mình lựa chọn, cùng đồng đội điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ trọng án xảy ra trên địa bàn, đem đến cuộc sống bình yên cho người dân. “Điều mà tôi tâm niệm đó chính là làm sao hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, điều tra, xử lý đúng người, đúng tội. Làm trinh sát hình sự gian nan và hiểm nguy lắm, tôi và đồng đội thường xuyên phải tiếp xúc với các đối tượng nghiện, thậm chí có HIV, nhưng điều may mắn là có các cấp lãnh đạo công an thị xã luôn động viên và cổ vũ các anh em chiến sỹ” - Thượng úy Lãm chia sẻ.

Thượng úy Nguyễn Văn Lãm làm việc với người dân. Ảnh: An Quỳnh

Kể lại cho chúng tôi nghe về lần anh bị phơi nhiễm HIV khi bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy Lê Ngọc Tuấn (SN 1982; trú tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu) trong chuyên án 518M, thượng úy Lãm cười hiền: “Lúc đấy, mình không nghĩ được gì nhiều. Chỉ mong sao sớm bắt được đối tượng để người dân đỡ hoang mang”. Được biết, Lê Ngọc Tuấn không chỉ sở hữu một bản “thành tích” bất hảo với nhiều án tù với tội mua bán trái phép chất ma túy mà còn bị nhiễm HIV giai đoạn cuối. Trong quá trình vật lộn bắt giữ đối tượng này, Thượng úy Lãm bị Tuấn gây thương tích ở tay.

Đứng trước nguy cơ bị phơi nhiễm HIV, anh phải đến bệnh viện để được điều trị. Thời khắc ấy, gia đình, đồng đội là điểm tựa, nguồn động viên tinh thần lớn nhất với anh. Sau thời gian điều trị và qua 2 lần xét nghiệm, anh và gia đình rất vui mừng vì kết quả đều là âm tính.

Từ năm 2016 đến năm 2019, Thượng úy Nguyễn Văn Lãm đã tham gia và phá thành công 16 chuyên án. Tính riêng năm 2016, bản thân đồng chí tham gia, đấu tranh bắt giữ nhiều vụ việc liên quan đến ma túy, bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ 30 gam heroin và 80,6 gam ma túy tổng hợp. Tham gia trinh sát, bắt giữ 9 vụ 42 đối tượng về hành vi đánh bạc, khởi tố 5 vụ, 23 đối tượng.

Trưởng công an xã tận tâm

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc chính quy hóa lực lượng công an cơ sở, tháng 9/2019, Thượng úy Nguyễn Văn Lãm được bổ nhiệm làm trưởng Công an xã Quỳnh Vinh. Được biết, Quỳnh Vinh là một xã bán sơn địa của thị xã Hoàng Mai với diện tích rộng nhất thị xã và hơn 16 nghìn khẩu, trong đó có 1/10 là đồng bào theo đạo công giáo. Tuy là xã có yếu tố thuận lợi phát triển kinh tế nhưng lại là địa bàn trọng điểm về ANTT, trong đó phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy, đánh bạc, trộm cắp tài sản, mua bán trái phép vật liệu nổ...

Nhận thức rõ điều này, ngay sau khi được bổ nhiệm, Thượng úy Nguyễn Văn Lãm đã tích cực tham mưu Đảng ủy, UBND xã ban hành nhiều kế hoạch, biện pháp nhằm đảm bảo ANQG, TTATXH trên địa bàn. Anh chia sẻ: “Những ngày đầu mới làm quen với địa bàn, tôi cùng đồng đội xuống từng thôn, xóm, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tìm hiểu cuộc sống, thói quen sinh hoạt của người dân, vừa tuyên truyền vừa lắng nghe để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của bà con. Đối với những nguyện vọng, kiến nghị chính đáng, sát với thực tiễn chúng tôi báo cáo lãnh đạo kịp thời xử lý”. Với cách làm như vậy, sau thời gian công tác, Thượng úy Lãm đã được bà con địa phương hết sức tin tưởng và yêu quý.

Từ tháng 9/2019 đến tháng 6/2020 khi được giao nhiệm vụ Trưởng Công an xã Quỳnh Vinh, Thượng úy Nguyễn Văn Lãm đã tham gia bắt giữ 8 vụ đánh bạc, trong đó khởi tố 1 vụ 4 đối tượng; xử lý hành chính 7 vụ 36 đối tượng; Bắt 10 vụ liên quan đến pháo nổ, tình trạng đốt pháo nổ trong đêm giao thừa được xử lý nghiêm, mang tính răn đe cao.

Đặc biệt, một trong những chuyên án gây được tiếng vang và niềm tin trong nhân dân là việc phá tụ điểm mua bán ma túy của đối tượng có 4 tiền án trên địa bàn. Đó là đối tượng Dương Trung Hướng (SN 1969, trú tại xóm 14, xã Quỳnh Vinh là đối tượng hình sự cộm cán, vô cùng ranh mãnh với 4 lần ngồi tù trong đó 3 lần liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy. Vốn nghiện ma túy nặng kèm theo bản tính lọc lõi và lì lợm thì Hướng không từ một thủ đoạn nào để đối phó, chống trả với các lực lượng chức năng.

Qua quá trình điều tra biết được Hướng thường chi từ 2 đến 3 triệu đồng để sử dụng ma túy và để có ma túy phục vụ nhu cầu bản thân, gã đã cấu kết với các “đầu nậu” lấy ma túy về cung cấp cho các con nghiện trên địa bàn. Hắn dùng chính ngôi nhà của mình để giao dịch. Sự xuất hiện của tụ điểm này gây mất ANTT trên địa bàn xã khiến cho người dân Quỳnh Vinh hết sức hoang mang, lo sợ. Tuy nhiên cái khó đối với lực lượng chức năng là đối tượng ít khi lộ mặt và hắn tuyệt đối không bán cho khách lạ.

Sau khi thu thập đầy đủ các thông tin, được sự chỉ đạo của cấp trên, ngày 21/3/2020, trong khi Dương Trung Hướng đang vứt hàng ra ngoài cho khách, Thượng úy Nguyễn Văn Lam và các trinh sát đã vượt tường rào, bắt giữ đối tượng thu giữ hơn 30g heroin.

Thượng tá Nguyễn Bình Hà - Trưởng công an Thị xã Hoàng Mai cho biết: “Thượng úy Lãm là cán bô trẻ, tốt nghiệp đại học chính quy và là một trong những người công tác tại Hoàng Mai từ những ngày đầu thành lập thị xã. Khi đấy còn chưa có trụ sở, các chiến sĩ chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng đồng chí Lãm rất chịu khó, luôn cố gắng hoàn thành công việc cấp trên giao. Đó còn là một cảnh sát hình sự tham gia và phá thành công nhiều chuyên án lớn. Khi được cấp trên phân công về làm Trưởng công an xã Quỳnh Vinh tuy còn nhiều bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn về địa bàn nhưng đồng chí Lãm đã tham mưu giúp chính quyền giải quyết nhiều vấn đề, đảm bảo ANTT trên địa bàn”.

Thượng úy Lãm trong lễ tuyên dương cá nhân vì "phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc". Ảnh: An Quỳnh

Với những thành tích xuất sắc, cuối tháng 7 vừa qua, Thượng úy Nguyễn Văn Lãm là 1 trong 75 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” được Bộ Công an phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương tại Khu di tích lịch sử Ban an ninh Trung ương Cục miền Nam (Tây Ninh).