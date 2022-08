Chuyên nghiệp hóa công tác truyền thông công đoàn

(Baonghean.vn) - Những năm gần đây, công tác tuyên truyền của Công đoàn Nghệ An có nhiều đổi mới, tạo nhiều dấu ấn và lan tỏa. Bước trưởng thành đó là thành quả từ sự nhìn nhận đúng đắn, quan tâm đúng mực của những người đứng đầu và nỗ lực hoàn thiện của các cán bộ tuyên giáo Công đoàn.

Hướng tới tính chuyên nghiệp

Với yêu cầu truyền thông công đoàn trong tình hình mới phải đảm bảo: “Nhanh, đúng, trúng, hay”, những năm gần đây, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chú trọng đầu tư kinh phí mua sắm hệ thống máy quay phim, chụp ảnh, máy tính... hiện đại, chuyên nghiệp. Đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông cũng được trang bị kiến thức, tập huấn kỹ năng viết tin, bài, chụp ảnh, quay phim, dựng hình, thu thanh… Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công cho biết: “Đến nay cán bộ tuyên giáo, nữ công đã có thể xây dựng các sản phẩm đa phương tiện hoàn chỉnh với hình ảnh, âm thanh đảm bảo chất lượng. Trong các chương trình tổng kết hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh, tổng kết chuyên đề, thay bằng hình thức đọc báo cáo giấy thông thường, chúng tôi đã dựng hình, thu thanh, lồng tiếng thành các phóng sự, vừa chân thực, sống động vừa thu hút sự quan tâm chú ý của người xem”.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo đó, cán bộ làm công tác truyền thông tìm tòi nhiều hình thức truyền thông khác như thiết kế Infographics, các khung đại diện, ảnh bìa Facebook… Hình thức này không chỉ truyền tải được các thông điệp tuyên truyền một cách ấn tượng, hiệu quả mà còn tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, lan tỏa, mang đậm màu sắc công đoàn.

Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển Trang Công đoàn Nghệ An lên tầm cao, chuyên nghiệp, nội dung thông tin phong phú, hấp dẫn, trong điều kiện không có nghiệp vụ chuyên môn, vừa học, vừa làm, vừa đảm nhận nhiều nhiệm vụ theo các chuyên đề mà chuyên môn giao, những cán bộ tuyên giáo đã có nhiều cố gắng trong việc vận hành, phát triển trang. Trong chuyến học tập trao đổi kinh nghiệm phòng ngừa, hạn chế đình công tại các tỉnh phía Nam vừa qua, không chỉ lắng nghe các ý kiến trao đổi, nghiên cứu, cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh còn tranh thủ ghi lại những hình ảnh của chuyến công tác. Sau khi kết thúc bất cứ sự kiện nào, thông tin, hình ảnh ngay lập tức được đăng tải kịp thời cập nhật trên Trang Thông tin điện tử Công đoàn Nghệ An, Facebook Công đoàn Nghệ An, Báo Nghệ An, Báo Lao động...

Hơn 1 năm đi vào hoạt động, Trang Công đoàn Nghệ An đã có 1.473 tin, 180 bài, 105 video… Nội dung phong phú với tuyến tin, bài phản ánh hoạt động của các cấp công đoàn trong tỉnh, các tin, bài do công đoàn các cấp gửi về được biên tập và đăng tải kịp thời. Nội dung trình bày ngắn gọn, rõ ràng, vừa đảm bảo thông tin tuyên truyền chính xác, vừa có tính chính trị và thời sự. Tuyến bài chuyên sâu đánh giá kết quả hoạt động đơn vị, tổng kết được mô hình hay, triển khai nghị quyết, chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền, lợi ích người lao động; hoặc nêu gương người tốt, việc tốt. Bên cạnh đó, rất nhiều bài viết chuyên sâu đăng trên chuyên mục “Nghiên cứu trao đổi” liên quan đến công tác triển khai Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới hoạt động công đoàn, bài viết trao đổi về Thỏa ước lao động, về chính sách lao động nữ, về gương cán bộ công đoàn tiêu biểu… Các bài viết vừa có tính chỉ đạo, định hướng hoạt động, vừa trao đổi những kinh nghiệm hay trong hoạt động của tổ chức công đoàn, nhấn mạnh nổi bật vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Ngoài ra, Trang Thông tin điện tử Công đoàn Nghệ An còn có nhiều chuyên mục hấp dẫn như Tư vấn pháp luật, thời sự trong nước và quốc tế, văn bản mới, thư viện ảnh…

