Chuyên gia, nhà quản lý đề xuất phương án lắp hệ thống cứu sinh dọc sông Đào Nghệ An

Sau hơn 80 năm vận hành, hệ thống thủy nông Bắc Nghệ An đã đem lại hiệu quả vô cùng to lớn, cung cấp nước, tưới tiêu cho một vùng đồng bằng rộng lớn của Nghệ An. Tuy nhiên, cũng xảy ra nhiều tai nạn, mỗi vụ tai nạn đều là những câu chuyện đau lòng.



Hiện nay hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam về công trình thủy lợi gần như không có quy định nào để đảm bảo an toàn cho những trường hợp không may bị rơi xuống kênh. Vì vậy, cũng không thể trách người thiết kế trong những trường hợp này, họ đã làm đúng pháp luật. Tuy nhiên, theo tôi, với một con kênh lớn như sông Đào, vừa là hệ thống thủy lợi chủ lực của khu vực Bắc Nghệ An, vừa gánh vác thêm chức năng giao thông, lại đi qua nhiều vùng dân cư khá trù mật, thì trong lúc ưu tiên cao độ cho mục tiêu chính, cũng phải nhìn nhận một thực tế tuyến kênh này đã và đang có nguy cơ đe dọa đến an toàn cho người dân ở hai bên bờ, nhất là những người già, trẻ em.

Chúng ta phải làm thế nào để vừa đạt được mục tiêu chính về chức năng thủy lợi, giao thông, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn cho người dân. Hiện nay tiêu chuẩn Việt Nam về bảo vệ đê điều, bảo vệ các hành lang thì đã có, nhưng gần như chưa có những quy chuẩn về đảm bảo an toàn cho người dân khi có tuyến kênh đi qua, đây thực sự là một điều rất cần quan tâm.

Trong lúc mái kênh đang được sửa chữa thì cần phải bổ sung thêm các thiết bị cứu sinh và lan can bảo vệ nhằm hạn chế các trường hợp thương tâm xảy ra. Ảnh: Tiến Đông Thiết nghĩ, các nhà làm luật, các nhà nghiên cứu về tiêu chuẩn nên bổ sung các quy chuẩn về đảm bảo an toàn, trong đó, có tính đến cả an toàn cho những người làm việc trên dòng kênh, hoặc những trường hợp chẳng may sa xuống kênh. Thực tế, việc lắp đặt các thiết bị bảo vệ, các thiết bị cứu sinh sẽ không tốn kém nhiều và cũng không gây cản trở nhiều đến dòng chảy. Chẳng hạn, tôi thấy các tấm bê tông lát lòng kênh thường có móc sắt để cẩu lên, lắp đặt khi thi công. Nên chăng cần tính toán để để lại những móc sắt này, với những khoảng cách nhất định. Việc này vừa không làm phát sinh kinh phí, vừa là giải pháp cứu hộ lúc cần thiết. Ở những đoạn kênh đi qua khu dân cư cần có lan can bảo vệ. Về khía cạnh khác, cũng cần phải tăng cường tuyên truyền cảnh báo cho người dân, nhất là những người lớn tuổi, trẻ em, những người không biết bơi những nguy cơ mất an toàn khi lưu thông dọc kênh.