Không chỉ biên tập, đăng tải đẩy mạnh tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử, Facebook của đơn vị, các cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công còn tích cực viết tin, bài phản ánh hoạt động công đoàn toàn tỉnh trên Báo Nghệ An, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Báo Lao động, Trang Thông tin điện tử địa phương, giúp người lao động dễ dàng tiếp cận thông tin, đồng thời, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Đồng chí Lê Văn Lai - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đô Lương nhận xét: “Tôi thấy công tác truyền thông có nhiều đổi mới theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp hơn. Thông qua những sản phẩm truyền thông đa dạng, hấp dẫn, sự tương tác giữa tổ chức công đoàn với đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, góp phần bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động”.

Thay đổi tư duy

Chuyển biến tích cực trên bắt nguồn từ sự thay đổi tư duy tuyên truyền từ công tác chỉ đạo của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh. Cụ thể, công tác truyền thông công đoàn đã được quan tâm đúng mức, tư duy về truyền thông thay đổi mạnh mẽ. Từ đó, nhận thức về vai trò của công tác tuyên truyền công đoàn trong tình hình mới trong cán bộ chuyên viên toàn hệ thống, các cấp công đoàn trong tỉnh có sự chuyển biến rõ rệt.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã nâng cấp trang thông tin điện tử công đoàn Nghệ An theo hướng đổi mới, chuyên nghiệp. Đồng thời, ban hành Quyết định số 109/QĐ-LĐLĐ về việc thành lập Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh gồm 7 thành viên. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng ban; Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công, Phó trưởng ban. Các thành viên ban biên tập phân bố tại ban Ban Tuyên giáo nữ công (3 người) và các Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, Ban Tổ chức, Ban Tài chính, mỗi ban 1 người. Căn cứ quy chế hoạt động, ban biên tập đã họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trong quá trình hoạt động, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh hết sức quan tâm, thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc vận hành Trang Thông tin Công đoàn Nghệ An, chỉ đạo Liên đoàn Lao động, Công đoàn ngành, các đơn vị công đoàn cơ sở và đoàn viên, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách tích cực viết tin, bài phản ánh hoạt động tại đơn vị mình, truy cập, chia sẻ nội dung trang về mạng xã hội của cá nhân và đơn vị.

Để nâng cao chất lượng tin bài, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thành lập đội ngũ cán bộ nòng cốt viết tin, bài với 17 đồng chí, tổ chức 3 lớp tập huấn về kỹ năng viết tin, bài, kỹ năng chụp ảnh, chọn lựa hình ảnh sử dụng trong tin, bài, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong việc thiết kế các sản phẩm truyền thông hiện đại như dựng các Infographics, thiết kế khung đại diện, làm ma két hội nghị, sản xuất các video, clip… Tham gia bồi dưỡng cho đội ngũ viết tin, bài nòng cốt của tỉnh là các phóng viên có nhiều kinh nghiệm đang công tác tại các cơ quan báo chí chuyên nghiệp. Với những kinh nghiệm được đúc kết từ nhiều năm cầm bút, các giảng viên đã giúp cán bộ công đoàn nắm được cách khai thác thông tin, cách trình bày tin, bài, chọn lựa hình ảnh, đưa chất lượng các tin, bài ngày càng hấp dẫn, chất lượng hơn.

“Từ sự thay đổi tư duy nhận thức về công tác truyền thông công đoàn, sự vào cuộc tích cực và phát huy tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ công đoàn, trong thời gian gần đây, công tác tuyên truyền công đoàn trong toàn hệ thống thực sự đã chuyển mình, góp phần đưa hình ảnh, hoạt động và phong trào công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh đầy đủ hơn, sinh động hơn. Vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn ngày càng được khẳng định, tôn vinh”, bà Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khẳng định.